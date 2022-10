Két év múlva csillagászati összeg ütheti Ujhelyi István markát

Megosztás itt:

Százmillió forintot meghaladó jövedelemre tehet szert Ujhelyi István azzal, hogy az MSZP-ből történt kilépése után nem adta vissza európai parlamenti (EP-) képviselői mandátumát.

A politikus havonta az alapfizetését és a pluszjuttatásokat is figyelembe véve akár ötmillió forintnak megfelelő összeget is zsebre tehet, ami azt jelenti, hogy az öt évig tartó európai parlamenti ciklus alatt akár a háromszázmillió forintot is elérheti a képviselő fizetése.

Mivel Ujhelyi 2014 óta ül az EP-ben, és a mostani ciklusa 2024 tavaszán jár le, a szabályok szerint utána még tíz hónapig jár neki a fizetése bármilyen elvégzett munka nélkül, azaz mintegy ötvenmillió forintért ki sem kell tennie otthonról a lábát.

A néhány napja a szocialista pártot elhagyó képviselőtől egykori szervezete tartozása megfizetését is kérte.

A követelés feltehetően abból eredhet, hogy információink szerint az EU-ba delegált képviselőknek fizetésük tíz százalékát a szokásjog alapján a pártkasszába kell befizetniük, amit ugyan képviselőként nem tehetnek meg törvényi tiltás okán, ám magánszemélyként támogathatják jelölő szervezetüket.

Ujhelyi Istvánt is szerette volna megkérdezni a Magyar Nemzet ezzel kapcsolatban, de lapzártáig nem érte őt el, többszöri próbálkozás ellenére sem.

Ujhelyi az EP-ben eltöltött tíz év alatt szép summát tehet zsebre.

Az EP-képviselők bére között nincs országonkénti eltérés, mindegyikük nagyjából nettó 7300 euró alapfizetést kap, ami 420 forintos áron számolva hárommillió forint feletti összegnek felel meg.

A legtöbb uniós ország azonban előírja képviselői számára, hogy saját hazájukban is fizessenek nemzeti adót, így az egyes képviselők tényleges alapbére a delegáló tagállamuk adózási szabályaitól is függ.

Ezen felül a képviselők kapnak még útiköltség-térítést, mivel az EP ülések – legyen szó akár plenáris, bizottsági vagy képviselőcsoportok üléseiről – Brüsszelben vagy Strasbourgban zajlanak. A képviselőknek jár még az ülésekre történő utazás, költsége, ami legfeljebb ­business osztályú repülőjegy vagy első osztályú vonatjegy lehet, esetleg személyautóval történő utazás, melynek elszámolását kilométerenként mintegy 230 forint összegben kapják meg, amihez bizonylat bemutatása szükséges. Emellett jut még nekik a távolság és az utazás időtartamát figyelembe véve átalányjuttatás is, és évi mintegy kétmillió forintig szintén megtérítik a munkájuk során felmerülő saját tagállamukon kívüli utazásaik költségeit.

Az EP körülbelül 140 ezer forint összegű átalányjuttatást fizet a képviselőknek szállásköltségeik és kapcsolódó kiadásaik fedezésére, ha Brüsszelben vagy Strasbourgban hivatalos munkát végeznek, melynek feltétele a jelenléti ív aláírása. Az EU-n kívül megrendezett üléseken a juttatás összege bő hetvenezer forint, az ottani szállodai számlákat külön térítik meg.

Általános költségtérítés is jár egy euró­pai parlamenti képviselőnek. Ez egy átalányalapú juttatás, mely a parlamenti tevékenységhez kapcsolódó kiadások fedezésére szolgál. Ezek közé tartozik például az irodabérlés és az ügyintézési költségek, telefondíjak, reprezentációs költségek, valamint egyéb szervezési kiadások. Idén erre havonta mintegy kétmillió forintnak megfelelő összeget fordíthatnak. Továbbá a Brüsszelben székelő parlament felszerelt irodákat bocsát a képviselők rendelkezésére, ráadásul használhatják a brüsszeli járműparkot is.

Az unió nem feledkezett meg a képviselők egészségéről, mert megtérítik a gyógyulásra vágyó politikusok orvosi kiadásainak kétharmadát. Amint azt Ujhelyi István esetében is említettük, Európa nem engedi el a képviselők kezét mandátumuk lejárta után sem, mivel a fizetésükkel egyenértékű átmeneti juttatást kapnak annyi hónapon át, ahány évig hivatalban voltak, de maximum két évig.

