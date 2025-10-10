Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 10. 10. Péntek Gedeon napja
Jelenleg a TV-ben:

Monitor

Következik:

Vezércikk 21:05

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Belföld

Kerülte a válaszadást a korábbi józsefvárosi önkormányzati képviselő, aki drogbotrányba keveredett + videó

2025. október 10., péntek 19:00 | HírTV

Arcul csapja indulásával a kerületben lakókat a drogbotrányba keveredett Horváth Alexander. Erről a Fidesz józsefvárosi képviselő-jelöltje beszélt. Pálovics Emese szerint aki képviselni akarja az embereket, annak be kell tartania a törvényeket.

  • Kerülte a válaszadást a korábbi józsefvárosi önkormányzati képviselő, aki drogbotrányba keveredett + videó

Botrányos videó került nyilvánosságra józsefváros volt önkormányzati képviselőjéről. A balliberális politikus pont a felvételen látottak miatt mondott le még júniusban. Most mégis úgy gondolja, ő is elindul az időközi önkormányzati választáson a saját megüresedett helyéért. 

Pikó András a kerület balliberális polgármestere szerint a magyar politikai élet tele van zsarolható, „fogott” emberekkel. És büszke rá, hogy Alexander nem lesz az. Józsefváros első embere egyenesen arról beszélt, hogy a Horváth Alexander a polgármesteri frakcióban fog dolgozni.

További híreink

Itt van pár hasznos tipp a kerékpárlopások ellen

Orbán: Jövőre a nemzet szabadságáról és szuverenitásáról döntünk + videó

Horoszkóp: ők a legmagabiztosabb csillagjegyek – Ezeket érdemes eltanulnod tőlük

Kunhalmi Ágnes leleplezte Magyar Pétert, borult az egész Tisza-terv

Dibusz után újabb Fradi-focista hagyta ott a válogatottat

Magyarország alig ismert tengerszeme, ami mélyebb, mint az Észak-Adria

Az olasz kormánypártok szerint az EP Orbán Viktornak akart üzenni Salis felmentésével + videó

Marco Rossi fantasztikus hírt kapott az egyik légiósáról

Újranyitott akta: fordulat állhat be egy 16 éve brutális kegyetlenséggel meggyilkolt magyar lány ügyében

További híreink

Újranyitott akta: fordulat állhat be egy 16 éve brutális kegyetlenséggel meggyilkolt magyar lány ügyében

Merkel szavai után hisztizni kezdett Vadai Ágnes és rákontrázott a hazai baloldal egyik kedvenc teóriájára + videó

Orbán Viktor: Ez szégyenteljes, az európai politika megcsúfolása + videó

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Putyin: Oroszország hamarosan bejelentheti, hogy új fegyverrel rendelkezik, a tesztelések sikeresen zajlanak
2
A világot megrengető terrortámadást sikerült meghíusítani Belgiumban
3
Magyar-lengyel szövetség a migrációs paktum ellen
4
Gyurcsány embere a Tisza Párt rendezvényén dicsérte a legutáltabb egészségügyi intézkedést + videó
5
Üdv Brüsszelben! Pár sarokra az EU-palotáktól már no-go zóna van + videó
6
Olaszországban sem nézik jó szemmel Ilaria Salis ténykedését + videó
7
Orbán Viktor: Ez szégyenteljes, az európai politika megcsúfolása + videó
8
Vezércikk – Apad a Tisza, szivárog az adat és előkerültek a már jól ismert dollárgyűjtő ládikák + videó
9
Orbán Viktor: a jó szomszédság érték, a magyarok békét akarnak + videó
10
Háttérkép – Jó hír Európának + videó

Legfrissebb híreink

Milák Kristóf a nagy versenyek kapujában + videó

Milák Kristóf a nagy versenyek kapujában + videó

 Schmidt Adám sportért felelős államtitkár reméli, hogy Milák Kristófnak a 2027-es hazai rendezési világbajnokság és az 50 méteres pillangóúszás olimpiai programba kerülése kellő motiváló erővel bír, hogy teljes erőbedobással felkészüljön ezekre a versenyekre.

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!