Kétharmad szükséges Semjén javaslatához

Támogatná a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség elnöke, hogy az unión kívül élő határon túli magyarok is részt vehessenek a magyaroszági EP-választáson. Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes az erről szóló javaslatot még pénteken nyújtotta be a parlamentnek. A törvénymódosítás az Unió területén kívül élő határon túli magyarok számára is lehetővé tenné az EP-szavazáson való részvételt.

Jövő tavasszal tartják az EU tagországokban az Európai Parlamenti képviselők választását. Magyarországon várhatóan május 26-án lehet majd szavazni. Hogy kik járulhatnak majd az urnákhoz, azzal kapcsolatban Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes pénteken törvénymódosító javaslatot nyújtott be a parlamentnek. Ez alapján megteremtenék az uniós lakóhellyel nem rendelkező magyar állampolgárok számára is a szavazás lehetőségét. Ez főként a vajdasági és kárpátaljai magyaroknak tenné lehetővé a voksolást az EP-választáson. A kárpátaljai magyar kulturális szövetség elnöke támogatná az ötletet.

Nyilván a szavazási jog az egy fontos jog és akinek van állampolgársága az kell, hogy éljen is vele, de itt olyan kérdések merülnek fel azokban az országokban amelyek tagjai az eu-nak, hogy kétszer nyilván nem szavazhat, csak egy alkalommal a saját belső választásain pl Romániában vesz részt az illető, viszont Szerbia és Kárpátalja vonatkozásában. amely nem tagja az eu-nak ez egy lehetséges opció és én ezt támogatom . – mondta korábban a Hír TV-nek Brenzovics László a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség elnöke.

A külhoni magyarok szavazati joga ellen többször felszólaló DK közleményben utasította vissza a tervezetet. A szocialista párt is aggályosnak tartja az ötletet. Kunhalmi Ágnes szerint a kormánypártok az unió szétverésére használnák a szavazatokat.

Erkölcsileg és morálisan is engedjék meg, hogy aggályaimat fejezzem ki azzal kapcsolatban, hogy Semjén és Orbán azzal házal, hogy magyar állampolgársághoz most már európai uniós szavazati jog is járul és magyar választásokon is szavazhatnak, miközben egyébként ezt az európai unió szétverésére ellen kívánják felhasználni. Tehát ez a kétarcúság minimum morálisan és erkölcsileg is végtelenül megkérdőjelezhető számunkra . – mondta KUnhalmi Ágnes

A mi hazánk mozgalom alelnöke szerint is módosítani kellene a választójogi törvényt, de nem a Fidesznek kedvező módon.

Elfogadhatatlan, hogy a levélben való szavazást nem engedélyezték a nyugatra emigrált gazdasági migránsainknak, úgyhogy indokolt volna egy széleskörű társadalmi konszenzuson alapuló választási eljárás kidolgozása, de az semmiképp sem az aktuális hatalmi érdekek mentén kell hogy megfogalmazódjon, hanem egy minél szélesebb körű társadalmi konszenzussal . – mondta Novák Előd, a mozgalom alelnöke.

A Semjén Zsolt által kezdeményezett törvénymódosításhoz a parlamenti képviselők kétharmadának támogatása szükséges.