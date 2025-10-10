Kerülte a válaszadást a korábbi józsefvárosi önkormányzati képviselő, aki drogbotrányba keveredett + videó

Megosztás itt:

Botrányos videó került nyilvánosságra józsefváros volt önkormányzati képviselőjéről. A balliberális politikus pont a felvételen látottak miatt mondott le még júniusban. Most mégis úgy gondolja, ő is elindul az időközi önkormányzati választáson a saját megüresedett helyéért.

Pikó András a kerület balliberális polgármestere szerint a magyar politikai élet tele van zsarolható, „fogott” emberekkel. És büszke rá, hogy Alexander nem lesz az. Józsefváros első embere egyenesen arról beszélt, hogy a Horváth Alexander a polgármesteri frakcióban fog dolgozni.