Készek a sztrájkra Miskolcon

Sztrájkhelyzet van a Tescónál is. A Magyar Idők azt írja: a cég dolgozóinak bárszámfejtését végző győri irodaközpont 40 alkalmazottja jelentette be, hogy sztrájkbizottságot alapítottak, és követeléseik teljesítése érdekében készek a teljes munkabeszüntetésre – lebénítva a teljes rendszert. Az érintettek decemberben tudták meg, hogy Budapesten nyílik új központ, és a győri illetőség ezzel megszűnik. A sztrájkolók célja, hogy a kirúgottaknál a munkaadó tartsa be a felmondási időt, biztosítson végkielégítést és 6 havi alapbért.

