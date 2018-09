Kérik a miniszterelnököt, hogy „semmi szín alatt” ne engedje át ezt a jogot

2018. SZEPTEMBER 15., SZOMBAT ORBÁN VIKTOR: MAGYARORSZÁGTÓL EL AKARJÁK VENNI A HATÁRÕRIZET JOGÁT KOSSUTH RÁDIÓ, 180 PERC. ORBÁN: BRÜSSZELBÕL ZSOLDOSOKAT AKARNAK IDEKÜLDENI, AKIK BE FOGJÁK ENGEDNI A MIGRÁNSOKAT 180 PERC. FIDESZ: MAGYARORSZÁG NEM ADHATJA ÁT A HATÁRÕRIZET JOGÁT A BEVÁNDORLÁSPÁRTI BRÜSSZELI INTÉZMÉNYEKNEK. A BEVÁNDORLÁSSAL FOGLALKOZÓ ÚJ FIDESZ-KDNP-KABINET VEZETÕJE NÉMETH SZILÁRD LESZ. SZÁJER JÓZSEF: ANGELA MERKEL UTASÍTHATTA A NÉPPÁRTI KÉPVISELÕKET, HOGY SZAVAZZANAK MAGYARORSZÁG ELLEN AZ EP-BEN PÉNTEK 9. EGYÁLTALÁN NINCS HATÁSA A MAGYAR GAZDASÁGRA A JUDITH SARGENTINI ÁLTAL JEGYZETT JELENTÉS ELFOGADÁSÁNAK - MAGYAR IDÕK. A DK SZERINT AZOK A HAZAFIAK, AKIK MEGSZAVAZTÁK A SARGENTINI-JELENTÉST. NAV: A BEVÁNDORLÁSI KÜLÖNADÓRÓL SZÓLÓ BEVALLÁST HÉTFÕIG KELL BENYÚJTANI, ÉS A 25%-OS ADÓT IS ADDIG KELL MEGFIZETNI. A FIDESZ-KDNP MEGALAPÍTJA NÉPESEDÉSPOLITIKAI KABINETJÉT, MELYET NOVÁK KATALIN EMMI-ÁLLAMTITKÁR VEZET MAJD. OKTÓBER KÖZEPÉIG LEHET PÁLYÁZNI A CSALÁDBARÁT SZÜLÉSZETEK KIALAKÍTÁSÁRA JELENTETTE BE AZ EGÉSZSÉGÜGYÉRT FELELÕS ÁLLAMTITKÁR. ÚJ REGIONÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONTOT NYITOTT A FORD BUDAPESTEN. TÖRÖKORSZÁG FELOLDOTTA A MAGYAR SZARVASMARHÁK ÉS JUHOK IMPORTTILALMÁT. MATTEO SALVINI OLASZ BELÜGYMINISZTER SZERINT NÉHÁNY HÓNAP MÚLVA ORBÁN VIKTORRAL EGYÜTT FOGJA KORMÁNYOZNI EURÓPÁT. ÚJABB TÜNTETÉS VOLT A NÉMETORSZÁGI CHEMNITZBEN, AMIN 3500 JOBBOLDALI VETT RÉSZT. RENDZAVARÁS NEM TÖRTÉNT. HÁROM HALÁLOS ÁLDOZATA VAN A FÜLÖP-SZIGETEKRE LESÚJTÓ MANGKHUT TÁJFUNNAK. LEMONDOTT HIVATALÁRÓL INDIÁBAN EGY KATOLIKUS PÜSPÖK, AKIT NEMI ERÕSZAKKAL VÁDOLT MEG EGY APÁCA. ISMÉT ELHALASZTOTTÁK A JAPÁN TEHERÛRHAJÓ KILÖVÉSÉT A NEMZETKÖZI ÛRÁLLOMÁSRA, AZ OKOT NEM NEVEZTÉK MEG. AGYONLÕTTEK HÁROM EMBERT MEXIKÓVÁROS EGYIK TURISTÁK ÁLTAL KEDVELT KÖZPONTI TERÉN, A TÁMADÁSBAN HÉT EMBER MEGSEBESÜLT. AZ ÜLDÖZÖTT KERESZTÉNYEK SEGÍTÉSÉÉRT KERESZT NÉPE DÍJJAL TÜNTETTE KI MAGYARORSZÁGOT A BIZTONSÁGPOLITIKAI KÖZPONT NEVÛ AMERIKAI INTÉZET. NÉGY PONTBÓL ÁLLÓ, A MENEKÜLTEK ELLÁTÁSÁT SEGÍTÕ FEJLESZTÉSI PROGRAMOT HAJT VÉGRE MAGYARORSZÁG UGANDÁBAN. LENGYEL KÜLÜGYMINISZTER: LENGYELORSZÁG ÉLNI FOG VÉTÓJOGÁVAL, HA AZ EURÓPAI TANÁCS SZANKCIÓKAT VEZET BE MAGYARORSZÁGGAL SZEMBEN. SZEMBEHELYEZKEDIK A NÉMET ÁLLAMMAL AZ ALTERNATÍVA NÉMETORSZÁGNAK NEVÛ JOBBOLDALI NÉMET ELLENZÉKI PÁRT - JELENTETTE KI HORST SEEHOFER. FRONTEX: AZ ILLEGÁLIS BEVÁNDORLÓK FÕ CÉLPONTJA TOVÁBBRA IS A SPANYOL HATÁR. A CSEH RENDÕRSÉG ÕRIZETBE VETT EGY TERRORAKCIÓRA KÉSZÜLÕ ISZLAMISTÁT - KÖZÖLTE A MLADÁ FRONTA DNES CÍMÛ CSEH NAPILAP. ELFOGADHATATLANNAK NEVEZTE MOSZKVÁNAK A SZKRIPAL-ÜGYBEN TÖRTÉNT BRIT MEGGYANÚSÍTÁSÁT DMITRIJ PESZKOV, A KREML SZÓVIVÕJE. AZ USA KÉT ÁLLAMÁBAN ÖSSZESEN EGYMILLIÓ EMBERT EVAKUÁLTAK A FLORENCE HURRIKÁN MIATT. HÓNAPOKIG ERÕSZAKOSKODOTT KÉT MAGYAR VÍZILABDÁZÓ EGY 11 ÉVES KISLÁNNYAL, A PEST MEGYEI RENDÕR-FÕKAPITÁNYSÁG NYOMOZÁST INDÍTOTT. AZ EGYIK ÉRINTETT VÍZILABDÁZÓ SOKSZOR SZEREPELT A MÉDIÁBAN, A SZURKOLÓK KÖZÖTT A LEGNÉPSZERÛBBNEK SZÁMÍTOTT TUDTA MEG AZ ORIGO. VALÓTLAN SZAKVÉLEMÉNYEK KIÁLLÍTÁSÁÉRT ÖT ÉV BÖRTÖNRE ÍTÉLTEK EGY ORVOST SZOLNOKON.