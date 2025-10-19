Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 10. 19. Vasárnap Nándor napja
Jelenleg a TV-ben:

Svenk

Következik:

Lázárinfó - Bárhol, bárkivel, bármiről - Nagykanizsa 08:05

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Belföld

Két településen dől el a helyhatósági küzdelem

2025. október 19., vasárnap 06:41 | MTI
időközi polgármester-választás időközi képviselő-választás

Két településen rendeznek ma időközi önkormányzati választást: Tóalmáson polgármestert, Zselickisfaludban pedig polgármestert és képviselőket választanak.

  • Két településen dől el a helyhatósági küzdelem

A Pest vármegyei Tóalmáson azért kell időközi polgármester-választást tartani, mert a települést 2006 óta vezető független polgármester, Kovács Magdolna júliusban elhunyt. A polgármester-választáson négy független jelölt indul: Lénárd Mátyás Zoltán, Szabó Mariann, Fodor Sándor és Dithalm István, a választói névjegyzékben több mint 3300 helybéli szerepel.

A Somogy vármegyei Zselickisfaludban polgármestert és képviselőket választanak, az időközi választásra a képviselő-testület feloszlásról szóló július 21-i döntése miatt van szükség. A polgármesteri székért négy független jelölt, a tavalyi önkormányzati választáson győztes Pálné Csikós Ildikó, valamint Bellai Veronika és Bogdán József verseng. A négy képviselői helyre tízen pályáznak, mindannyian függetlenek.

A választáson a Kaposvártól délre, a Zselici-dombságban található község közel kétszáz választópolgára egy szavazókörben voksolhat.

 

További híreink

Fény derült Fodor Rajmund szerelmi viszonyának titkára!

Pikk Bayerrel és Ambrózyval – „Bütyök” fenyegetőzik, a németek lemondanának a demokráciáról + videó

"Ez óriási hiba volt" - Krasznai Tünde olyat tett a Megasztár színpadán, amit nagyon nem kellett volna

Kossuth-díjas művész csatlakozott a Bajtársak Digitális Polgári Körhöz

Lelepleződött Cristiano Ronaldo, ezt nem volt hajlandó megtenni

A magyar válogatott remek hírt kapott a FIFA-tól, miközben az írek és az örmények a fejüket foghatják

Bepöccent a német lakosság – a többség szerint le kell lőni a légterükbe érkező illegális drónokat

Vasárnapi sportműsor: Újpest–Ferencváros, Liverpool–Manchester United

Európai Bizottság: Vlagyimir Putyin beléphet az Európai Unió területére

További híreink

Európai Bizottság: Vlagyimir Putyin beléphet az Európai Unió területére

Tragédia: őzzel ütközött és meghalt egy rolleres + videó

Az Európai Bizottság felszólította Magyarországot, hogy tartóztassa le a budapesti békecsúcs résztvevőit + videó

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Paláver – Megdöbbentő fordulat: Zelenszkij Budapestre jönne + videó
2
Az Európai Bizottság felszólította Magyarországot, hogy tartóztassa le a budapesti békecsúcs résztvevőit + videó
3
Bepöccent a német lakosság – a többség szerint le kell lőni a légterükbe érkező illegális drónokat
4
Felfokozott hangulatban telt a Harcosok Klubja zánkai rendezvénye
5
Peti webshopja: Ahol a gyűlölet a legkelendőbb termék
6
Soros György ismét lebukott: ő áll egy radikális csoport működtetése mögött
7
Pikk Bayerrel és Ambrózyval – „Bütyök” fenyegetőzik, a németek lemondanának a demokráciáról + videó
8
A Nemzeti Nyomozó Irodához fordult Tényi István a józsefvárosi önkormányzati képviselő ügyében + videó
9
A drogkartelek ellen vagy a kőolaj készletért megy a harc Venezuelánál?
10
Front – Robert C. Castel: A budapesti békecsúcs a magyar diplomácia hosszú távú pozicionálásának eredménye + videó

Legfrissebb híreink

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

A webshop, ahol a hazánkat árulják - Hogyan lett a gyűlölet Magyar Péter egyetlen terméke?

Peti webshopja: Ahol a gyűlölet a legkelendőbb termék

 Magyar Péter egy webshopot üzemeltet, ahol a gyűlölet a termék. A vevők fizetnek, a tulajdonosok Brüsszelből irányítanak. Szarkasztikus elemzésünk leleplezi a Tisza Párt üzleti modelljét. Kattintson a teljes esettanulmányért!
@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!