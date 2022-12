Két válságot is sikeresen kezelt már a kormány

A baloldali politikusok most is indulatokkal telve, emelt hangnemben támadták a kormányt

A minimálbérről, a négynapos munkahét bevezetéséről, a foglalkoztatásról és az áremelkedésekről is szó volt az ellenzéki képviselők napirend előtti felszólalásában. A baloldali politikusok most is indulatokkal telve, emelt hangnemben támadták a kormányt.