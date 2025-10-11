Kerületi konzultációt indítanak az óvodabezárások ellen + videó

Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
A legnagyobb olasz kormánypárt továbbá fellépne az iszlám szeparatizmus ellen is, emellett fokozottan ellenőriznék a mecsetek finanszírozását. A jobboldal azt várja a muszlimoktól, hogy tartsák tiszteletben az ország törvényeit.