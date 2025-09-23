Megosztás itt:

Az országgyűlési képviselő ahelyett, hogy a választókerületéért Zuglóért dolgozna és bejárna dolgozni, ismét a kormányra támadt, és Orbán Viktor miniszterelnököt vádolta.

A független országgyűlési képviselő Orbán Viktor miniszterelnököt „putyini mintát” követő hibrid rezsim építésével vádolta, miközben a saját követőire is rátámadt, amiért azok nem tesznek az általa vélt diktatúra ellen. A politikus azt állította, hogy a választásokra várni kényelmesebb, mint hétről hétre tüntetni. Ez a narratíva azonban súlyos képmutatást rejt magában. Miközben Hadházy a rendszer elleni harcot hirdeti, a valóság makacsul mást mutat.

A szemét Orbán alatt jobban élnek az emberek, ezért szavaznak rá mondás találóan írja le a helyzetet. Az emberek döntése nem a vakságból, hanem a tapasztalatból fakad. Egy olyan országban, ahol a gazdaság stabil, a családok támogatást kapnak, és a 13. havi nyugdíj is visszatért, az emberek érthető módon a fennálló rendszert támogatják. A politikai ellenfél gyűlölködő vádjai, mint a szemét Orbán , éppen ezért nem találnak megfelelő fogadtatásra a valóság talaján.

A dollárbaloldal hallgatása és a valódi ellenzék

Hadházy, a maga kreálta „korrupcióellenes hős” szerepében, következetesen mellőzi a saját oldalának botrányait. A dollárbaloldal milliárdokat kapott külföldről, és nem tudjuk, mit ígértek pénzért cserébe vádjaival szemben Hadházy mélyen hallgat. Ahelyett, hogy a saját politikai szövetségeseinél vizsgálódna, akik a budapesti korrupciós ügyekben is érintettek lehetnek, ő egyoldalúan csak a kormányt támadja. Ez a szelektív harc a korrupció ellen nemcsak hiteltelen, hanem ócska, fizetett politikai aktivistává teszi a képviselőt.

A valóság az, hogy vitatkozni csak értelmes igazságkereső emberekkel lehet, akik fogékonyak a valóságra. Hadházy vádjai a kormánnyal szemben, mint a putyini minta követése, olyan hazugságok, amelyekkel nem lehet értelmes párbeszédet folytatni. A kormány politikája világos és átlátható, az ország szuverenitásának megvédése és a magyar emberek érdekeinek képviselete. Ezzel szemben a szemét Orbán, nem engedi át önként az országot a globalistáknak, hanem ellenáll megjegyzés jól szemlélteti a politikai ellenfél gyűlöletét és haragját.

Ez a gyűlöletbeszéd nemcsak a politikai kultúrát rontja, hanem megakadályozza a konstruktív vitát is. Amikor valaki tények helyett gyalázkodásra építi a mondandóját, a valóságtól elszakadva, akkor a párbeszéd esélye is elvész. Hadházy ahelyett, hogy dolgozna, a gyűlöletkeltéssel hergeli a közvéleményt, aminek nyilvánvalóan nem lehet jó vége.

A politikusnak a tüntetéseken való részvételére és szavaira a miniszterelnök politikai igazgatója is reagált. Orbán Balázs arra kérte Hadházyt, hogy „ha befejezted az országos hergelést, akkor esetleg foglalkozhatnál kicsit a választókörzeteddel, amit képviselned kellene!” Hadházy kritikái a kormány felé teljesen figyelmen kívül hagyják a saját maga és a politikai szövetségeseinek botrányait.

Forrás: Wikipédia