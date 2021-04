Két vonattal ütközött egy traktor Újfehértónál

1645 az új fertőzöttek száma, ezzel a járvány kezdete óta összesen 754 833-ra nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Meghalt 199 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 25 580 főre emelkedett. Már 3,3 millió embert beoltottak, közülük 1,4 millióan a második adagot is megkapták. Újabb, mintegy 250 ezer adag Pfizer-BioNTech-vakcina érkezett kedden Magyarországra - közölte a Pfizer Gyógyszerkereskedelmi Kft. Százezer második komponensű, koronavírus elleni Szputnyik oltóanyag érkezik ma este Magyarországra - közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a Facebook-oldalán. A javuló járványügyi adatokban már az oltások hatása is közrejátszik, a vakcinák iránt egyre nő a lakosság bizalma és igénye - mondta az országos tiszti főorvos az operatív törzs ülésén. A teraszok és kerthelyiségek nyitásával az esti kijárási tilalom nem szűnik meg - hívta fel a figyelmet a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs ügyeleti központjának vezetőhelyettese. ITM:A digitális oktatásban tanuló diákok és tanáraik számára elérhetővé tett ingyenes internet szolgáltatásra eddig mintegy 280 ezer igény érkezett. A kisebb szolgáltatók mától nyújthatnak be egyedi támogatási kérelmet kiesett bevételük kompenzációjára. Több mint ezer család kapta meg az otthonfelújítási támogatást január óta - mondta a családokért felelős tárca nélküli miniszter a Facebook-oldalán közzétett videójában. Új, huszonhat férőhelyes bölcsőde épült Verőcén több mint 223 millió forintos állami támogatásból - közölte a város önkormányzata. A Civil Összefogás Fórum - Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány azt javasolja, hogy legyen nemzeti ünnep, egyben munkaszüneti nap június 19-e, amely napon 1991-ben az utolsó szovjet katona is elhagyta Magyarországot. Az európai parlamenti transznacionális választási lista gyengítené a nemzeti pártok szerepvállalását - hangsúlyozta Trócsányi László fideszes EP-képviselő a Kossuth rádióban. Az őshonos nemzeti kisebbségek Európa alapvető értékét jelentik, az Európa Tanács kisebbségi keretegyezménye kulcsfontosságú nemzetközi jogi eszköz megőrzésük és jogaik biztosítására - mondta Németh Zsolt, az Országgyűlés Külügyi bizottságának elnöke. A világon 141,8 millió ember fertőződött meg a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 3 millió, a gyógyultaké 81,1 millió a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem adatai szerint. Az Európai Unió az osztrák kormány közreműködésével 651 ezer, koronavírus elleni oltóanyagot szállít a nyugat-balkáni partnerországokba, Albániába, Bosznia-Hercegovinába, Észak Macedóniába, Szerbiába, Montenegróba és Koszovóba. Romániában immár három hete csökken az újonnan azonosított koronavírus-fertőzések üteme, de továbbra is növekszik a járvánnyal összefüggő elhalálozások mozgóátlaga, kedden pedig rekordot is döntött a 24 óra alatt regisztrált Covid-halálesetek száma. A fennálló korlátozások, az éjszakai kijárási tilalom és a vendéglátóhelyek zárva tartásának meghosszabbítását követeli a koronavírus-járvány kezelésével megbízott észak-macedón válságstáb a kormánytól. Négy és fél millió dózis Pfizer/BioNTech és Szputnyik V vakcinát rendeltek a palesztinok a Pfizer gyógyszergyártótól és Oroszországtól - jelentette a Jediót Ahronót című újság. Bizonyos módon újra kell értelmeznünk a saját történelmünket - jelentette ki Emmanuel Macron francia államfő az amerikai CBS Tv-nek adott interjújában, amelyben arról is beszélt, hogy Franciaország a gyarmati múltjából eredően fajgyűlölettől szenved. Emmanuel Macron kontraproduktívnak és elfogadhatatlannak nevezte, ami az orosz-ukrán határon történik és - mint fogalmazott - Oroszországnak mindenképpen csökkentenie kellene a katonai feszültséget. Az Egyesült Államok 155 millió dollár kiegészítő fejlesztési támogatást nyújt Ukrajnának nemzetközi fejlesztési hivatalán, a USAID-en keresztül egyebek mellett a demokrácia fejlesztésére és az orosz agresszióval szembeni ellenlépésekre. Oroszország egy hét alatt 120 ezer fölé növeli az ukrán határ mentén és az általa önkényesen megszállt Krím félszigeten összevont katonáinak a létszámát - jelentette ki Dmitro Kuleba ukrán külügyminiszter. Korlátozta április 20-24. között a repülést Oroszország a Krím és a Fekete-tenger egy része fölött - derült ki a nemzetközi légügyi értesítési rendszeren megjelent értesítésből. Konzultációra Washingtonba utazik a közeli hetekben John Sullivan moszkvai nagykövet. Angela Merkel német kancellár az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlésének mai vitanapján elmondott beszédében „rendkívüli aggodalmát” fejezte ki Alekszej Navalny bebörtönzött orosz ellenzéki politikus egészségi állapota miatt. Oroszország válaszintézkedésként nemkívánatos személynek nyilvánította a moszkvai bolgár nagykövetség két munkatársát - közölte az orosz külügyminisztérium. A visegrádi csoportot alkotó országok külügyminiszterei szolidaritásukat fejezték ki az orosz diplomatákat kiutasító Csehországgal - olvasható a lengyel külügyi tárca honlapján. Az EU teljes támogatásól és szolidaritásáról biztosította Csehországot, amiért cseh diplomáciai lépésekre válaszul Oroszország 16 cseh diplomatát és négy követségi alkalmazottat nyilvánított nemkívánatos személynek - közölte az EU külügyi szolgálata. Szerda délutánra bekérették a cseh külügyminisztériumba Alexander Zmejevszkijt, Oroszország prágai nagykövetét - közölte Jan Hamácek cseh kormányfőhelyettes. Nem minősül a hatósággal egyeztetettnek a Moszkva központjába szerda estére, Alekszej Navalnij elítélt ellenzéki politikus támogatására meghirdetett tüntetés - közölte az orosz főváros polgármesteri hivatalának biztonsági és korrupcióellenes osztálya. Megegyeztek a CDU/CSU német pártszövetségben a kancellárjelölt személyéről. Armin Laschet CDU-elnök, észak-rajna-vesztfáliai kormányfő lesz a pártszövetség közös kancellárjelöltje a szeptemberi németországi szövetségi parlamenti választáson. A kedden Bécsben tartott tárgyalásokon történt előrelépés ellenére még több diplomáciai erőfeszítésre van szükség az iráni atomalku megóvásához - írta Twitter üzenetében az Európai Unió külszolgálatának politikai igazgatója. Egy változó világban az országok közötti szolidaritás fontossága állandó marad - mondta Krisztalina Georgieva, az IMF vezetője a dél-kínai Hajnan szigetén fekvő Boao városban rendezett ázsiai gazdasági konferencián. Kína nem törekszik hegemóniára, terjeszkedésre vagy befolyási övezet kialakítására, akármilyen erőssé is válik - mondta Hszi Csin-ping kínai elnök. Oroszországban tavaly 44 terrortámadást akadályoztak meg - közölte Igor Kulagin, a Nemzeti Terrorellenes Bizottság első vezetőhelyettese. Maros megyében lezuhant a román légierő egyik MiG-21 Lancer vadászgépe - jelentették a romániai hírtelevíziók. Késsel megölte unokáját egy férfi Hajdúsámsonban. A 76 éves férfi ellen emberölés bűntettének megalapozott gyanúja miatt indítottak eljárást. Életfogytig tartó szabadságvesztésre ítélte a Debreceni Ítélőtábla kedden azt a 34 éves férfit, aki késsel halálra szurkálta élettársa két tizenéves gyerekét. Meghalt annak a traktornak a vezetője, amely két vonattal is ütközött Újfehértónál, egy vasúti átjáróban. A Mávinform azt közölte, hogy az egyik vonat az ütközéstől kisiklott, a szerelvényen öt utas és a mozdonyvezető megsérült. Meghalt annak a kisteherautónak a vezetője, amely vonatnak ütközött az ináncsi vasúti átjáróban - közölte a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság Várhatóan még tavasszal megkezdődhet a XV. kerületi Deák utca felújítása, miután aláírták a rekonstrukcióra vonatkozó szerződést - tudatta a Budapesti Közlekedési Központ. Férfi vízilabda BL: FTC-Telekom Waterpolo - Waspo Hannover (német) 13:9 A szabadfogásúak 125 kilogrammos kategóriájában szereplő Ligeti Dániel kikapott az elődöntőben, így a harmadik helyért léphet majd szőnyegre a varsói birkózó Európa-bajnokságon. A labdarúgó OTP Bank Liga jelenlegi mezőnyének tagjai közül a Kisvárda Master Good FC és a Budapest Honvéd FC nem kapta meg a következő idényre szóló indulási jogot a magyar szövetség elsőfokú licencadó bizottságától.