Kerpel-Fronius: Az eddigi politika folytatása lesz, ha Kálmán Olga győz

A Fidesz azt kezdeményezi, hogy az új Európai Parlament vonja vissza a migránsvízum tervét - jelentette be a nagyobbik kormánypárt EP-képviselője. Hidvéghi Balázs hangsúlyozta, a migránsvízummal gyakorlatilag megnyitnák Európa kapuit akár több millió bevándorló előtt. Puzsér Róbert sem mondott akkora dőreségeket, mint Karácsony Gergely vagy Kálmán Olga - mondta Tarlós István. Kálmán Olga DK-s főpolgármester-jelölt programjában kiemelt helyen szerepel a Tarlós István által leállított panelprogram folytatása. Az LMP felszólítja a kormányt, hogy a 2020-as költségvetésben biztosítson keretet a klímavédelemre - mondta Schmuck Erzsébet, a párt frakcióvezető-helyettese. A mezőgazdasági és élelmiszeripari termékek külkereskedelme évről évre nagymértékben hozzájárul a nemzetgazdaság pozitív egyenlegéhez, ezért makrogazdasági jelentősége meghatározó - mondta Nagy István agrárminiszter. Kiegészítő kormányzati támogatással segíti a kormány az egyházi, civil és önkormányzati szociális intézményeket - jelentette be Fülöp Attila szociális ügyekért felelős államtitkár. A hőség miatt megtiltotta az állatok szállítását az Agrárminisztérium a klímaberendezéssel nélküli járművekben; a tiltás főként a Törökországba tartó, kérődző szállítmányokat érinti - mondta Pallós László állatvédelmi főfelügyelő. Életfontosságú mentőkötélnek nevezte Orbán Viktornak írt köszönőlevelében a nigériai Sokoto megyéspüspöke azt az 1 millió eurós támogatást, amit Magyarország biztosított a Hungary Helps Program keretében az afrikai egyházmegyének. A készülő új hulladékstratégia célja, hogy a Magyarországon évente keletkező 3,8 millió tonna kommunális hulladékot jelentősen csökkentse - mondta Palkovics László innovációs és technológiai miniszter. A magyar kormány azt az álláspontot kívánja érvényesíteni az Európai Tanács által tárgyalt új keretstratégiában, hogy a migrációt nem menedzselni kell, hanem megállítani - mondta Londonban Kovács Zoltán államtitkár. Egész Európa érdeke, hogy Észak-Macedónia és a térség többi országa mihamarabb az Európai Unió tagjává váljon - hangsúlyozta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Szkopjéban. Nincs bizonyíték arra, hogy kelet-nyugati megosztottság alakult volna ki az élelmiszeripari termékek minőségében – írta jelentésében az Európai Bizottság. Parlamenti különbizottság felállítását kezdeményezte a kétkamarás román parlament együttes házbizottsága: a testület a május 26-i EP-választáson elkövetett állítólagos csalásokat hivatott kivizsgálni. A belga hatóságok őrizetbe vettek egy férfit, aki a gyanú szerint merényletet tervezett az Egyesült Államok brüsszeli nagykövetsége ellen - közölte a helyi szövetségi ügyészség. A bolgár hatóságok felszámoltak egy embercsempész bandát, amelynek tagjai főleg afgán menekülteknek segítettek továbbutazni illegálisan Nyugat-Európába. 17 embert őrizetbe vettek - közölte a bolgár ügyészség. Nem állt összhangban a közösségi joggal az új lengyel legfelsőbb bírósági törvény - mondta ki az Európai Bíróság. Oroszország visszakapta szavazati jogát az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlésében. Két társelnöke lesz a Német Szociáldemokrata Pártnak, akiket a tagság bevonásával választanak meg, a folyamat a decemberre tervezett tisztújító kongresszussal ér véget - jelentette be a párt ideiglenes vezetősége. Megszökött a calabriai maffia vezetője, Rocco Morabito egy uruguayi börtönből. Matteo Salvini olasz belügyminiszter „azonnali magyarázatot” követelt a montevideói kormánytól. Vladimir Plahotniuc oligarcha, a korábban kormányzó Moldovai Demokrata Párt vezetője az Egyesült Államokban tartózkodik - közölte Ion Sturza volt moldovai kormányfő. Vlagyimir Putyin orosz elnök jövő év végig meghosszabbította az Oroszországot szankciókkal sújtó országokra, egyebek között az EU tagállamaira vonatkozó élelmiszer-behozatali embargót. Az orosz turistákat nem elméleti, hanem fizikai veszély fenyegeti Georgiában - jelentette ki Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője. A karibi válsághoz hasonló helyzet alakulhat ki, ha amerikai rakétákat telepítenek az orosz határok közelébe - figyelmeztetett Szergej Rjabkov orosz külügyminiszter-helyettes. Franciaország, az Egyesült Királyság és Németország figyelmeztette Iránt, hogy komoly következményei lesznek, ha nem tartja magát a 2015-ben kötött nukleáris megállapodásban foglaltakhoz - közölték diplomáciai források. Donald Trump amerikai elnök aláírta azokat az Irán elleni újabb pénzügyi szankciókat, amelyek Irán legfőbb vallási vezetőjét és közeli munkatársait érintik. Donald Trump amerikai elnök tartósan elbarikádozta a diplomácia útját az újabb szankciókkal, amelyek célpontjainak egyike az iszlám köztársaság legfőbb vallási és politikai vezetője - írta Abbász Muszávi iráni külügyi szóvivő. A Szíriában és Irakban elfogott vagy meggyilkolt dzsihadisták bűnösnek nem bizonyult családtagjainak visszafogadására szólított fel Michelle Bachelet, az ENSZ emberi jogi főbiztosa. Elfogták és megölték a biztonsági erők az etiópiai Amhara állambeli puccskísérlet kitervelőjét - közölte az etiópiai miniszterelnöki hivatal. Összeütközött és lezuhant két német harci repülőgép Németország északi részén, az egyik pilóta meghalt. Csaknem 15 ezer rendőrt és katonát küldött az Egyesült Államokkal közös határához Mexikó az illegális bevándorlás megfékezése céljából Washingtonnal kötött megállapodás részeként - közölte Luis Crescencio Sandoval mexikói védelmi miniszter. Sikeresen földet ért a Szojuz MSZ-11 orosz űrhajó leszállóegysége három űrhajóssal a fedélzetén. Több száz millió forintos kárbejelentést kaptak a hazai biztosítók a viharok miatt. Elgázolt egy személyvonat egy embert Debrecen-Tiszalök vonalon, a helyszínelés idejére az érintett vágányszakaszt lezárták. Halálra gázolt egy személygépkocsi egy gyalogost az M1-es autópálya Budapestről kifelé vezető oldalán. Egy gyerek meghalt, miután kigyulladt egy fabódé a Csörsz utcában, a MOM Sportközpont tetején - közölte a rendőrség. A mentők tájékoztatása szerint további három sérültet kórházba vittek. Ketten életveszélyesen, hárman súlyosan megsérültek, amikor beszakadt egy épület tetőszerkezete Balatonföldváron - közölte a Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság. Meghalt egy autóvezető Zalalövőnél, aki járművével előzés közben nekiütközött egy szembejövő gépkocsinak - közölte a rendőrség. Minden eddiginél nagyobb területen, 471 településen és nyolc budapesti kerületben, összesen 130 ezer hektáron irtják a szúnyogokat a héten – közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. Két győzelemmel rajtoltak a magyar tollaslabdázók a minszki Európa Játékokon: Krausz Gergely egyesben, a Bukoviczki Nikoletta, Gonda Daniella duó pedig párosban nyert. Budai Vivien bejutott a legjobb nyolc közé a minszki Európa Játékok női ökölvívótornáján.