Készítsen elég uzsonnát, ha pénteken indul a Balatonra

Egyenetlenségek, úthibák sokasága az M7-es autópálya Balatonvilágos és Zamárdi közötti, 20 km-es szakaszán - ez a szakemberek szerint esős időben különösen balesetveszélyes. A Magyar Közút a teljes felújítás mellett döntött.

„A pályaszerkezetig visszabontják majd a kötő és kopóréteget a kivitelezők, illetve arról is gondoskodunk, hogy a visszabontott burkolatot úgynevezett REMIX technológiával, egy környezetbarát innovatív technológiával később visszaépítsük az útalapnak, és erre fog majd jönni az új kötő és kopóréteg, ez azt is jelenti egyébként, hogy az eddigiekhez képest vastagabb kopóréteget fognak majd teríteni” - mondta el a Magyar Közút Nonprofit Zrt. kommunikációs vezetője, Pécsi Norbert.

Bár a főszezonnak már vége, Siófok belvárosában még ilyenkor is lépésben haladnak az autók. A nagy forgalom nem csak a város útjait, hanem az autópályát is jelentősen megterheli, ezért is romlott le az utóbbi időben az állapota. A felújításnak örülnek, mert a turizmus miatt fontos, hogy jó út vezessen a Balatonhoz – mondja Siófok polgármestere.

„Önmagában véve a pályaszakaszok felújítása hosszú távon nem megoldás, az M7-es autópálya a jelenleg zömében két-két sávos autópálya képtelen azt a mennyiségű forgalmat megfelelőképpen lebonyolítani, ami alkalmanként főleg nyári időszakban a Balaton felé tendálódik. Egész egyszerűen három-három sávos megoldásban kell gondolkodni, én azt gondolom” - véli Lengyel Róbert.

A munkálatok pénteken kezdődnek, és várhatóan 210 napon át tartanak. Ez idő alatt Siófok térségében lassabb haladásra, torlódásra számíthatnak a főváros felől érkezők. A felújítás hazai forrásból, 3,4 milliárd forintból valósul meg.