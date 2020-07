Kérdéses a politikai nyilatkozat elfogadása

26 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 4424 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Nincs újabb halálos áldozat, így az elhunytak száma változatlanul 596 fő, 3324-en már meggyógyultak. Indulhat a Lánchíd felújításáról szóló közbeszerzés - erről döntött a Budapesti Közlekedési Központ igazgatósága. Eredményes tender esetén 2021 tavaszán elindulhat, és 2023-ban véget érhet a következő évek legnagyobb fővárosi beruházása. 20 milliárd forintot tervez a fővárosi önkormányzat az idei költségvetésben a Lánchíd felújítására - közölteKarácsony Gergely. A főpolgármester korábban arról beszélt, hogy nem tudja miből fogják kifizetni a munkálatokat. Wintermantel Zsolt, a Budapesti Közlekedési Központ igazgatóságának fideszes tagja szerint az említett összeg semmilyen okiratban nem szerepel. Komoly üzenete lesz annak, ha az újbudai ellenzék nem szavazza meg az önkényuralmi rendszerek áldozatainak, emberi méltóságáról szóló nyilatkozatot - közölte Junghausz Rajmund, a kerület fideszes önkormányzati képviselője. Az MSZP parlamenti vizsgálóbizottság összehívását követeli, hogy értékelje a koronavírus-járvány alatti kormányzati intézkedéseket. Üzleti titkokat szivárogtatott ki a konkurenciának az Index kirúgott főszerkesztője, amiért Németországban szíjon vezették volna el a rendőrök - írta zárt internetes bejegyzésében Bodolai László, a lapot tulajdonló alapítvány kuratóriumának elnöke. Az Indexet birtokló alapítvány elnöke közölte: Dull Szabolcs rendszeresen egyeztetett magas rangú baloldali pártpolitikusokkal, és szerinte szándékosan robbantotta szét a lapot. Megmarad az egyszerűsített gyógyszerkiadás a járványügyi veszélyhelyzet elmúltával is - közölte az Emmi. A környezetvédelmi oktatás területén Magyarország messze más országok előtt halad, ami megjelenik egyrészt a természettudományi tárgyak hangsúlyában, másrészt az osztálytermen belüli és kívüli foglalkozásokban - mondta Rétvári Bence államtitkár. Januártól akár egyetlen forintot is ki lehet majd fizetni bankkártyával, nem lesz szükség készpénzre - közölte Tállai András, a Pénzügyminisztérium parlamenti államtitkára. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerint a lehető legjobb megállapodás született az európai helyreállítási alapról a hét elején véget ért uniós csúcson, ha nem a legjobb lett volna, akkor Magyarország nem fogadta volna el. Meghaladta a 15,7 milliót a koronavírus-fertőzöttek száma a világon. A halálos áldozatok száma 639 ezer, a gyógyultaké 9 millió a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem adatai szerint. Rekordszámú új koronavírus-fertőzés van a világ minden nagyobb térségében, ami a járvány gyorsulását jelenti - jelentette a Reuters. Romániában továbbra is gyorsuló ütemben terjed a koronavírus-járvány, az elmúlt 24 órában 1293 új fertőzöttet diagnosztizáltak. Megint kiugróan magas, 1100 fölötti lett az új koronavírusos betegek száma Ukrajnában, velük együtt a fertőzötteké már csaknem elérte a 64 ezret. Németországban figyelmeztetések hangzottak el arról, hogy már elindult a koronavírus okozta járvány második hulláma, amire az utal, hogy növekszik a fertőzések száma. A koronavírus-járvány terjedése miatt ismét kötelezővé tették a szájmaszk viseletét az Olaszországhoz tartozó Capri szigetén. Spanyolországban két egymás követő napon is több mint 900-zal emelkedett a regisztrált új koronavírus-fertőzöttek száma. Több közép- és kelet-európai EU-országból karanténkötelezettség nélkül lehet Angliába utazni a jövő héttől - közölte a brit közlekedési minisztérium. Perlik Donald Trump amerikai elnököt, amiért kizárná a népszámlálásból az illegális bevándorlókat. 35 szövetségi állam és város adott be közös keresetet az erről szóló rendelet ellen. Negyvenhárom ország azzal vádolta Észak-Koreát, hogy megsértette az olajimportra vonatkozó ENSZ-szankciókat, és követelte a további olajszállítmányok haladéktalan leállítását. Szélviharral kísért heves esőzés söpört végig Horvátországon, a legnagyobb károk Zágrábban keletkeztek, ahol az egész belvárost elöntötte a víz - közölte a horvát közszolgálati televízió. Halálos közlekedési baleset történt Vasban, ötéves kislány az áldozat - közölte a rendőrség. Negyvenmillió forint értékű hamis eurót adott el egy ismerősének két férfi a gyanú szerint, pénzhamisítás miatt büntetőeljárás indult ellenük. Megelőzésként négy házból hét embert telepítettek ki a Zala megyei Surdon, mert fennáll a veszélye annak, hogy átszakad a település központjában lévő tó gátja az extrém mennyiségű csapadék miatt. Somogy és Zala megyében több helyen szünetel a vasúti közlekedés. Több utat is le kellett zárni Somogyban az esőzés miatt kialakult vízátfolyások miatt. Fölényes, húszgólos győzelemmel rajtolt a címvédő Ferencváros a férfi vízilabda BENU Magyar Kupában. A zöld-fehérek 25:5-re diadalmaskodtak a Pécs felett. A magyar válogatott Filipovity Márkó az olasz Victoria Libertas Pesaro kosárlabdacsapatban folytatja pályafutását. A szervezők döntése értelmében 2021-re halasztják a One Belt One Road Hungary és a Visegrád 4 Kerékpárversenyt.