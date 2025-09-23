Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 09. 23. Kedd Tekla napja
Jelenleg a TV-ben:

Trump

Következik:

Monitor 23:30

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Belföld

Képmutatás a javából: Hadházy az állítólagos korrupciót mindig csak a kormánypártoknál kutatja miközben a dollároldal milliárdokat kapott külföldről

2025. szeptember 23., kedd 21:28 | Hír TV

A magát korrupcióellenes harcosnak hazudó Hadházy Ákos ismét a kormányra támadt, és putyini mintát emleget, miközben a dollárbaloldal külföldről kapott milliárdjairól mélyen hallgat. A politikus ahelyett, hogy a saját európai elvtársainál vizsgálódna, elkeseredetten hergel és gyűlölködik.

  • Képmutatás a javából: Hadházy az állítólagos korrupciót mindig csak a kormánypártoknál kutatja miközben a dollároldal milliárdokat kapott külföldről

Az országgyűlési képviselő ahelyett, hogy a választókerületéért Zuglóért dolgozna és bejárna dolgozni, ismét a kormányra támadt, és Orbán Viktor miniszterelnököt vádolta. 

 A független országgyűlési képviselő Orbán Viktor miniszterelnököt „putyini mintát” követő hibrid rezsim építésével vádolta, miközben a saját követőire is rátámadt, amiért azok nem tesznek az általa vélt diktatúra ellen. A politikus azt állította, hogy a választásokra várni kényelmesebb, mint hétről hétre tüntetni. Ez a narratíva azonban súlyos képmutatást rejt magában. Miközben Hadházy a rendszer elleni harcot hirdeti, a valóság makacsul mást mutat.

A szemét Orbán alatt jobban élnek az emberek, ezért szavaznak rá mondás találóan írja le a helyzetet. Az emberek döntése nem a vakságból, hanem a tapasztalatból fakad. Egy olyan országban, ahol a gazdaság stabil, a családok támogatást kapnak, és a 13. havi nyugdíj is visszatért, az emberek érthető módon a fennálló rendszert támogatják. A politikai ellenfél gyűlölködő vádjai, mint a szemét Orbán, éppen ezért nem találnak megfelelő fogadtatásra a valóság talaján.

 A dollárbaloldal hallgatása és a valódi ellenzék

 Hadházy, a maga kreálta „korrupcióellenes hős” szerepében, következetesen mellőzi a saját oldalának botrányait. A dollárbaloldal milliárdokat kapott külföldről, és nem tudjuk, mit ígértek pénzért cserébe vádjaival szemben Hadházy mélyen hallgat. Ahelyett, hogy a saját politikai szövetségeseinél vizsgálódna, akik a budapesti korrupciós ügyekben is érintettek lehetnek, ő egyoldalúan csak a kormányt támadja. Ez a szelektív harc a korrupció ellen nemcsak hiteltelen, hanem ócska, fizetett politikai aktivistává teszi a képviselőt.

A valóság az, hogy vitatkozni csak értelmes igazságkereső emberekkel lehet, akik fogékonyak a valóságra. Hadházy vádjai a kormánnyal szemben, mint a putyini minta követése, olyan hazugságok, amelyekkel nem lehet értelmes párbeszédet folytatni. A kormány politikája világos és átlátható, az ország szuverenitásának megvédése és a magyar emberek érdekeinek képviselete. Ezzel szemben a szemét Orbán, nem engedi át önként az országot a globalistáknak, hanem ellenáll  megjegyzés jól szemlélteti a politikai ellenfél gyűlöletét és haragját.

Ez a gyűlöletbeszéd nemcsak a politikai kultúrát rontja, hanem megakadályozza a konstruktív vitát is. Amikor valaki tények helyett gyalázkodásra építi a mondandóját, a valóságtól elszakadva, akkor a párbeszéd esélye is elvész. Hadházy ahelyett, hogy dolgozna, a gyűlöletkeltéssel hergeli a közvéleményt, aminek nyilvánvalóan nem lehet jó vége.

A politikusnak a tüntetéseken való részvételére és szavaira a miniszterelnök politikai igazgatója is reagált. Orbán Balázs arra kérte Hadházyt, hogy „ha befejezted az országos hergelést, akkor esetleg foglalkozhatnál kicsit a választókörzeteddel, amit képviselned kellene!” Hadházy kritikái a kormány felé teljesen figyelmen kívül hagyják a saját maga és a politikai szövetségeseinek botrányait.

 Forrás: Wikipédia

További híreink

A Bokros-csomagnál is durvább megszorításokra készül a Tisza Párt

Vérfagyasztó merényletkísérlet: megcélozták Donald Trump helikopterét - A támadó elképesztő vallomást tett

Itt az őszi gombaszezon: így ismerd fel, hogy melyik termés halálos

Forrnak az indulatok Törökországban Sallai Roland miatt a Galatasaray meccse után

Végzetes napfogyatkozás jön! Ezeknek a csillagjegyeknek az életét forgatja fel

Szabó Zsófi ellen uszít NoÁr, de nagy pofonba szaladt bele

Vérfagyasztó fordulat az eltűnt Kaszás Nikolett ügyében: jelentkezett egy magát gyilkosnak mondó férfi

Igazi kincs kapható most a Lidlben, a fűtésszezonban bánni fogod, ha most nem veszed meg

Macron New York szégyene: rendőrök alázzák meg a francia királyfit Trump miatt – videón a nevetséges bukta

További híreink

Macron New York szégyene: rendőrök alázzák meg a francia királyfit Trump miatt – videón a nevetséges bukta

A Magyar Rendőrség videóüzenetben állt ki a nemrég öngyilkosságban elhunyt hódmezővásárhelyi rendőrkapitány emléke mellett

Ember Márk vezetésével állótapssal ünnepelte a közönség a musicalszínházként újjászületett Erkelt

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Megtámadták a Hír TV stábját Párizsban + videó
2
„Puccskísérlet” – Kocsis Máté szerint egy, az állammal szembeni brutális támadás történt, aljas vádakkal + videó
3
Vérfagyasztó merényletkísérlet: megcélozták Donald Trump helikopterét - A támadó elképesztő vallomást tett
4
Magyar Péter lebukott: Brüsszel megmentette a börtöntől, de van egy szörnyű ára - átverte a szavazóit
5
Macron New York szégyene: rendőrök alázzák meg a francia királyfit Trump miatt – videón a nevetséges bukta
6
Alföld program – Nagy bejeletések Orbán Viktortól a Lőkösháza-Békéscsaba vasútvonal átadóján + videó
7
Rosszul van az anyák szja-mentességétől a Tisza Párt programírójaként azonosított Petschnig Mária Zita
8
Brutális számok - Orbán Viktor: 50 ezer új álláshely jön létre, de van egy meglepetés is
9
Milliárdos terhet dobna Magyarország nyakába Brüsszel
10
Tarr Zoltán szerint mesterséges intelligenciával manipulálták az etyeki fórumon készített felvételeket + videó

Legfrissebb híreink

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!