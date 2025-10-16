Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 10. 16. Csütörtök Gál napja
Jelenleg a TV-ben:

Híradó

Következik:

Háttérkép 22:30

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Belföld

Készen állunk! – Így érett be Orbán Viktor következetes békepolitikájának gyümölcse

2025. október 16., csütörtök 20:40 | Hír TV
Budapest béke Vlagyimir Putyin szuverenitás Békemenet magyar modell Orbán Viktor Donald Trump Nemzeti Konzultáció békecsúcs

"Készen állunk!" – reagált Orbán Viktor a történelmi bejelentésre. Donald Trump és Vlagyimir Putyin Budapesten tárgyal a békéről. A döntés nem a véletlen műve, hanem annak a következetes, békepárti politikának a diadala, amit a magyar kormány a brüsszeli nyomás ellenére is képviselt, és amit a magyar emberek a konzultációkon és a Békemeneten újra és újra megerősítettek.

  • Készen állunk! – Így érett be Orbán Viktor következetes békepolitikájának gyümölcse

"Készen állunk!" – reagált Orbán Viktor a történelmi bejelentésre. Donald Trump és Vlagyimir Putyin Budapesten tárgyal a békéről. A döntés nem a véletlen műve, hanem annak a következetes, békepárti politikának a diadala, amit a magyar kormány a brüsszeli nyomás ellenére is képviselt, és amit a magyar emberek a konzultációkon és a Békemeneten újra és újra megerősítettek.

1. A kitartás diadala: amikor a "magányos harcos" útja igazolást nyer

Emlékezzünk vissza. Az elmúlt években, miközben a brüsszeli és a nyugati elit egyöntetűen a háborús pszichózis lázában égett, egyetlen hang volt Európában, amely következetesen a józan észről, a tűzszünetről és a békéről beszélt: Orbán Viktor hangja. A magyar miniszterelnököt ezért támadták, gúnyolták, "Putyin pincsijének" nevezték. A hazai ellenzék pedig, mint egy rossz visszhang, szolgaian ismételgette a brüsszeli paneleket. Ahogy azt a józan ésszel gondolkodó magyarok látják, a történelem most szolgáltatott igazságot. A tény, hogy a világ két vezető hatalmának elnöke Budapestet választja a béketárgyalások helyszínéül, nem más, mint a magyar békepolitika történelmi igazolása. A "magányos harcos" álláspontja beérett, és kiderült, hogy ez volt az egyetlen, a valóság talaján álló politika.

2. több mint helyszín, egy mandátum: A magyar emberek szerepe a béketeremtésben

De miért pont Budapest? A válasz nem csupán a földrajzban vagy a diplomáciában keresendő. Trump és Putyin nem egy üres városba jön. Egy olyan nemzet fővárosába érkeznek, amely a legtisztábban és a leghangosabban állt ki a béke mellett. A Nemzeti Konzultációk és az utcákat megtöltő Békemenetek millióinak akarata az a morális és politikai tőke, az a felhatalmazás, ami Orbán Viktort és Magyarországot a béke letéteményesévé tette Európában. A két elnök döntése egyben a magyar emberek bölcsességének elismerése is. A világ vezetői látják, amit a hazai ellenzék nem akar: a magyar kormány mögött egy egységes, békepárti nemzet áll.

3. A pánik a buborékban: A háborúpártiak rémálma

Elképzelhetjük a brüsszeli folyosókon és a hazai dollármédia szerkesztőségeiben uralkodó pánikot. Az egész politikai létezésüket a háború folytatására és a Magyarország elleni uszításra építették. Most pedig a szemük láttára omlik össze a kártyaváruk. Mihez kezdenek most, ha a "gonosz" Putyin és a "kiszámíthatatlan" Trump éppen abban a Budapesten tárgyal a békéről, amit ők évek óta a "demokrácia sírásójaként" próbálnak beállítani? Ez a találkozó a legfájdalmasabb bizonyíték a politikájuk teljes kudarcára. A magyar baloldal, amely szolgaian ismételgette a brüsszeli paneleket, most intellektuálisan és erkölcsileg is meztelenül áll a világ előtt.

Konklúzió: Budapest, a remény fővárosa

Az Orbán-Trump-Putyin csúcstalálkozó Budapesten több, mint diplomácia. Ez annak a politikának az igazolása, amely a nemzeti érdeket, a józan észt és a békét helyezi minden ideológia fölé. Ez a magyar emberek győzelme is, akik a választásokon és a nemzeti konzultációkon újra és újra világossá tették: mi a békét választjuk. Budapest egy napra a világ fővárosává, a remény fővárosává válik.

 

További híreink

Földrengés rázta meg az ország keleti részét

Hazugságra épültek a lejárató videók – megszólalt a klinikai szakpszichológus is + videó

A jövő tényleg elkezdődött – a szenzációs High-Tech Suli III. konferenciáján jártunk

Ha ezt megteszik, Szoboszlai elmenekülhet a Premier League-ből

Pillangók röpködnek a gyomrodban: ez a három csillagjegy bárkit szerelemre lobbanthat

Micsoda elismerés! A magyar válogatott fotójával büszkélkedik a Premier League bajnoka

Csaknem 20 évnyi terror után 20 év fegyházat kapott a szörnyeteg apa

Meghalt a Videoton UEFA-kupa-döntős legendája

Rendőrségi kihallgatása után elslisszolt a hátsó ajtón Ruszin-Szendi Romulusz + videó

További híreink

Rendőrségi kihallgatása után elslisszolt a hátsó ajtón Ruszin-Szendi Romulusz + videó

Ez emberi? – Kőkemény ítélet a szörnyeteg apa ügyében

Amikor a rabbik rendet tesznek: lázadás Erzsébetvárosban + videó

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Nem kegyelmeztek a gyilkosnak az áldozatok hozzátartozói
2
Rendőrségi kihallgatása után elslisszolt a hátsó ajtón Ruszin-Szendi Romulusz + videó
3
A bizalom halála: lecsaptak a korrupt főorvosokra + videó
4
Orbán Viktor: Az európai vezetők úgy beszélnek az orosz-ukrán háborúról, mintha az a mi háborúnk lenne + videó
5
Késsel támadtak a bokszbajnokra a babakocsis rablók + videó
6
Ruszin-Szendi: A Kuplung, akitől viszket a tenyere
7
Gyanúsítottként hallgathatták ki Ruszin-Szendi Romuluszt + videó
8
Orbán Viktor: Gőzerővel dolgozunk a 14. havi nyugdíjon
9
India meghajolt Trump előtt, súlyos csapást jelent ez Putyinéknak
10
Szalai Piroska: A gazdaság teherbírása elviseli a 14. havi nyugdíjat + videó

Legfrissebb híreink

A Tisza Párt szerint a Fidesz akadályozza a szimpatizánsok utazását az október 23-i fórumra

Már most a kudarcon magyarázkodik a Tisza Párt? + videó

 A Tisza Párt új szintre emelte a politikai logikát: már az október 23-i fórumuk előtt bejelentették, hogy a Fidesz "fondorlatos módon" akadályozza a rajongóik Budapestre utazását. A briliáns stratégia lényege: ha a rendezvény kudarcba fullad és kevesen lesznek, az valójában nem az ő hibájuk, hanem a Fidesz "beismerése".

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!