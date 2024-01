Képtelen a hazai baloldal a megújulásra

Megosztás itt:

– Az ellenzék legnagyobb problémája a megújulás hiánya, ezzel együtt az a történelmi töredezettség, amely komolytalanságot mutat – fogalmazott a Magyar Nemzetnek Nagy Ervin. A XXI. Század Intézet vezető elemzője közölte, hogy a baloldalon ugyanazt teszik, mint amit a vereség előtt tettek: egyre szélsőségesebb hangnemben szidják a kormányt, dekonstruktívak és véletlenszerűen másolják a nyugati progresszív mintákat.

Eljátszott bizalom

– Soha ennyi baloldali párt nem versengett még a választópolgár bizalmáért, ahogy a rendszerváltoztatás óta ennyi ellenzéki frakció sem regnált még az Országgyűlésben. Az egykori szivárványkoalíció hat pártja mellé felsorakozott Jakab Péter, Márki-Zay Péter, Vona Gábor és legutóbb Mesterházy Attila is. Ehhez adjuk még hozzá a Kutyapártot, Gattyán György mozgalmát, Szanyi Tiborékat, és máris van 12 olyan ellenzéki párt, amely ugyanazokért a szavazatokért küzd – ismertette a szakértő. Mint mondta, a rendszerváltoztatás óta legsúlyosabb pártfinanszírozási botrány, miszerint külföldről kaptak pénzt a kampányra, az ellenzéki szavazók nagy többségének sem szimpatikus.

– Az a baloldali politikai elit, amelyik elfogadta vagy tiltakozás nélkül hagyta, hogy a szövetségese elfogadja az amerikai dotációt, az eljátszotta a bizalmat. A bizalomvesztéssel a hitelesség is olyan csorbát szenved, ami megbocsáthatatlan

– tette hozzá.

Jelenleg is a Demokratikus Koalíció a baloldal domináns pártja, és úgy tűnik, hogy az országos erejét helyileg is érvényesíteni akarja. Szerinte a Momentum lépéshátránya behozhatatlan, a többi párt a túlélésért küzd. Ha most lennének a választások, akkor a Jobbik és az MSZP is kiesne az Európai Parlamentből, de bejutna a Mi Hazánk. – Az LMP-nek kevés, míg a Párbeszédnek semmi esélye a bejutásra. Jelen állapot szerint a Momentum is vesztene egy helyet, ezzel együtt – a matematika szabályai szerint – a DK ugyanannyi szavazattal akár eggyel több képviselői helyet is elnyerhet. Azaz Gyurcsányék a mandátumok számát tekintve is a többiek kárára erősödnének meg úgy, hogy több szavazójuk nem lenne, mint 2019-ben – hangsúlyozta Nagy Ervin. Hozzátette: a Jobbiknak és az MSZP-nek a vereség valószínűleg végleges és végzetes lesz, az LMP viszont, ha megújul, talán megmaradhat. A Párbeszéd jövőjéről az elemző szerint azért nehéz bármit mondani, mert képesek úgy két ciklus óta parlamenti frakcióval rendelkezni, hogy gyakorlatilag mérhetetlenek.

