Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 09. 17. Szerda Zsófia napja
Jelenleg a TV-ben:

Kormányinfó

Következik:

Radar 17:30

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Belföld

Kétmillióan utaztak idén komppal és menetrend szerinti hajóval a Balatonon + videó

2025. szeptember 17., szerda 15:00 | HírTV

Az idei szezonban több, mint 2 millió utas vette igénybe járataikat, ami 5%-al több a tavalyi évhez képest. Nemcsak a turisták, hanem a helyiek körében is töretlen a komp és a menetrend szerinti hajózás népszerűsége.

  • Kétmillióan utaztak idén komppal és menetrend szerinti hajóval a Balatonon + videó

Egyre többen választják a kompot, mint közlekedési eszközt. Sokan autóval, biciklivel vagy gyalogosan kelnek át a másik partra. Az ilyen fajta utazás gyakran a nyaralás részévé válik, hiszen az egyik legkényelmesebb megoldás.

Nemcsak a kompok, hanem a személyhajók is sok utast vonzottak a nyár során. Fontos szerepet játszott a tó körüli közlekedésben és a nyaralók programjaiban. A rendszeres járatok biztosítják, hogy a Balaton két partja közötti kirándulás gördülékeny és élvezetes legyen mindenki számára.

További híreink

Sokan nem tudják, hogy az Auchan áruházakban november végéig akár 30 000 forint értékű jóváírást érhet az ott elkötött nyugdíjas élelmiszer-utalvány

Fontos bejelentést tett Navracsics Tibor a 2026-os választással kapcsolatban

Ábel Anita: Férjhez mentem!

Fordulat az eltűnt Kaszás Nikolett ügyében: új gyanúsított kerülhetett a rendőrség látóterébe

Rémisztő: Kardszárnyú delfinek támadtak turistákra

Von der Leyen bíróság elé kerülhet

Kormányinfó élőben a HírTV műsorán + videó

Szerdai sportműsor: Liverpool–Atlético Madrid,  Bayern München–Chelsea a BL-ben

Szijjártó Péter visszaszólt Finnországnak és Lettországnak: „Álommal nem lehet fűteni!”

További híreink

Szijjártó Péter visszaszólt Finnországnak és Lettországnak: „Álommal nem lehet fűteni!”

Kilőtt a debreceni akkugyár-építő CATL: az új technológia és egy amerikai óriásbank repíti a csúcsra

Az utolsó róla készült képpel keresik tovább a tíz napja eltűnt fiatal nőt

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Szijjártó Péter visszaszólt Finnországnak és Lettországnak: „Álommal nem lehet fűteni!”
2
A holland uralkodó megkongatta a vészharangot
3
Tyler Robinson beismerte, hogy ő ölte meg Charlie Kirköt
4
Példátlan látogatásának helyszínére érkezett Donald Trump
5
Lövések dördültek, két halott – hatalmas rendőri akció indult
6
Az utolsó róla készült képpel keresik tovább a tíz napja eltűnt fiatal nőt
7
Ruszin-Szendi fegyverviselésén gúnyolódott a 444 – Magyar Péter beismerése után sem javították
8
Vezércikk - Teljesen kiakadt Lázár János + videó
9
Kiderült, mennyivel kapnak idén többet a nyugdíjasok + videó
10
Toronymagasan első lett az AfD egy helyi választáson

Legfrissebb híreink

Erre a drogra kaptak rá az iskolás fiatalok

Erre a drogra kaptak rá az iskolás fiatalok

 A szakértők arra figyelmeztetnek, hogy a legális drogok korlátozás nélküli hozzáférhetősége komoly közegészségügyi kockázatot jelent, és a fiatalok körében továbbra is növeli a függőség kialakulásának veszélyét.

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!