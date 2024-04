Két óra alatt összegyűlt a szükséges számú aláírás + videó

Megosztás itt:

"Elindult a kampány itt, a Szél Kálmán téren és hát nagy erőkkel kint vagyunk és gyűjtjük az aláírásokat egyszerre több mindenre is, az európai parlamenti választásra. Természetesen itt a XII. kerületi polgármesterjelölt asszonynak is, én is beálltam a pult mögé, én is igyekszem gyűjteni az aláírásokat a főpolgármester-jelöltséghez - így nyilatkozott délelőtt 10 órakor a frissen elindult kampány aláírásgyűjtésekről Szentkirályi Alexandra. Nem sokkal később délben, a főpolgármester-jelölt kampányfőnöke Facebook posztjában arról számolt, be a szükségesnél több aláírás is összegyűlt.