Kéri László durván gyalázta a Fidesz-szavazókat + videó

Kéri László úgy véli ugyanis, hogy a fideszesek megszégyenítésével csökkenteni lehet a kormánypárt szavazóinak aktivitását. "Így néz ki a Magyar Péter által hirdetett szeretet országa" - reagált a botrányos kijelentésre a Fidesz frakciószóvivője.

Kéri László, politológus: "Gyengül a Fidesz megmaradt bázisában ez a fajta büszkeség, hogy hát mindig mi voltunk a győztesek, a rohadt életbe mi leszünk a vesztesek? Hát mi van? Hát ott van a szomszédom, meg a kollégám, meg a rokonom, aki eddig eddig büszke volt rám, hogy én Fidesz szavazó vagyok, az most ilyen kínosan, mint a pestisessel, úgy viselkedik, annak nagyon nagy jelentősége lehet a választási részvétel aktivitására. Olyan hangulatnak kell lennie választás előtt, ahol nyilvánvalóan kínosnak kell lenni, hogy te még mindig fideszes vagy."

Németh Balázs, frakciószóvivő, Fidesz: "A levitézlett öreg kommunisták, meg a levitézlett volt szdsz-esek maguk előtt tolják a pojácát és próbálják átvenni a hatalmat. 15 éve nem osztott nekik lapot a magyar nép. 15 éve mindenki látta, hogy mit csináltak az országgal 2010 előtt és azóta a nemzeti, jobboldali polgári kormány próbálja helyretenni azt, amit előtte elrontottak és azt gondolom, hogy teljesen egyértelmű, hogy az elmúlt 15 évben lépett előre, méghozzá sokat Magyarország."

Németh Balázs világossá tette: nem a Fideszre szavazni kínos, hanem az, hogy Magyar Péter a feleségét terrorizálta, bántalmazta, aki bennfentes kereskedéssel bizniszelt a tőzsdén és részegen elvette valaki telefonját, amit a Dunába dobott, majd ezután a mentelmi joga mögé bújt. Ez ciki, jobboldalinak lenni nem ciki - tette hozzá Németh Balázs.