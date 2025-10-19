Két településen dől el a helyhatósági küzdelem

Megosztás itt:

A Pest vármegyei Tóalmáson azért kell időközi polgármester-választást tartani, mert a települést 2006 óta vezető független polgármester, Kovács Magdolna júliusban elhunyt. A polgármester-választáson négy független jelölt indul: Lénárd Mátyás Zoltán, Szabó Mariann, Fodor Sándor és Dithalm István, a választói névjegyzékben több mint 3300 helybéli szerepel.

A Somogy vármegyei Zselickisfaludban polgármestert és képviselőket választanak, az időközi választásra a képviselő-testület feloszlásról szóló július 21-i döntése miatt van szükség. A polgármesteri székért négy független jelölt, a tavalyi önkormányzati választáson győztes Pálné Csikós Ildikó, valamint Bellai Veronika és Bogdán József verseng. A négy képviselői helyre tízen pályáznak, mindannyian függetlenek.

A választáson a Kaposvártól délre, a Zselici-dombságban található község közel kétszáz választópolgára egy szavazókörben voksolhat.