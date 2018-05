Két új miniszterelnök-helyettes lesz a kormányban

AKIK TÁMOGATJÁK AZ ILLEGÁLIS BEVÁNDORLÁST, AZOKNAK KITESSZÜK A SZÛRÉT MONDTA ORBÁN VIKTOR A KOSSUTH RÁDIÓBAN. ORBÁN: ERKÖLCSI KÖTELESSÉGÜNK VÉGIGVINNI A MIGRÁCIÓELLENES ALKOTMÁNYMÓDOSÍTÁST. ORBÁN VIKTOR: A MIGRÁNSOKNAK EGY CENTET SEM KELLENE ADNI AZ UNIÓS KÖLTSÉGVETÉSBÕL. A MINISZTERELNÖK ÚGY VÉLI, MOST MINDEN EREJÉVEL A KORMÁNYZÁSSAL FOGLALKOZHAT. KÓSA LAJOS VEZETHETI MAJD A PARLAMENT HONVÉDELMI ÉS RENDÉSZETI BIZOTTSÁGÁT. A FIDESZ KILENC BIZOTTSÁG ELNÖKLETÉT KAPTA MEG, HENDE CSABA A TÖRVÉNYALKOTÁSI BIZOTTSÁGOT VEZETHETI. ORBÁN VIKTOR: KÉSZEN ÁLLUNK MEGTÁRGYALNI A BRÜSSZELI JAVASLATOT A JOGÁLLAMI FELTÉTELEKRÕL. SZIJJÁRTÓ PÉTER: FIKCIÓNAK KELL TEKINTENI AZ UNIÓS TÁMOGATÁSOK JOGÁLLAMISÁGHOZ KÖTÉSÉT. GULYÁS GERGELY: EDDIG NEM KERÜLT NAPIRENDRE A FIDESZBEN A FÜGGETLEN IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS ÁTALAKÍTÁSA. JOBBIK: HA A MAGYAR KORMÁNY TART ATTÓL, HOGY ELZÁRJÁK AZ UNIÓS CSAPOKAT, AKKOR CSATLAKOZZON AZ EURÓPAI ÜGYÉSZSÉGHEZ. SZÁZMILLIÓS ADÓHÁTRALÉKKAL ELTÛNT CÉGEK MÛKÖDTEK AZ ÚJ FEJLESZTÉSI MINISZTER RÓZSADOMBI LAKÁSÁN G7.HU. A DK ELLENZI AZ ÚJ FEJLESZTÉSI MINISZTER, BÁRTFAI-MAGER ANDREA KINEVEZÉSÉT. HÖRCSIK RICHÁRD FIDESZES KÉPVISELÕ IS UNIÓS TÁMOGATÁSSAL ÉPÍTHETETT VENDÉGHÁZAT, AMIT SAJÁT ROKONSÁGA HASZNÁL. MAGYAR JÉGKORONG SZÖVETSÉG: NEM REÁLIS FELVETÉS A KÖZÖS BÉCSI-BUDAPESTI JÉGKORONG-VILÁGBAJNOKSÁG. NEM OSZTJÁK KI IDÉN AZ IRODALMI NOBEL-DÍJAT A SVÉD AKADÉMIÁT ÉRINTÕ SZEXUÁLIS ZAKLATÁSI BOTRÁNY MIATT. BELGA MINISZTERELNÖK: A JOGÁLLAMISÁG VÉDELME ÉRDEKÉBEN ÚJ UNIÓS MECHANIZMUST KELL BEVEZETNI. AZ UNIÓS BÍRÓSÁGI DÖNTÉSEK VÉGRE NEM HAJTÁSA IS AZ UNIÓS KIFIZETÉSEK FELFÜGGESZTÉSÉHEZ VEZETHETNE A 2020 UTÁNI KÖLTSÉGVETÉSI CIKLUSBAN. 170 SZLOVÁK ÚJSÁGÍRÓ ÍRTA ALÁ AZT A NYILATKOZATOT, MELYBEN NYUGTALANÍTÓNAK TARTJÁK A SZLOVÁK KÖZMÉDIA VEZETÉSÉNEK LÉPÉSEIT. EURÓPAI PARLAMENT: A TAGÁLLAMOKNAK BIZTONSÁGOS JOGI KÖRNYEZETET KELL LÉTREHOZNIUK AZ ÚJSÁGÍRÓK SZÁMÁRA. VÁDAT EMELT AZ AMERIKAI NAGYESKÜDTSZÉK MARTIN WINTERKORN, A VOLKSWAGEN VOLT VEZETÕJE ELLEN. BILL COSBYT ÉS ROMAN POLANSKIT IS KIZÁRTA TAGJAI KÖZÜL AZ AMERIKAI FILMMÛVÉSZETI ÉS FILMTUDOMÁNYI AKADÉMIA. TÖBB SZÁZ RENDÕR TARTOTT RAZZIÁT EGY MENEDÉKKÉRÕKET BEFOGADÓ NÉMETORSZÁGI SZÁLLÁSON. OROSZ KÜLÜGYMINISZTER: AZ IZRAELI BIZONYÍTÉK, MELY SZERINT IRÁN TOVÁBBRA IS NUKLEÁRIS FEGYVERT ÁLLÍT ELÕ, EGY KORÁBBI VIZSGÁLATRA VONATKOZHAT. NYOLC KÜLFÖLDI DZSIHADISTÁT ÍTÉLT ÉLETFOGYTIGLANI BÖRTÖNBÜNTETÉSRE A BAGDADI BÜNTETÕBÍRÓSÁG IRAKBAN. ÚJRAVÁLASZTOTTÁK A PFSZ VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA ELNÖKÉNEK MAHMÚD ABBÁSZ PALESZTIN ELNÖKÖT. NIKOL PASINJÁN ELLENZÉKI VEZETÕT AZ ÖRMÉNY TÖRVÉNYHOZÁS ÚJRA MINISZTERELNÖK-JELÖLTNEK VÁLASZTOTTA. TIZENHÁROM EMBER REKEDT A MÉLYBEN EGY DÉL-AFRIKAI ARANYBÁNYÁBAN EGY FALOMLÁS MIATT. PÓTLÓBUSZ JÁR HÉTVÉGÉN A HÉV HELYETT AZ ÖRS VEZÉR TERE ÉS CINKOTA KÖZÖTT. RÁBORULT EGY EMELÕKOSARAS TÛZOLTÓAUTÓ EGY KISBUSZRA BUDAPESTEN, A KISBUSZBAN EGY EMBER MEGHALT. KÉT SZEMÉLYAUTÓ KARAMBOLOZOTT AZ M1-M7-ES AUTÓPÁLYA BUDAPESTI KIVEZETÕ SZAKASZÁN, EGY EMBER MEGHALT.