Két évtizedes ellenzéki vezetés ért véget Gyöngyösön + videó

A most visszavonuló Hiesz György annyira elégedett lehetett városvezetői múltjával, hogy a választások előtt néhány héttel saját magának adományozott díszpolgári címet. Amikor a HírTV erről kérdezte volna, közvetlen kollégája, bizalmasa kiverte munkatársunk kezéből a mobiltelefonját. Az ügyben már a rendőrség is nyomoz.

Gyöngyös lakosságszáma nagyon nagy arányban csökkent, drasztikusan. A hasonló városok tekintetében is az ötödik helyen van Gyöngyös. Ezzel, hogy fiatalokat veszít el, azzal, hogy azok a fiatal családok kiköltöznek, vagy elköltöznek Gyöngyösről, a gazdasági helyzetét is nagyban befolyásolja a városnak. Úgyhogy ezen változtatni kell. És ezeknek az összességével, ennek a programnak a kidolgozásával én azt gondolom, hogy az elkövetkezendő évtizedben fejlődő pályára állíthatjuk Gyöngyöst – hangsúlyozta Szókovács Péter, majd hozzátette: Ez a fajta városkép, amit most Gyöngyös ad, az elmúlt két évtized ellenzéki városvezetésének lenyomata.

