Két és fél év börtönt kért az ügyész a kisfiút felrúgó karateedzőre + videó

A Szolnoki Kalandpark biztonsági kamerája rögzítette az esetet, ezen látszik, ahogy a férfi a fiú lábait hátulról nagy erővel kirúgja. A vádhatóság álláspontja szerint az edző több módon is veszélyeztette a kiskorú gyermeket, így maradandó fogyatékosságot is okozhatott volna neki.