Kétmillióan utaztak idén komppal és menetrend szerinti hajóval a Balatonon + videó

Megosztás itt:

Egyre többen választják a kompot, mint közlekedési eszközt. Sokan autóval, biciklivel vagy gyalogosan kelnek át a másik partra. Az ilyen fajta utazás gyakran a nyaralás részévé válik, hiszen az egyik legkényelmesebb megoldás.

Nemcsak a kompok, hanem a személyhajók is sok utast vonzottak a nyár során. Fontos szerepet játszott a tó körüli közlekedésben és a nyaralók programjaiban. A rendszeres járatok biztosítják, hogy a Balaton két partja közötti kirándulás gördülékeny és élvezetes legyen mindenki számára.