Kétszer annyian voltak a Békemeneten, mint a Tisza háborús menetén + videó

Dornfeld László: "A békemenet azt hiszem rácáfolt arra, amit hetek, hónapok, évek óta hallunk, hogy a jobboldal megroppant, már nincsen támogatottsága, hogy tömegesen hagyták ott a szavazópolgárok."

Minden idők legnagyobb békemenete volt az idei. - jelentette ki az Alapjogokért Központ vezető elemzője. Dornfeld László kifejtette: már 11. alkalommal rendezték meg az eseményt, az, hogy ennyien voltak pedig azt bizonyítja, hogy a magyarok többsége támogatja a kormány békepárti és családbarát politikáját.