Két év letöltendőre ítélték a gyermekmolesztálót megszúró nőt

TOROCZKAI LÁSZLÓÉK „MI MAGUNK” NÉVEN PLATFORMOT ALAPÍTANAK A JOBBIKON BELÜL. A PLATFORMBA AZOKAT AZ EMBEREKET VÁRJÁK, AKIK NEM ELÉGEDETTEK A JOBBIK MOSTANI IRÁNYVONALÁVAL. NEM TÁMOGATJA A JOBBIK ELNÖKSÉGE TOROCZKAI LÁSZLÓ PLATFORMJÁT JELENTETTE KI JAKAB PÉTER. NAGY BÉLA PEDAGÓGUS A KÖZÖS ELLENZÉKI KÉPVISELÕJELÖLT AZ V. KERÜLETBEN. NEMZETI KONZULTÁCIÓT TARTHATNAK A CSALÁDOKRÓL ÉS A DEMOGRÁFIAI HELYZETRÕL A KÖZELJÖVÕBEN MAGYAR IDÕK. MEGVÁLIK CBA-RÉSZESEDÉSÉTÕL BALDAUF LÁSZLÓ - ÍRJA A NÉPSZAVA. NAGY ISTVÁN: A VERSENYKÉPESSÉG NÖVELÉSE KIEMELT FELADAT A MEZÕGAZDASÁGBAN VILÁGGAZDASÁG. NAGY ISTVÁN: 30 MILLIÓ FORINTTAL TÁMOGATJA A HEINEKEN ZRT. A KOMLÓTERMESZTÉS ÚJJÁÉLESZTÉSÉT. NEM MÛKÖDÖTT MEGFELELÕEN A 2 MILLIÁRD FORINTBÓL KIÉPÍTETT JÉGKÁR-ELHÁRÍTÓ RENDSZER. KÉTÉVES MÉLYPONTON IDEI LEGALACSONYABB ÁRFOLYAMÁT ÉRTE EL A FORINT HÉTFÕN AZ EURÓVAL SZEMBEN. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM: 209,4 MILLIÁRD FORINT AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS ÁPRILISI HIÁNYA. INGYENJEGGYEL ÉS INGYENES UTAZÁSSAL TOBOROZNAK SZURKOLÓKAT A PUSKÁS AKADÉMIA SZERDAI KUPADÖNTÕJÉRE. TÖBB POSTA IS TOVÁBB TART MA NYITVA AZ ADÓBEVALLÁSOK VÉGSÕ FELADÁSI HATÁRIDEJE MIATT. NAGYOBB TÁVOLSÁGOT TARTANA A DEMOKRÁCIÁT KORLÁTOZÓ MAGYARORSZÁGTÓL A CSEH UNIÓS BIZTOS ALFAHÍR. AGGASZTÓNAK TARTJA A ROMÁN ÁLLAMFÕ, HOGY A KORMÁNY ÁLLAMOSÍTANÁ A MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRAKAT. FELMÉRÉS: ÉSZAK-ÍRORSZÁGBAN A TÖBBSÉG AZ EU-PIACON ÉS A VÁMUNIÓBAN MARADNA. EGY JOGÁSZPROFESSZOR, GIUSEPPE CONTE LEHET AZ ÚJ OLASZ MINISZTERELNÖK. NAPOK ÓTA FOKOZÓDNAK A KELET-UKRAJNAI TÛZHARCOK, KÉT UKRÁN KATONA, VALAMINT 15 OROSZ MEGSZÁLLÓ MEGHALT, TÖBBEN MEGSÉRÜLTEK. DONALD TRUMP AMERIKAI ELNÖK HÉTFÕN ÚJABB SZANKCIÓKRÓL ÍRT ALÁ RENDELETET VENEZUELA ELLEN. DONALD TRUMP "A DEMOKRÁCIA HELYREÁLLÍTÁSÁRA" SZÓLÍTOTTA FEL VENEZUELÁT. LEMONDHATJA DONALD TRUMP A KIM DZSONG UN-NAL TERVEZETT CSÚCSTALÁLKOZÓT - FIGYELMEZTETETT AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK ALELNÖKE. TÖRÖK PUCCSKÍSÉRLET: ÉLETFOGYTIGLANI BÖRTÖNBÜNTETÉSRE ÍTÉLTEK 104 EMBERT. HALÁLRA ÍTÉLTEK IRAKBAN EGY BELGA DZSIHADISTA FÉRFIT. A NEMZETKÖZI BÜNTETÕBÍRÓSÁGHOZ FORDULT A PALESZTIN VEZETÉS, AZ ÁLLÍTÓLAGOS IZRAELI JOGSÉRTÉSEK MIATT. ÖT ÉV BÖRTÖNT KAPOTT EGY TIBETI BOLTOS, MERT NYILATKOZOTT A THE NEW YORK TIMESNAK. ENSZ-JELENTÉS: JELENTÕSEN MEGNÕTT A ÓPIUMMÁK TERMESZTÉSI TERÜLETE AFGANISZTÁNBAN. BÛNÖSNEK TALÁLT EGY AUSZTRÁL RÓMAI KATOLIKUS ÉRSEKET A BÍRÓSÁG, AMIÉRT PEDOFIL BÛNÖKET TITKOLT EL. TÖBB MINT HATVAN EMBER HALT MEG PAKISZTÁN DÉLI RÉSZÉN, KARACSIBAN A HÕSÉG MIATT AZ ELMÚLT NAPOKBAN. MEGKEZDÕDÖTT AZ EBOLA ELLENI VÉDÕOLTÁSI KAMPÁNY A KONGÓI DEMOKRATIKUS KÖZTÁRSASÁG ÉSZAKNYUGATI RÉSZÉBEN. EMBERT GÁZOLT EGY BUDAPESTRE TARTÓ SEBESVONAT DEBRECENNÉL, TÖBB ÓRÁS KÉSÉSEKRE KELL SZÁMÍTANI. AUTÓBUSZ BORULT ÁROKBA A 62-ES ÚTON BÖRGÖNDPUSZTÁNÁL, 25-EN MEGSÉRÜLTEK. BKK: PÓTLÓBUSZ JÁR A HÉTVÉGÉN A HÉV HELYETT A BATTHYÁNY TÉR ÉS BÉKÁSMEGYER KÖZÖTT. MOTOROS GÁZOLT EL HÁROM KERÉKPÁROST A TOLNA MEGYEI BÁTÁN, HÁROM EMBER MEGSÉRÜLT. KÉT AUTÓ ÜTKÖZÖTT A 25-ÖS FÓÚT HOLLÓKÕI KERESZTEZÕDÉSÉNÉL, EGY EMBER MEGSÉRÜLT. A FELHÕSZAKADÁS VESZÉLYE MIATT AZ EGÉSZ ORSZÁGRA FIGYELMEZTETÉST ADOTT KI AZ ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI SZOLGÁLAT.