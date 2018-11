Két hónap alatt 280 ezer aláírás Hadházy kezdeményezésére

Eddig 280 ezer aláírás gyűlt össze az Európai Ügyészséghez való csatlakozásról szóló népszavazás kiírásához – erről Hadházy Ákos számolt be a Momentum elnökével közösen tartott sajtótájékoztatóján.

Fekete-Győr András megerősítette, hogy a Momentum is támogatja a 2 hónapja kezdett aláírásgyűjtést, és elérhetőnek tartják a célul kitűzött 1 millió szignó összegyűjtését. Hadházy Ákos arra hívta fel a figyelmet, hogy a héten az Európai Csalás Ellenes Hivatal lezárta a Farkas Flórián nevével fémjelzett Híd a Munka világába programról szóló vizsgálatot. Hadházy szerint erről a programról maga a kormány is elismerte, hogy lopás történt, vádemelés mégsem történt az ügyben.

„Nagyon fontos ezzel az üggyel kapcsolatban is elmondani, hogy itt elkezdett elvileg nyomozgatni a magyar – idézőjeles – bűnüldöző hatóság, sőt meg is állapította, hogy már nem csak gyanúja van a lopásnak, hanem megállapította, hogy itt tényleg lopás történt. De nem megvádolta Farkas Flóriánt a fő elkövetőt, hanem átrakja minden félévben, évben egy újabb és újabb helyszínre a nyomozást, el lehet vinni mindig kamionnal a papírokat és lehet kezdeni elölről a nyomozást. Tehát Farkas Flórián ügye is gyönyörűen megmutatja, hogy miért van szükség az Európai Uniós ügyészségre” – nyilatkozta Hadházy Ákos.