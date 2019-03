Kérdéses, hogy a Fidesz maradhat-e a néppártban

KEDVES NÉZÕINK! A MEGSZÛNÕ ECHO TV FÕBB MÛSORAI 2019. ÁPRILIS 1-JÉTÕL A HÍR TV-N LESZNEK LÁTHATÓK. AZ ORSZÁGGYÛLÉS MA KEZD TÁRGYALNI A KÖZIGAZGATÁSI BÍRÓSÁGOK FÜGGETLENSÉGÉNEK TOVÁBBI GARANCIÁIT TARTALMAZÓ KORMÁNYPÁRTI TÖRVÉNYJAVASLATRÓL. MEGSZAVAZTA AZ ORSZÁGGYÛLÉS 36 ELLENZÉKI POLITIKUS BÜNTETÉSÉT A TAVALY DECEMBERBEN, A TÚLÓRATÖRVÉNY MÓDOSÍTÁSÁNAK MEGSZAVAZÁSÁN TÖRTÉNTEK MIATT. MAGYAR ÉS LENGYEL VÉDELMI EGYÜTTMÛKÖDÉSRÕL TÁRGYALT BENKÕ TIBOR MAGYAR ÉS MARIUSZ BLASZCZAK LENGYEL VÉDELMI MINISZTER. ORSZÁGOS ROADSHOW-T INDÍTOTT AZ MKIK A SZAKKÉPZÉS NÉPSZERÛSÍTÉSÉRE. AZ LMP SZERINT KÉT EURÓPAI BÍRÓSÁGI DÖNTÉS ALAPJÁN ÚJRA KELLENE VIZSGÁLNI MINDEN DEVIZAHITELES TARTOZÁSÁT. SZIJJÁRTÓ PÉTER ÉS BENJÁMIN NETANJAHU MAGYAR KÜLGAZDASÁGI KÉPVISELETET NYITOTT KEDDEN JERUZSÁLEMBEN. KEDVES NÉZÕINK! A MEGSZÛNÕ ECHO TV FÕBB MÛSORAI 2019. ÁPRILIS 1-JÉTÕL A HÍR TV-N LESZNEK LÁTHATÓK. NAGY ISTVÁN: KÖZÉP-EURÓPA LEGKORSZERÛBB KERTÉSZETI KÖZPONTJA ÉPÜL HEGYESHALOM ÉS BEZENYE HATÁRÁBAN - JELENTETTE BE AZ AGRÁRMINISZTER KEDDEN. TÖBB BEVÁNDORLÁST TÁMOGATÓ POLITIKAI PÁRT SZORGALMAZZA A FIDESZ KIZÁRÁSÁT AZ EURÓPAI NÉPPÁRTBÓL- ORIGO. ORBÁN VIKTOR VEZETI A NAGYOBBIK KORMÁNYPÁRT KÜLDÖTTSÉGÉT AZ EURÓPAI NÉPPÁRT SZERDAI KÖZGYÛLÉSÉRE, AMIN A FIDESZ SORSÁRÓL DÖNTENEK. MENCZER TAMÁS ÁLLAMTITKÁR: BRÜSSZEL EGY TITKOS DOKUMENTUMBAN AKARJA MEGSZERVEZNI A MIGRÁCIÓT, ÉS KÖTELEZÕVÉ TENNI AZ ENSZ MIGRÁCIÓS CSOMAGJÁT M1. AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGTÓL KISZIVÁRGOTT DOKUMENTUM SZERINT „JOGI CSÛRÉS-CSAVARÁSSAL" KELL KÖTELEZÕVÉ TENNI A BEVÁNDORLÁST MINDEN UNIÓS ÁLLAM SZÁMÁRA. GÉMOSZ: TÍZEZERREL IS TÖBB AUTÓ FOGYHAT A NAGYCSALÁDOSOK AUTÓTÁMOGATÁSÁNAK KÖSZÖNHETÕEN, FÕKÉNT A 6-8 MILLIÓ FT-OS JÁRMÛVEKBÕL. VARGA MIHÁLY: A MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK MUNKAHELYTEREMTÉSÉRE 5 MRD FT-BÓL ISMÉT PÁLYÁZATOT HIRDET A PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM. 800 MILLIÓ FT-BÓL MEGKEZDÕDÖTT A TÖRÖKSZENTMIKLÓSI DÉLI IPARTERÜLET FEJLESZTÉSE - KÖZÖLTE A TÖRÖKSZENTMIKLÓSI POLGÁRMESTER. NÉBIH: SAJÁT FOGYASZTÁSRA NAPONTA LEGFELJEBB KÉT KILOGRAMM MEDVEHAGYMÁT SZABAD GYÛJTENI. TEK: AZ ÚJ-ZÉLANDI MERÉNYLÕ TAVALY NOVEMBERBEN NÉHÁNY ÓRÁT TARTÓZKODOTT BUDAPESTEN, ROMÁNIÁBÓL ÉRKEZETT, MAJD AUSZTRIÁBA MENT TOVÁBB. A MOL BRUTTÓ 3 FORINTTAL CSÖKKENTETTE SZERDÁN A GÁZOLAJ LITERENKÉNTI NAGYKERESKEDELMI ÁRÁT, A BENZIN ÁRA NEM VÁLTOZOTT. ORBÁN VIKTOR IS OTT LESZ AZ EURÓPAI NÉPPÁRT MAI ÜLÉSÉN, AHOL TÖBBEK KÖZÖTT A FIDESZ TAGSÁGÁRÓL SZAVAZNAK MAJD. HARMADSZOR SZAVAZ A BRIT PARLAMENT ALSÓHÁZA A BREXITTERVEZETRÕL. AMENNYIBEN ELFOGADJÁK A HATÁROZATOT, TEHERESA MAY HÁROM HÓNAPOS KILÉPÉSI HALASZTÁST KÉR AZ EURÓPAI TANÁCSTÓL. EURÓPAI SZÁMVEVÕSZÉK: EGYRE TÖBB KIBERBIZTONSÁGI FELADATA LESZ AZ EURÓPAI UNIÓNAK. ISMÉT MEGBÜNTETTÉK SEPSISZENTGYÖRGY ÉS SZÉKELYUDVARHELY POLGÁRMESTERÉT A MÁRCIUS 15-I MAGYAR ZÁSZLÓK MIATT A SZÉKELYFÖLDI PREFEKTUSOK. JOGERÕS ÍTÉLET: MOLINÓN SEM LEHETNEK JELEN A MAGYAR ÉS A SZÉKELY JELKÉPEK A CSÍKSZEREDAI VÁROSHÁZÁN. ELFOGTÁK AZT A 37 ÉVES TÖRÖK FÉRFIT, AKIT A HOLLANDIAI UTRECHT VÁROSÁBAN TÖRTÉNT LÖVÖLDÖZÉSSEL GYANÚSÍTANAK. MA ÍTÉLETET HIRDET RADOVAN KARADZIC VOLT BOSZNIAI SZERB ELNÖK FELLEBBVITELI ÜGYÉBEN AZ ENSZ NEMZETKÖZI TÖRVÉNYSZÉKI MECHANIZMUSA. HOLLAND RENDÕRSÉG: KOMOLY JELEK UTALNAK ARRA, HOGY TERRORTÁMADÁS TÖRTÉNT UTRECHTBEN. A PAPI PEDOFÍLIA ELTUSSOLÁSÁVAL ELÍTÉLT PHILIPPE BARBARIN BÍBOROS KÖZÖLTE, HOGY A PÁPA NEM FOGADTA EL LEMONDÁSÁT. FERENC PÁPA ELISMERTE HÉT ROMÁN GÖRÖG-KATOLIKUS PÜSPÖK VÉRTANÚSÁGÁT - KÖZÖLTE A VATIKÁN. ANGELA MERKEL: HELYBEN KELL SEGÍTENI A MENEKÜLTEKNEK, EZ 2015 TANULSÁGA. DONALD TRUMP LEHETSÉGES NATO-TAGORSZÁGKÉNT EMLÍTETTE BRAZÍLIÁT. BOSSZÚT ESKÜDÖTT AZ ISZLÁM ÁLLAM AZ ÚJ-ZÉLANDI CHRISTCHURCHBEN KÉT MECSETBEN ELKÖVETETT, 50 HALÁLOS ÁLDOZATTAL JÁRÓ PÉNTEKI TÖMEGGYILKOSSÁGÉRT. ELTEMETTÉK AZ ÚJ-ZÉLANDI TERRORTÁMADÁS ELSÕ ÁLDOZATAIT. A HALÁLBÜNTETÉS VISSZAÁLLÍTÁSÁRA SZÓLÍTOTTA FEL ÚJ-ZÉLANDOT ERDOGAN TÖRÖK ELNÖK. BEJELENTETTE LEMONDÁSÁT NURSZULTAN NAZARBAJEV KAZAH ELNÖK, AKI 1990 ÓTA VEZETTE A VOLT SZOVJET TAGKÖZTÁRSASÁGOT - KÖZÖLTÉK KEDDEN OROSZ HÍRÜGYNÖKSÉGEK. PUTYIN BESZÉLT NAZARBEJEV KAZAH ELNÖKKEL A LEMONDÁSA ELÕTT. A ROMÁN ÁLLAMFÕ NÉPSZAVAZÁS KIÍRÁSÁT IS TERVEZI MÁJUS 26-ÁRA, AZ EURÓPAI PARLAMENTI VÁLASZTÁS NAPJÁRA. JUAN GUAIDÓ VENEZUELAI ELLENZÉKI VEZETÕ MEGBÍZOTTJAI ELLENÕRZÉSÜK ALÁ VONTÁK AZ ORSZÁG EGYESÜLT ÁLLAMOKBELI KÉPVISELETEINEK HÁROM ÉPÜLETÉT. A NEW YORK-I ÉS KÉT WASHINGTONI ÉPÜLETET AZÉRT FOGLALTÁK EL, HOGY „MEGÕRIZZÉK A VENEZUELAIAK VAGYONÁT" KÖZÖLTE GUAIDÓ KÉPVISELÕJE. RIO DE JANEIRO ÁLLAMBAN FEGYVERES TÁMADÓK TÜZET NYITOTTAK KEDDEN EGY AUTÓKONVOJRA, AMELY URÁNT SZÁLLÍTOTT BRAZÍLIA ANGRAI ATOMERÕMÛVÉBE. ÖSSZEÜTKÖZÖTT EGY KOCSI ÉS EGY MOTORKERÉKPÁR A 10-ES FÕÚTON DOROG ÉS TOKODALTÁRÓ KÖZÖTT, A MOTOROS MEGHALT, AZ UTAT TELJESEN LEZÁRTÁK. EGY KOCSI A BELSÕ SZALAGKORLÁTNAK ÜTKÖZÖTT AZ M1-ES AUTÓPÁLYA BUDAPEST FELÉ VEZETÕ OLDALÁN BICSKÉNÉL, A SOFÕR SÚLYOSAN MEGSÉRÜLT, A BELSÕ SÁVOT LEZÁRTÁK. FELHAJTOTT AZ ÚTPADKÁRA EGY KISBUSZ, MAJD AZ OLDALÁRA BORULT MÁTRAVEREBÉLYBEN, HÁRMAN MEGSÉRÜLTEK. BKK: PÓTLÓBUSZ JÁR A CSÖMÖRI HÉV HELYETT CSÖMÖR ÉS CINKOTA KÖZÖTT SZOMBATTÓL JÖVÕ VASÁRNAPIG, VÁGÁNYKARBANTARTÁS MIATT. FORGALOMVÁLTOZÁSOK LESZNEK AZ M3-AS AUTÓPÁLYA MOGYORÓDI SZAKASZÁN, MEGSZÛNIK A RING PIHENÕHELY - KÖZÖLTE A NEMZETI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÕ ZRT. TÖBB ÚJ BUSZJÁRATOT IS INDÍT A BKK A 3-AS METRÓ DÉLI SZAKASZÁNAK FELÚJÍTÁSA IDEJÉN, A METRÓPÓTLÓ BUSZOK 45 MÁSODPERCENKÉNT INDULNAK. FOLYAMATOSAN LEHET CSATLAKOZNI A VASÁRNAPIG TARTÓ TESZEDD! SZEMÉTSZEDÉSI AKCIÓHOZ.