Kétezer gyermeknek segít az iskolakezdésben az Ökumenikus Segélyszervezet + videó

Nagyon örültek a gyerekek az Ökumenikus Segélyszervezettől kapott adománynak. Az tanszercsomagban mindent megtalálhattak, amelyre szeptember elsején szükségük lehet. Mezei Léda színésznő elmondta: már több éve ő is részt vesz a segélyszervezet munkájában.

A csomagokat mielőbbi eljuttatásában a Magyar Posta is segít. Az elmúlt években már tizennyolcezer tanszercsomagot szállítottak ki a nehéz helyzetben lévő gyermekeknek. Idén kétezer gyermeknek segítenek az iskolakezdésben - erről már az ökumenikus segélyszervezet ügyvezető igazgatója beszélt.