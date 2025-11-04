Késelés a Bajnai-konyhán: a Tisza Párt valódi arca és a brüsszeli favorit cseréje

Megosztás itt:

Aki azt hitte, a Tisza Párt egy alulról jövő, organikus mozgalom, annak most kiábrándító valósággal kell szembenéznie. A színfalak mögött nem a „nemzet felemelése”, hanem egy kőkemény hatalmi harc zajlik a régi baloldali-globalista elit köreiben. A Magyar Péter és Tarr Zoltán közötti feszültség nem ideológiai vita, hanem egy cinikus casting-show végeredménye, amelyben a háttérben álló Bajnai-kör és a brüsszeli megbízók döntik el, ki a leghasznosabb bábu a sakktáblán. - írta meg a Magyar Nemzet.

1. A projekt eredete: nem Magyar, hanem Tarr és a Bajnai-kör

A Magyar Nemzet és az Ellenpont által feltárt tények kíméletlenül lerombolják a "messiás" mítoszát. A Tisza-projekt jóval Magyar Péter berobbanása előtt elindult.

A Bölcső: Az egészet a Bajnai Gordon volt miniszterelnök köreihez szorosan köthető figurák indították el. Az eredeti „Legyél a változás egyesületet” Tarr Zoltán református lelkész alapította, de a székhely Bajnai egykori üzlettársáé, Bárdos Barnabásé volt.

A Hálózat: Ez a kör (Bárdos, Váczi Rozália) feltűnt a Dadu-Art nevű cégben is, amely Duda Évához, Molnár Áron (noÁr) volt feleségéhez köthető.

A szálak összeérnek: a Bajnai-kör, a "noÁr"-féle aktivista hálózat és Nagy Ervin (akinek volt élettársa Váczi Rozália, és aki szintén feltűnt David Pressman amerikai nagykövet széderestjén).

A cél: A kép egyértelmű. A régi globalista elit keresett egy új, "jobboldalinak" látszó, hitelesebb arcot a lejáratódott Gyurcsány-Dobrev páros helyett. Az eredeti terv Tarr Zoltánra épült, a református lelkész békés természete és brüsszeli kapcsolatai ideálisnak tűntek.

2. A kényszerházasság: Magyar Péter színre lép

A forgatókönyvet azonban felborította egy új szereplő. Magyar Péter – miután válása és NER-es állásainak elvesztése után kikerült a belső körökből – felkínálta magát a piacon. Ő egy magas kockázatú, de nagy nyereménnyel kecsegtető befektetés volt: bennfentes információkkal, gátlástalan agresszióval és a „volt fideszes áruló” vonzó mítoszával rendelkezett.

A háttérerők végül úgy döntöttek, lecserélik a lovat, a „biztonságos” Tarr helyett a sokkal agresszívabb Magyart tették meg a projekt arcának. Ez egy kényszerházasságot eredményezett. Tarr, az alapító, háttérbe szorult, bár pozíciót kapott (delegációvezető Brüsszelben), de a feszültség kódolva volt.

3. A belső háború: „agyhalottak” és árulások

Egy ilyen cinikus alapokon álló szövetség nem tarthat sokáig. A józan ész azt diktálja, hogy ahol az egyetlen kohéziós erő a hatalomvágy és a közös ellenségkép, ott az első adandó alkalommal kitör a belháború.

Tarr teherré válik: Tarr Zoltán elszólásai (pl. „nem mi csináljuk [a programot]”, „örömmel” adna fel szuverenitást, „nem fogok mindent elmondani, mert akkor megbukunk”) rendkívül kínossá váltak Magyar Péter számára. Kiszámíthatatlan teher lett.

Magyar árulása: Magyar Péter válaszul teljesen marginalizálta Tarrt. A kiszivárgott hangfelvételen „agyhalottnak” nevezte a saját EP-képviselőit (beleértve Tarrt is). A bizalmi feladatokat új emberére, Radnai Márkra bízta (őt vitte Kijevbe is), és végül teljesen elvette Tarr hatásköreit.

4. A gazdák terve: Karácsony Gergely az új favorit?

És itt válik a történet igazán pikánssá. A brüsszeli és a Bajnai-féle megbízók most azt látják, hogy az új projektjük (Magyar Péter) is instabillá vált. Gátlástalan, de kiszámíthatatlan, és a friss 200 ezres adatvédelmi katasztrófa azt bizonyítja, hogy alkalmatlan egy szervezet vezetésére.

Mit tesz ilyenkor egy pragmatikus befektető? Vált.

Az elemzések szerint a háttérben már megindult a következő csere előkészítése. A valódi favorit ismét Karácsony Gergely lehet. Miért?

Régóta Bajnai embere.

Népszerűbbnek (vagy legalábbis kevésbé megosztónak) tartják, mint Magyart.

Engedékenyebb, könnyebben irányítható bábunak tűnik.

Konklúzió: A Tisza Párt tehát nem a nép forradalma. Ez egy belvárosi elit játszmája, egy casting-show, amit a régi globalista erők rendeznek. A vita arról szól, hogy Tarr, Magyar vagy éppen Karácsony Gergely a leghatékonyabb eszköz a brüsszeli forgatókönyv végrehajtására és a nemzeti érdekek felszámolására. A magyar választó pedig ebben a cinikus játékban csupán felhasználói statiszta.

A józan ész azt diktálja: ne dőljünk be a maszkoknak, lássuk meg a bábjátékosokat a színfalak mögött.

Fotó: Mediaworks