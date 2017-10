Kerékpárúttal gyarapodott a Váli-völgy

SZTRÁJKOT HIRDETTEK MA ESTÉRE AZ OPERAHÁZ DOLGOZÓI A MÁRCIUSBAN MEGSZÜNTETETT KOLLEKTÍV SZERZÕDÉS MIATT. AZ OPERAHÁZ KÖZLEMÉNYBEN REAGÁLT A SZAKSZERVEZET FELHÍVÁSÁRA, ÉS JOGSÉRTÕNEK TARTJA A MUNKABESZÜNTETÉST. AZ OPERAHÁZ KÖZÖLTE: MEGTARTJA A HUGENOTTÁK MAI PREMIERJÉT, ÉS MÉLTÓ MÓDON ÜNNEPLI MEG A REFORMÁCIÓ 500. ÉVFORDULÓJÁT. INTERNETES FORRÁSOKBÓL ÖSSZEOLLÓZVA, KONKRÉTUMOK NÉLKÜL PRÓBÁLJA BIZONYÍTANI A KORMÁNY A "SOROS-TERV" LÉTEZÉSÉT SZÉL BERNADETTNEK. AZ LMP TÁRSELNÖKE KORÁBBAN KÖZÉRDEKÛADAT-IGÉNYLÉST NYÚJTOTT BE, HOGY MEGTUDJA, MIRE HIVATKOZVA JÖN AZ ÚJABB NEMZETI KONZULTÁCIÓ. A TITKOSSZOLGÁLATOKKAL VIZSGÁLTATNÁ KI A SOROS GYÖRGYHÖZ KÖTHETÕ CIVIL SZERVEZETEK KAPCSOLATAIT ORBÁN VIKTOR - KOSSUTH RÁDIÓ. MSZP: A NEMZETBIZTONSÁGI SZOLGÁLATOK NEM VÁLHATNAK A FIDESZ GYÛLÖLETPROPAGANDÁJÁNAK ESZKÖZÉVÉ! SOROS GYÖRGY: A GYÛLÖLET SZÍTÁSA VESZÉLYES FEGYVER, EGY IDÕ UTÁN A GYÛLÖLET MINDIG A GYÛLÖLETKELTÕK ELLEN FORDUL - ÉLET ÉS IRODALOM. FELPOFOZTÁK A FIDELITAS EGYIK VEZETÕJÉT A DK EGYIK PÉCSI FÓRUMÁN - PÉCSMA. KIÁLLT A MILLIÁRDOS CSALÁSSAL VÁDOLT FARKAS FLÓRIÁN ÉS AZ ÁLTALA VEZETETT LUNGO DROM MELLETT BALOG ZOLTÁN A SZERVEZET SZOMBATI KONGRESSZUSÁN. BALOG AZT MONDTA: NAGYRA ÉRTÉKELI A LUNGO DROM MUNKÁJÁT, MERT A SZERVEZET "MINDIG SZÓT EMELT A HAZAI CIGÁNYSÁGÉRT ÉS KÉPVISELTE ÕKET". KÖZÖSEN INDUL A VÁLASZTÁSOKON AZ EGYÜTT ÉS A PÁRBESZÉD, A CÉL A KÖZÖS LISTAÁLLÍTÁS, ÁM ERRÕL KÉSÕBB BELSÕ SZAVAZÁSON DÖNTHETNEK. A NEM KORMÁNYPÁRTI SZAVAZÓK KÉTHARMADA VOKSOLNA EGY OLYAN BALOLDALI EGYÜTTMÛKÖDÉSE, AMELYNEK VAN ESÉLYE LEVÁLTANI A FIDESZT - PUBLICUS INTÉZET. RÉTVÁRI BENCE: 33 EZER FT BÉRPÓTLÉKOT KAPNAK A VÉDÕNÕK NOVEMBER 1-JÉTÕL. IBOLYA TIBOR: ÚJABB VÁDEMELÉSEK JÖNNEK A QUAESTOR-ÜGYBEN, TÖBB ÜGYRÉSZT IS ELKÜLÖNÍTETTEK A NYOMOZÁS SORÁN - MAGYAR IDÕK. MAGYARORSZÁG MEGVÉTÓZTA A NATO-UKRAJNA BIZOTTSÁG ÜLÉSÉT AZ UKRÁN OKTATÁSI TÖRVÉNY MIATT. SZIJJÁRTÓ PÉTER: MAGYARORSZÁG NEM TUDJA TÁMOGATNI UKRAJNA INTEGRÁCIÓS TÖREKVÉSEIT. KIRÚGTA A SZEXUÁLIS ZAKLATÁSI ÜGYBE KEVEREDETT FÕRENDEZÕT, MARTON LÁSZLÓT A VÍGSZÍNHÁZ. "DEMOKRATIKUS ELLENÁLLÁSRA" SZÓLÍTOTT FEL A SPANYOL ALKOTMÁNY 155-ÖS CIKKÉNEK ALKALMAZÁSÁVAL SZEMBEN A KATALÁN MINISZTERELNÖK. A SPANYOL KORMÁNY SZOMBATON MEGKEZDTE A KATALÁN KORMÁNYZATI FELADATOK ÁTVÉTELÉT. PÉNTEKEN A KATALÁN PARLAMENT MEGSZAVAZTA A "KATALÁN KÖZTÁRSASÁG" FÜGGETLENSÉGÉT KINYILVÁNÍTÓ JAVASLATOT. VÁLASZUL MARIANO RAJOY SPANYOL MINISZTERELNÖK BEJELENTETTE: A SPANYOL KORMÁNY FELOSZLATJA A KATALÁN KORMÁNYT. RAJOY: NYUGALMAT KÉREK MINDEN SPANYOLTÓL, A JOGREND HELYRE FOGJA ÁLLÍTANI A TÖRVÉNYESSÉGET KATALÓNIÁBAN. SZIJJÁRTÓ PÉTER: A MAGYAR KORMÁNY SPANYOLORSZÁG BELÜGYÉNEK TEKINTI A KATALÁN FÜGGETLENSÉG KIKIÁLTÁSÁT. ELÕSZÖR EMELTEK VÁDAT A TAVALYI AMERIKAI ELNÖKVÁLASZTÁSBA TÖRTÉNT OROSZ BEAVATKOZÁS ÜGYÉBEN, RÉSZLETEK NEM ISMERTEK - CNN. ELÕRE HOZOTT PARLAMENTI VÁLASZTÁSOKAT TARTANAK IZLANDON, EGY ÉVEN BELÜL MÁSODSZOR. 24 ÉV BÖRTÖNT KAPOTT EGY OLASZ FÉRFI, AKI 32 NÕT FERTÕZÖTT MEG HIV-VÍRUSSAL. AZ ÉLÕ SERTÉS, A BELSÕSÉGEK ÉS MÁS ÁLLATI TERMÉKEK IS FELKERÜLTEK AZ UNIÓ ELLENI OROSZ EMBARGÓS LISTÁRA. LETARTÓZTATTÁK TÖRÖKORSZÁGBAN AZ ISZLÁM ÁLLAM 49 FELTÉTELEZETT TAGJÁT. PHENJAN ATOMFENYEGETÉSE EGYRE SÚLYOSABB, DE HA VALÓRA VÁLTJA, HATALMAS VÁLASZCSAPÁSRA SZÁMÍTHAT - KÖZÖLTE AZ AMERIKAI VÉDELMI MINISZTER. NYOLC ÉV BÖRTÖNT KAPOTT EGY KANADAI PILÓTA, MERT KÉNYSZERLESZÁLLÁS UTÁN EGY MÁZSA KOKAIN KERÜLT ELÕ A GÉPÉBÕL. FOLYÓBA ZUHANT EGY HINDU ZARÁNDOKOKAT SZÁLLÍTÓ BUSZ NEPÁLBAN, LEGKEVESEBB 31 EMBER MEGHALT, 16 MEGSÉRÜLT. ROBBANÁS TÖRTÉNT EGY GÖDI CSALÁDI HÁZBAN, EGY EMBER ÉLETVESZÉLYESEN, EGY SÚLYOSAN MEGSÉRÜLT. SZEMÉLYAUTÓ ÉS KISBUSZ ÜTKÖZÖTT A 61-ES ÚTON BÖHÖNYE ÉS NAGYBAJOM KÖZÖTT, 15-EN MEGSÉRÜLTEK. KEREKESSZÉKKEL KÖZLEKEDÕ IDÕS FÉRFIT GÁZOLT HALÁLRA EGY AUTÓ NYÍRBÁTORBAN, A RENDÕRSÉG VIZSGÁLJA A BALESET KÖRÜLMÉNYEIT. 160 MILLIÓ FORINTOS HEROINSZÁLLÍTMÁNYRA CSAPTAK LE TOMPÁN. VASÁRNAP AKÁR 140 KM/ÓRÁS SZÉLLÖKÉSEKRE FIGYELMEZTET AZ OMSZ A BALATONNÁL ÉS A HEGYEKBEN. VASÁRNAP KEZDÕDIK A TÉLI IDÕSZÁMÍTÁS, AZ ÓRÁKAT HAJNALI 3-KOR 2-RE KELL VISSZAÁLLÍTANI. AZ ÁTÁLLÍTÁS ÉRINTI A TÖMEGKÖZLEKEDÉSI JÁRATOK MENETRENDJÉT.