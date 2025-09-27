Kerítés, büntetés, terrorveszély: Bakondi György szerint igazolta az idő a magyar határvédelmet, de nem szabad lazítani

Megosztás itt:

Bakondi az M1 aktuális csatornán beszélt arról, hogy bár a balkáni útvonal továbbra is aktív, a magyar intézkedéseket ma már egyre több uniós ország elismeri – annak ellenére, hogy Brüsszel a magyar határkerítés miatt korábban büntetést szabott ki.

Tíz év a déli határon: az egymillió migráns feltartóztatása

Bakondi György emlékeztetett arra, hogy tíz évvel ezelőtt 400 000 ismeretlen, papírok nélküli illegális migráns hatolt be az országba embercsempészek irányításával. A magyar kormány ezt követően – a lakosság véleményével egyezően – döntött a déli határ megerősítéséről és a határkerítés megépítéséről.

A főtanácsadó rámutatott: a jól megszervezett határőrizeti rendszer sikeresen vizsgázott, mivel az elmúlt tíz évben több mint 1 millió illegális bevándorlót akadályoztak meg abban, hogy Magyarországon keresztül haladva veszélyeztessék Nyugat-Európa biztonságát. Bakondi szerint ez nagy eredmény, de migrációs nyomás továbbra is jelentős, különösen a balkáni útvonal irányából, ezért a határvédelmi szervek nem lazíthatnak.

„Rossz és jó kerítések”: EU-s kettős mérce

A főtanácsadó kitért az uniós elismerésekre és az ezzel kapcsolatos kettős mércére is. Jelezte, hogy az elmúlt évek határvédelmi intézkedései kiváltották Európa más országainak elismerését is, és egyre többször hangzik el, hogy „a magyaroknak igazuk volt”.

Példaként említette, hogy a bolgár-török határon és a lengyel-fehérorosz határon is létesült határzár, utóbbi ráadásul EU-s támogatással. Bakondi György hangsúlyozta, hogy az Európai Unió szerint úgy tűnik, „vannak rossz és jó kerítések”, mivel Magyarország nemhogy támogatást nem kapott hatékonyan a védelmi intézkedéseihez, de még bírságot is fizetett azért, mert nem hajlandó beengedni a migránsokat.

Terrorveszély és nemzeti biztonság

A miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója kiemelte, hogy a magyar politika alátámasztását adják azok a nyugati tapasztalatok, amelyek nők elleni erőszakcselekményekkel, terrorista támadásokkal, belháborúkkal és a közrend megzavarásával kapcsolatosak. A Bakondi György szerint ezek az illegális migránsok, akik papírok nélkül érkeznek, potenciális veszélyforrásokat hordoznak magukban, ezért Magyarországnak minden eszközzel védekeznie kell Európa biztonságának megőrzése érdekében.

