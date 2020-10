Két járvány egy időben

Ha valaki megfázásos tüneteket észlel magán, a legjobb, ha PCR-tesztet készíttet, és otthon marad – mondta a lapnak Szlávik János, a Dél-pesti Centrumkórház infektológus főorvosa, akit arról kérdeztünk, mire kell számítani, ha a koronavírus-járvány mellé megérkezik az influenzaszezon is.

– Előfordult korábban, hogy két, szinte azonos tüneteket produkáló járvány legyen egyszerre jelen?

– Őszintén szólva ilyenről még nem hallottam. Hogy két pandémiát okozó vírus egyszerre legyen jelen a világon, szerintem még nem nagyon fordult elő a világtörténelemben. A déli féltekén az elmúlt nyáron – amikor náluk tél volt – egy időben volt jelen az influenza és a koronavírus. A jó hír, hogy a védekezésnek köszönhetően nem volt nagyobb influenzajárvány sem Dél-Amerikában, sem Ausztráliában, de azért voltak esetek, amikor valakiben a két kór egyszerre volt jelen. A rossz hír az, hogy ilyenkor a halálozás megduplá­zódott. Ha a két betegség egyszerre volt jelen, kétszer annyi esélye volt, hogy az érintett súlyos állapotba kerüljön és meghaljon, mintha csak az egyikkel fertőződött volna meg, tehát ez egy veszélyes helyzet.

– Ez igaz azokra is, akik nem tartoznak a veszélyeztetett csoportok egyikébe sem?

– Feltehetően rájuk is igaz, de nem kell megijedni, érdemes megnézni a statisztikákat. Az influenza halálozási rátája 0,01-nál is kisebb százalékokban mérhető, rendkívül alacsony. Óriási a megbetegedésszám, és ehhez képest alacsony a halálozás, mert csak a súlyos állapotú betegekre veszélyes. A koronavírusnak a halálozási valószínűsége egy egészséges, középkorú embernél szintén rendkívül alacsony. Mindkét betegség a rizikócsoportba tartozó, hatvan év feletti, több krónikus betegséggel rendelkező embereket veszélyezteti. Azok, akik elhunytak, valamilyen rizikócsoportba tartoztak. Arra nincsenek adatok, milyen veszélyt jelent, ha egy egészséges ember mindkét vírussal megfertőződik. Valószínűnek tartom, hogy nem lesz nagyobb most az influen­zajárvány, de a szakemberek jelen esetben csak találgatni tudnak, én is. Ezért fontos, hogy védjük azokat, akik veszélyeztetettek, lega­lább attól, amelyiktől van lehetőség, vagyis az influenzától.

– Sokszor hallani történeteket arról, hogy valaki akkor kapta el az influenzát, amikor beoltatta magát. Erről mit gondol?

– A magyar gyártású oltóanyagok nem élő vírust tartalmaznak, következésképpen nem lehet tőlük megbetegedni. Természetesen – mint minden védőoltásnak – lehetnek mellékhatásaik, például kisebb hőemelkedés, izomláz, kézfájás. De még enyhe influenzát sem okozhatnak. Az elképzelhető, hogy valaki beoltatja magát, és utána valamilyen légúti tünetei alakulnak ki, mert megfázott vagy elkapott egy betegséget. Tudunk arról is, persze, hogy valaki oltást követően elkapta az influenzát, de ilyenkor az esetek többségében enyhe lefolyású a betegség. Akit beoltanak influenza ellen, nem lesz súlyos beteg, és szinte biztos, hogy nem hal meg.

– Ha valaki elkapta a koronavírust, de még tünetmentes, veszélyes lehet, ha beadatja az influenzaoltást?

– Azt szoktam mondani, hogy egy emberben elképesztően sok betegség lappanghat. Elég csak arra gondolni, ha valaki külföldre szeretne utazni, előfordulhat, hogy egyszerre öt védőoltást kap, az immunrendszer ugyanis képes ötféle antigénre válaszolni. Nekünk nem azt kell mérlegelnünk, hogy benne milyen betegség lappanghat esetleg, hanem hogy az oltás kontraindikációi megvannak-e. Például aktuálisan lázas? Beteg? Allergiás az oltóanyag összetevőire? Mert abban az esetben nem szabad beoltani. Azt azonban, hogy ő valamilyen lappangó betegségben szenved, nem tudjuk figyelembe venni. Előfordult már, hogy vala­kit lappangási időszakban oltottak be, és ennek semmilyen következménye nem volt. Feltehetően igaz ez a koronavírusra is, a déli féltekéről senki nem számolt be arról, hogy probléma lett volna.

– Ha összehasonlítjuk a két vírust, melyik a veszélyesebb?

– Nagyon sokan mondják azt, hogy a koronavírus egy kicsit súlyosabb influenza – ez egyszerűen nem igaz. Mondok néhány számot: csak az Egyesült Államokban évente körülbelül harminc–ötvenmil­lióan betegednek meg influenzában, és meghal húsz–harmincezer ember. A koronavírus miatt eddig hatmillióan betegedtek meg, és elhunyt kétszázezer beteg. Ez már most óriási különbség a Covid–19 javára. Sokkal veszélyesebb a koronavírus az influenzánál.

Magyar Hírlap