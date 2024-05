Kétes múltú emberekkel veszi körbe magát a Tisza párt alelnöke + videó

"Ha most valaki Magyar Péter pártjára szavaz, akkor 5 évig ad mandátumot embereknek." - erre hívta fel a figyelmet a Nézőpont Intézet vezetője Csörte című műsorunkban. Mráz Ágoston Sámuel hangsúlyozta, 2029 nyaráig lesznek EP-és önkormányzati képviselők azok, akiknek most júniusban bizalmat szavaznak a választók.

Miután Magyar a Tisza Párthoz igazolt, kiderült az is, hogy Ügynök és besúgó volt pártjának alelnöke. A Magyar Nemzet úgy tudja, hogy Deák Boldizsár a Kádár-rezsim be-épített ügynöke volt,, és jelentéseket is készített „Sólyom” fedőnéven.

