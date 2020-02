Késések várhatók a Budapest-Cegléd vasútvonalon

Orbán Viktorra és Magyarország kormányára a nemzeti konzervatív politizálás modelljeiként tekintenek nem csak Európában, hanem szerte a világon - erről beszélt a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára A Nyolcas című műsorunkban. Orbán Balázs azt is elmondta, a polgári jobboldalnak ki kell állnia a saját értékei mellett, az Európai Néppárton belül ugyanis elbizonytalanodás van a saját értékek kérdésében. Teljes baloldali bohózat a kispesti Momentum által vezetett antikorrupciós vizsgálóbizottság - erről beszélt a Bayer show-ban a kerület fideszes képviselője. Dódity Gabriella azt mondta: a nyomozóhatóságnak vannak csak olyan eszközei, amellyel fel lehet deríteni a kispesti baloldali korrupciós ügyeket, a vizsgálóbizottságnak erre nincs megfelelő jogi lehetősége. Összefogásra szólította fel az ellenzéki pártokat a Demokratikus Koalíció elnöke évértékelő beszédében. Gyurcsány Ferenc úgy fogalmazott: az ellenzéki pártok nagyon sok felől jöttek, más a múltjuk, de nem egymást kell szeretniük, hanem a hazát. Gyurcsány Ferenc évértékelőjében újra egyértelművé tette, hogy ő a balliberális oldal valódi vezetője - reagált a Fidesz nevében Hollik István a Demokratikus Koalíció elnökének évösszegző beszédére. Balliberális oldal nincs Gyurcsány Ferenc nélkül, a Demokratikus Koalíció elnöke ott lesz vagy az élen az arcával, vagy a háttérben a befolyásával - mondta Boros Bánk Levente, a Médianéző Központ igazgatója az M1-en. Gyurcsány Ferenc kormányzása idején a duplájára emelkedett a villamos energia ára, miközben a saját cégének kedvezményt adott az áram árából - mondta Böröcz László, a Fidesz országgyűlési képviselője. Továbbra is kísérti a Jobbikot a szélsőjobboldali múlt - erről ír a Pesti Srácok. A portál olyan fotókat mutat be, amelyeken a magát néppártosodottnak tartó párt prominens politikusai láthatók lengyel neonácik társaságában. A képeken látható többek között a Jobbik korábbi elnöke, Vona Gábor, Eger polgármestere, Mirkóczki Ádám, és a dunaújvárosi képviselőjelölt, Kálló Gergely is. Továbbra is csak a készpénz érdekli a szegregációs perben érintett gyöngyöspatai roma családokat. A kormány korábban felajánlotta a 62 érintett családnak, hogy pénz helyett többletoktatást biztosítanának nekik - de a helyi romák többsége erről hallani sem akar. Pécs balliberális többségű közgyűlése leszavazta azt a javaslatot, hogy csökkentsék a város egyes bölcsődéiben a térítési díjakat. A döntést azzal indokolták, hogy a kezdeményezésre nincsen pénz. Ugyanakkor milliókért rendelnek meg az önkormányzat cégeinél pénzügyi állapotfelmérést, ami a Fidesz szerint felesleges pénzkidobás. Sáringer-Kenyeres Marcellt, a Fidesz-KDNP jelöltjét választották önkormányzati képviselővé a keszthelyi 6-os számú választókörzetben. Jelentős mértékben, 2018 végéig 6093 milliárd forinttal nőtt az állami vagyon, az adósságállomány pedig évről-évre kisebb - fejtette ki Varga Mihály pénzügyminiszter a Kossuth Rádióban. Egyre népszerűbb a Magyar Államkincstár ingyenes állampapír szolgáltatása, amellyel tavaly több mint háromszor annyian vásároltak állampapírt, mint 2013-ban - közölte Tállai András, a Pénzügyminisztérium parlamenti államtitkára. A Rendszerváltás Történetét Kutató Intézet és Archívum helyesnek véli és támogatja az új Nemzeti alaptanterv történelemoktatással kapcsolatos céljait és eszközeit. Magyarországon nincs az új koronavírus által fertőzött beteg, viszont influenzajárvány van, és más kórokozók is okozhatnak felső légúti megbetegedéseket - hangsúlyozta a Nemzeti Népegészségügyi Központ járványügyi főosztályvezetője az M1-en. Dánielisz Ágnes kiemelte: ezek a kórokozók is ugyanúgy cseppfertőzéssel terjednek, mint az új koronavírus, ezért érdemes gyakori kézmosással védekezni ellenük. 908-ra nőtt a koronavírus okozta betegség halálos áldozatainak a száma Kínában - közölte a kínai Nemzeti Egészségügyi Bizottság. Nagy-Britanniában koronavírus okozta újabb fertőzést észleltek az egészségügyi hatóságok: a páciens érintkezésben volt más angliai személyekkel, akik Franciaországban kapták el a kórt. A Sinn Féin párt kész belépni az új kormányba és nem lenne demokratikus, ha kizárnák a kormányalakítási tárgyalásokból - jelentette ki Mary Lou McDonald, az írországi nacionalista tömörülés vezetője. A szíriai kormányerők több mint 600 négyzetkilométer területet foglaltak vissza a felkelők utolsó fellegvárainak számító Idlíb és Aleppó tartományban folytatott offenzívájuk során. Megkezdődött a velencei karnevál. A nagyszabású eseményre Játék, szerelem, bolondság címmel több százezer látogatót várnak 150 programmal a február 25-ig, vagyis húshagyó keddig. Európa északi és belső részei felé tartó vihar pusztít a kontinens nyugati részén. Az amszterdami repülőtéren 120, a brüsszelin 60 járatot töröltek és további korlátozások várhatók a légi forgalomban. Viharos esőzés és orkán erejű szél okozott fennakadásokat Ausztráliában. Több mint 80 ezer háztartás maradt ideiglenesen áram nélkül Új-Dél-Walesben. Nem sikerült Föld körüli pályára állítani a saját fejlesztésű iráni műholdat - ismerte el egy katonai forrás. Évről-évre csökken az emberölések száma Magyarországon - közölte a rendőrség. A Budapest-Cegléd vonalon 30-40 perccel is hosszabb menetidővel kell számolni a reggeli órákban, mivel Monor és Pilis között egy szakaszon megrongálódott a felsővezeték - közölte a Mávinform. A 2022-es pekingi téli olimpia utolsó kvalifikációs körébe jutott a magyar férfi jégkorong-válogatott, mivel 4:1-re legyőzte a brit csapatot, ezzel az élen végzett a nottinghami selejtezőtornán. Liu Shaolin Sándor 500 méteren ezüst-, míg Krueger John-Henry 1500 méteren bronzérmet nyert a rövidpályás gyorskorcsolyázók világkupa-sorozatának drezdai állomásán. Három érmet szereztek a magyar úszók vasárnap a Nizzában rendezett nagymedencés nemzetközi verseny zárónapján. Az ötödik helyen végzett a magyar női párbajtőr-válogatott a barcelonai világkupa-versenyen. Női kézilabda EHF Kupa, csoportkör: DHK Baník Most (cseh)-DVSC Schaeffler 28:29 Női kézilabda EHF Kupa: Érd HC - CS Gloria 2018 Bistrita-Nasaud (román) 24:24 Női kézilabda EHF Kupa, csoportkör: Siófok KC-CS Magura Cisnadie (román) 34:22 Baranyi Zsófia aranyérmet nyert küzdelemben a budapesti BOK Csarnokban rendezett korosztályos karate Európa-bajnokság zárónapján.