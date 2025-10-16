Megosztás itt:

"Készen állunk!" – reagált Orbán Viktor a történelmi bejelentésre. Donald Trump és Vlagyimir Putyin Budapesten tárgyal a békéről. A döntés nem a véletlen műve, hanem annak a következetes, békepárti politikának a diadala, amit a magyar kormány a brüsszeli nyomás ellenére is képviselt, és amit a magyar emberek a konzultációkon és a Békemeneten újra és újra megerősítettek.

1. A kitartás diadala: amikor a "magányos harcos" útja igazolást nyer

Emlékezzünk vissza. Az elmúlt években, miközben a brüsszeli és a nyugati elit egyöntetűen a háborús pszichózis lázában égett, egyetlen hang volt Európában, amely következetesen a józan észről, a tűzszünetről és a békéről beszélt: Orbán Viktor hangja. A magyar miniszterelnököt ezért támadták, gúnyolták, "Putyin pincsijének" nevezték. A hazai ellenzék pedig, mint egy rossz visszhang, szolgaian ismételgette a brüsszeli paneleket. Ahogy azt a józan ésszel gondolkodó magyarok látják, a történelem most szolgáltatott igazságot. A tény, hogy a világ két vezető hatalmának elnöke Budapestet választja a béketárgyalások helyszínéül, nem más, mint a magyar békepolitika történelmi igazolása. A "magányos harcos" álláspontja beérett, és kiderült, hogy ez volt az egyetlen, a valóság talaján álló politika.

2. több mint helyszín, egy mandátum: A magyar emberek szerepe a béketeremtésben

De miért pont Budapest? A válasz nem csupán a földrajzban vagy a diplomáciában keresendő. Trump és Putyin nem egy üres városba jön. Egy olyan nemzet fővárosába érkeznek, amely a legtisztábban és a leghangosabban állt ki a béke mellett. A Nemzeti Konzultációk és az utcákat megtöltő Békemenetek millióinak akarata az a morális és politikai tőke, az a felhatalmazás, ami Orbán Viktort és Magyarországot a béke letéteményesévé tette Európában. A két elnök döntése egyben a magyar emberek bölcsességének elismerése is. A világ vezetői látják, amit a hazai ellenzék nem akar: a magyar kormány mögött egy egységes, békepárti nemzet áll.

3. A pánik a buborékban: A háborúpártiak rémálma

Elképzelhetjük a brüsszeli folyosókon és a hazai dollármédia szerkesztőségeiben uralkodó pánikot. Az egész politikai létezésüket a háború folytatására és a Magyarország elleni uszításra építették. Most pedig a szemük láttára omlik össze a kártyaváruk. Mihez kezdenek most, ha a "gonosz" Putyin és a "kiszámíthatatlan" Trump éppen abban a Budapesten tárgyal a békéről, amit ők évek óta a "demokrácia sírásójaként" próbálnak beállítani? Ez a találkozó a legfájdalmasabb bizonyíték a politikájuk teljes kudarcára. A magyar baloldal, amely szolgaian ismételgette a brüsszeli paneleket, most intellektuálisan és erkölcsileg is meztelenül áll a világ előtt.

Konklúzió: Budapest, a remény fővárosa

Az Orbán-Trump-Putyin csúcstalálkozó Budapesten több, mint diplomácia. Ez annak a politikának az igazolása, amely a nemzeti érdeket, a józan észt és a békét helyezi minden ideológia fölé. Ez a magyar emberek győzelme is, akik a választásokon és a nemzeti konzultációkon újra és újra világossá tették: mi a békét választjuk. Budapest egy napra a világ fővárosává, a remény fővárosává válik.