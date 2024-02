Több száz milliót érő luxusingatlant vásárolt Gyurcsány Ferenc – íme, a képviselők vagyonnyilatkozatai

Megosztás itt:

Százmilliókból vett luxusingatlant Gyurcsány Ferenc

Gyurcsány Ferenc 2023-as vagyonnyilatkozatában már feltüntette azt a II. kerületi luxusingatlant, amelyben 87/960 arányú tulajdonrészt szerzett (a részarány azért csak ennyi, mert egy luxus társasház egyik luxuslakásáról van szó).

Mostani nyilatkozatában 432 millió 390 forintos lakásvásárlási előleg szerepel.

Egyébként a dokumentum szerint a bukott miniszterelnök továbbra is jelentős vagyonnal rendelkezik.

A politikusnak 18 millió forintnyi megtakarítása van értékpapírban. Emellett pedig tulajdonosa egy pápai lakásnak, illetve ötven százalékban egy kötcsei családi ingatlannak.

Orbán Viktornál nem sok változott

Orbán Viktor tavalyi adóbevallásában a 2022-es évhez nem sok változás van. Még mindig két ingatlan van a nevén, az egyik a felerészben a miniszerelnöké, amely a XII. kerületben található, ezt 2002-ben vásárolta meg. A másik ingatlan Felcsúton található, ennek még mindig kizárólagos tulajdonosa. Nagy értékű ingóságokat nem tüntetett fel, tartozása sem volt.

Ellenben, feleségével, Lévai Anikóval közös számláján a 2022-es bevallásához képest annyi változott, hogy immár nem 14 millió forintos megtakarítása volt, hanem valamivel több mint tízmillió forint, egészen pontosan 10,032 millió forint.

A miniszterelnök az alkalmankénti tevékenységeknél feltüntetett könyvkiadás honoráriumot is. A pontos összeget nem tudni, annyit viszont igen, hogy egy év alatt a teljes összeg meghaladta a kétmillió forintot.

Hadházy Ákosnak fogynak az adományai

A politikus 2023-as vagyonnyilatkozatából kiderült, hogy továbbra is részben tulajdonosa egy szekszárdi háznak, illetve teljesen egy félhektáros szőlőnek. Emellett Hadházy a 2022-es évhez hasonlóan rendelkezik egy 30 négyzetméteres lakással Bécsben, amelynek továbbra is felerészben tulajdonosa.

A 2022-es évhez képest azonban láthatóan csökkent a politikus támogatása, civilek adományként 2023-ban mindössze 1,5 millió forintot juttattak az országgyűlési képviselőnek.

Tóth Bertalan most életbiztosításra költ

Tóth Bertalan 2023-as vagyonnyilatkozata szerint korábbi életbiztosítása ötmillió forintra és 92 ezer euróra (körülbelül 40 millió forint) nőtt. Más szerződés alapján fennálló pénzkövetelésének összege 10 millióra forint maradt – írta meg az Origó. Emlékeztettek, az MSZP frakcióvezetőjének 2022-ben két pécsi házzal gyarapodott az ingatlanjainak száma: egy 120 és egy 54 négyzetméteres családi házat szerzett (nem 100 százalékos tulajdonban).

Kunhalmi Ágnes nagyon sokat örökölt

Kunhalmi Ágnes MSZP-társelnöknek 2023-ban megvette a korábban felerészben tulajdonában lévő 57 négyzetméteres XIII. kerületi lakás tulajdonrészének másik felét is – tárta fel az Origó.

Mindezek mellett örökölt Kiskunmajsán egy 6271 négyzetméteres külterületi gyümölcsöst.

Utóbbinak felerészben lett a tulajdonosa. Felerészben örökölt egy 4474 négyzetméteres szántót is Kiskunmajsán. Szintén Kiskunmajsán 1/8-ad részben örökölt egy 817 négyzetméteres telket lakóházzal.

Jakab Péter nem nyilatkozik

Jakab Péter, a Jobbik bukott elnöke, A Nép pártján Mozgalom vezetője a tavalyi vagyonnyilatkozatához hasonlóan idén is egy szinte teljesen üres nyilatkozatot adott le. Jakabnak még a 2022-es vagyonnyilatkozatában szerepelt, hogy egy miskolci ingatlan tulajdonosa ötven százalékban, illetve két éve 3,9 millió forint volt a megtakarítása, és volt még 7,88 millió forint tartozása.

Gelencsérnek jól megy a kriptobiznisz

Gelencsér Ferencnek, a Momentum bukott elnökének 4,7 millió forintos megtakarítása van kriptovalutában, továbbá több mint 10,5 millió forintja van értékpapírban, valamint 5,2 millió forintos megtakarítása pénzintézeti számlán – derül ki a baloldali politikus legújabb vagyonnyilatkozatából.

Megtartotta illegálisan felépített villáját Tordai Bence

A 2022-es vagyonnyilatkozatához hasonlóan Tordai Bence továbbra is birtokolja a botrányos körülmények között felépített, majd később lebontásra ítéltetett II. kerületi villa 8/24-ed részét.

Emellett pedig továbbra is felerészben birtokol egy Magyarnádorban található ingatlant.

A politikus komoly bankhitellel rendelkezik, adóstársként több mint 18 millió forint, míg önállóan 5,7 millió terheli a politikust, valamint magánszemélyeknek 6,6 millióval tartozik, ami 1,1 millióval több mint a 2022-es évben volt.

Toroczkai vett egy utat

Toroczkai Lászlónak, a Mi Hazánk Mozgalom elnökének a vagyonnyilakozata alapján továbbra is két ásotthalmi ingatlanja van. Autója a képviselőnek nincs, miként értékpapírja, megtakarítása sem lett az elmúlt nyolc hónap alatt. Emellett a pártelnök tavaly vásárolt egy 521 négyzetméternyi kivett utat, ami a tanyájukhoz bevezető rövid út.

Toroczkai a vagyonnyilatkozatban feltüntette, hogy azért vásárolta meg az utat, mert elege lett az azon keresztül vonuló illegális migránsokból, embercsempészekből és egyéb bűnözökből.

Novák Előd Horthy-szobra

Novák Elődnek továbbra is Dúró Dórával van egy közös budaörsi családi háza. Nováknak a Magyar Állampapír Plusz értékpapírja kilencmillió forintról 34 millió forintra emelkedett, miközben a hitelintézeti számlakövetelése 15 millió forintról négymillió forintra csökkent. Nováknak tartozása nincs, de tavalyhoz hasonlóan idén is feltüntetett a vagyonnyilatkozatában egy körülbelül kétezer kötetből álló könyvgyűjteményt, valamint egy Horthy Miklós-szobrot.

Kövér Lászlónál maradt a Skoda

2022-ben Kövér László vagyonnyilatkozatából kikerült egy 143 négyzetméteres szigetszentmiklósi családi ház, és ezúttal sincs feltüntetve ingatlan, azonban a házelnök megtartotta a Skoda Superbjét. Amelyet 2014-ben vásárolt meg.

Kövér Lászlónak 950 eurója, 710 dollárja és 257 ezer forintja van készpénzben. A bankban csaknem két és fél millió forintot tett félre, emellett csaknem kilencmillió forintos – 8 706 440 – hitelt tudhat a magáénak.

Kocsis Máté nem vett ingatlant

Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője nem rendelkezik ingatlantulajdonnal, így volt ez már az előző vagyonbevallásában is. Ugyancsak ismétlődő elem, hogy birtokol egy Szász Endre-festményt, amelyhez még 1982-ben jutott hozzá ajándékozás útján.

Változás viszont, hogy ezúttal feltűntetett névértéken húszmillió forintot Prémium Magyar Államkötvényben.

Folyószámlán és készpénzben összesen csaknem 61 millió forintot tart, ami valamivel elmarad a tavalyi, csaknem 69 milliótól.

Lázár János karosszéke

A közlekedési és építési miniszter bevallása is megjelent a szokásos időpontban. Lázár János felerészben birtokol egy hódmezővásárhelyi 260 négyzetméteres lakóházat, amelyet 2001-ben vásárolt. A XIII. kerületben is van egy lakása, szintén felerészben az övé, ez 96 négyzetméter és 2018-ban vásárolta. Az egy évvel ezelőtti állapothoz képest négy újabb szántót vallott be, így 43-ra nőtt az ingatlanjainak száma.

Az egyik Land Roverét viszont lecserélte a miniszter. Tavaly még két Land Roverről és egy Miniről számolt be, ezúttal azonban egy Audi A6 Allroadot, egy Land Rovert, és egy Mini Cooper S Cabriót vallott be. Az ingóságoknál pedig kéziratot és gróf Széchenyi Zsigmond karosszékét tüntette fel. Hozzáfűzte, hogy vannak műtárgyai és festményei, folyamatosan adásvétel alatt. Huszonkétmillió forintja van készpénzben, a bankban pedig tizenkétmillió forintja áll.