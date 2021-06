Késsel próbált dohányt rabolni a férfi, a rendőrök elfogták

Migránshadak dörömbölnek Európa szinte minden ajtaján - mondta a miniszterelnök a Kossuth rádióban. Orbán Viktor közölte: nemcsak az illegális migrációt kell elutasítani, két évig semmilyen migrációt nem szabad engedni. Az egyre erősödő migráció is téma lesz a hamarosan induló gazdasági konzultációban - mondta a miniszterelnök. Nem tart több tájékoztatót az operatív törzs, a járványügyi adatokról csak hétköznap fognak beszámolni. 199 új koronavírus-fertőzöttet regisztráltak, elhunyt 8 beteg. Jelenleg 442 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 51-en vannak lélegeztetőgépen. 5 324 996 a beoltottak száma, 4 157 681-en már a második dózist is megkapták. Elkezdődött a 12–15 évesek oltásának regisztrációja, a szülők a vakcinainfo.gov.hu oldalon adhatják meg a gyerek adatait. A válság idején a legnagyobb terhet a családok vitték a vállukon, ezért igazságos a nekik visszatérítendő adó – mondta Orbán Viktor a Kossuth rádióban. A kormányfő felhívta a figyelmet arra, hogy aki részt vett a védekezésben, éljen a 10 napos rendkívüli szabadság lehetőségével. A magyar emberek többsége egyetért az élet újraindításával kapcsolatos kormányzati intézkedésekkel – derül ki a Kopp Mária Intézet felméréséből. Oktatnia és publikálnia is kellett volna angolul Karácsony Gergelynek – erősítette meg a Budapesti Corvinus Egyetem a Magyar Nemzetnek. 150 ezer forintot ígér a nyugdíjasoknak Dobrev Klára. A DK miniszterelnök-jelöltje azt mondta, ha megválasztják miniszterelnöknek, a kárpótlásnak nevezett összegen kívül visszaállítja a korábbi nyugdíjszámítási rendszert. Gyurcsányné beszél a nyugdíjasok védelméről, de amikor lehetőségük lett volna tenni az idősekért, akkor inkább magukra hagyták őket - emlékeztetett a Fidesz. Nem alakultak volna ki ilyen hatalmas dugók Budapest belvárosában, ha Karácsony Gergely kihasználta volna a pandémia alatti időszakot, amikor kevesebb autó volt az utakon - mondta a Budapest és a Fővárosi Agglomeráció Fejlesztéséért Felelős államtitkár. Fürjes Balázs koncepciót lát azokban az intézkedésekben, amelyek szerint több, a belvárosi forgalmat nagymértékben terhelő beruházást egy időben indít el a fővárosi vezetés. Június végéig lehet pályázni a falusi kisboltok megmentését célzó, több tízmilliárd forint támogatásra - közölte Gyopáros Alpár kormánybiztos. 2600 milliárd forint támogatás áll rendelkezésre a mikro-, kis- és középvállalkozások számára a következő másfél éves újraindítási periódusban – közölte az Innovációs és Technológiai Minisztérium. Nő a migrációs nyomás mindhárom európai útvonalon - mondta a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója Informátor című műsorunkban. Bakondi György közölte: idén több mint 40 ezer illegális bevándorlót fogtak el a magyar hatóságok, a tavalyi azonos időszakban ez a szám mintegy 10 ezer volt. Az Európai Unió Bírósága eleget tett az Európai Parlament kérésének és elrendelte a jogállamisági kondicionalitást megtámadó keresetünk gyorsított eljárásban történő elbírálását - közölte Varga Judit igazságügyi miniszter. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter megnyitotta Magyarország innsbrucki főkonzulátusát Ausztriában. A nyugat-balkáni országok európai uniós integrációjának felgyorsítása központi eleme lesz a visegrádi csoport júliusban kezdődő magyar soros elnökségének - jelentette be Kövér László, az Országgyűlés elnöke Lengyelországban. A világon több mint 174,7 millió ember fertőződött meg eddig a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma meghaladta a 3,7 milliót a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem adatai szerint. Malajzia kormánya bejelentette, hogy június 28-áig meghosszabbítja a koronavírus-járvány terjedése ellen elrendelt teljes zárlatot. 100 millió adag koronavírus-oltást adományoz Nagy-Britannia a rászoruló országoknak a következő egy évben. A NATO folyamatos bővítése miatt Moszkva fenyegetve érzi magát, emiatt válaszlépéseket ígért Vlagyimir Putyin orosz elnök. Ma kezdődik a G7-csúcs az Egyesült Államok, Japán, Kanada, Németország, Franciaország és Olaszország részvételével Nagy-Britanniában. Újabb fontos körzetet foglaltak el tálib lázadók a kormányerőktől az észak-afganisztáni tahár tartományban. Újabb lövöldözés történt Floridában: egy férfi agyonlőtt egy asszonyt és gyermekét, majd magával is végzett. Horvátország tovább enyhített a határátlépésen, azok, akik a schengeni országokból érkeznek, a koronavírus elleni oltás második adagjának felvétele után azonnal átléphetik a határt - jelentette be Davor Bozinovic belügyminiszter. Már Ukrajnába is szabadon lehet utazni a magyar védettségi igazolvánnyal. Katonai járművek közlekedése miatt lassulhat a forgalom ma és holnap az ország több pontján – tájékoztatott a Honvédelmi Minisztérium. A szegedi vadaspark fogadta be azokat a kiskutyákat, amiket egy szerb férfi próbált Magyarországra csempészni Röszkénél. Módosul a ráckevei HÉV közlekedése június 12-13-án és 26-27-én pályakarbantartás miatt – közölte a Budapesti Közlekedési Központ. Ma kezdődik a labdarúgó Európa-bajnokság. A magyar válogatott június 15-én a portugálokkal, 19-én a franciákkal lép pályára. A budapesti Városligeti Műjégpályán megnyílt a szurkolói zóna, a sportág kedvelői kivetítőn nézhetik a labdarúgó mérkőzéseket.