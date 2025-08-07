Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 08. 07. Csütörtök Ibolya napja
Jelenleg a TV-ben:

Radar

Következik:

Komment 17:50

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Belföld

Kéri László durván gyalázta a Fidesz-szavazókat + videó

2025. augusztus 07., csütörtök 17:00 | HírTV

A Magyar Péteréket nyíltan támogató Kéri László szerint akkor győzhet az ellenzék a 2026-os választásokon, ha „pestisesként” bánnak a Fidesz-szavazókkal.

  • Kéri László durván gyalázta a Fidesz-szavazókat + videó

Kéri László úgy véli ugyanis, hogy a fideszesek megszégyenítésével csökkenteni lehet a kormánypárt szavazóinak aktivitását. "Így néz ki a Magyar Péter által hirdetett szeretet országa" - reagált a botrányos kijelentésre a Fidesz frakciószóvivője.

Kéri László, politológus: "Gyengül a Fidesz megmaradt bázisában ez a fajta büszkeség, hogy hát mindig mi voltunk a győztesek, a rohadt életbe mi leszünk a vesztesek? Hát mi van? Hát ott van a szomszédom, meg a kollégám, meg a rokonom, aki eddig eddig büszke volt rám, hogy én Fidesz szavazó vagyok, az most ilyen kínosan, mint a pestisessel, úgy viselkedik, annak nagyon nagy jelentősége lehet a választási részvétel aktivitására. Olyan hangulatnak kell lennie választás előtt, ahol nyilvánvalóan kínosnak kell lenni, hogy te még mindig fideszes vagy."

Németh Balázs, frakciószóvivő, Fidesz: "A levitézlett öreg kommunisták, meg a levitézlett volt szdsz-esek maguk előtt tolják a pojácát és próbálják átvenni a hatalmat. 15 éve nem osztott nekik lapot a magyar nép. 15 éve mindenki látta, hogy mit csináltak az országgal 2010 előtt és azóta a nemzeti, jobboldali polgári kormány próbálja helyretenni azt, amit előtte elrontottak és azt gondolom, hogy teljesen egyértelmű, hogy az elmúlt 15 évben lépett előre, méghozzá sokat Magyarország."

Németh Balázs világossá tette: nem a Fideszre szavazni kínos, hanem az, hogy Magyar Péter a feleségét terrorizálta, bántalmazta, aki bennfentes kereskedéssel bizniszelt a tőzsdén és részegen elvette valaki telefonját, amit a Dunába dobott, majd ezután a mentelmi joga mögé bújt. Ez ciki, jobboldalinak lenni nem ciki - tette hozzá Németh Balázs.

 

További híreink

Még el sem kezdődött, máris megvan az első ázsia expresszes balhé

Kreml: megállapodás született az orosz-amerikai csúcstalálkozóról

Döntött a bíróság Fecső Judit ügyében, itt az ítélet

A mi kis Micsurinunk

Ebből balhé lehet, Shane Tusupról beszélt a szövetségi kapitány

A Barcelona játékosai fellázadtak Flick ellen, az edző nem hagyta következmények nélkül

Zelenszkij felsorolta, mely országok zsoldosai harcolnak az ukránok ellen

Csütörtöki sportműsor: pályán az ETO FC és a Paks a Konferencialigában

Pokoli ütközet jöhet: a Fradi rémálomellenfelet kaphat a BL-főtábláért

További híreink

Pokoli ütközet jöhet: a Fradi rémálomellenfelet kaphat a BL-főtábláért

Nem tájékoztatták Magyar Péterék a nagyadorjáni polgármestert, hogy pártrendezvényt tartanak + videó

A Meloni-kormány megbuktatásán dolgoznak az olasz ügyészek + videó

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Egy csapatban Bayer Zsolt, Görbicz Anita, Tóth Gabi és sokan mások – ők már a ZEBRA-kör tagjai
2
Meghalt Szamos Miklós cukrász
3
Trump lenyomta a brit miniszterelnököt
4
Nem tájékoztatták Magyar Péterék a nagyadorjáni polgármestert, hogy pártrendezvényt tartanak + videó
5
Pártszimpátia alapján osztja az észt? – Lebukott a „független szakértő"
6
A Meloni-kormány megbuktatásán dolgoznak az olasz ügyészek + videó
7
Napindító: Lerántotta a leplet a lengyel politikus az Európai Bizottságról + videó
8
Vezércikk - Magyar Péterék perrel fenyegetik az erdélyi Nagyadorján polgármesterét + videó
9
Kreml: megállapodás született az orosz-amerikai csúcstalálkozóról
10
Magyar Péterék azt állítják, hogy az Otthon Start Program hatására emelkedni fognak az ingatlanárak + videó

Legfrissebb híreink

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!