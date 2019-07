Kenőpénzzel, zsarolással „koordináltak” Gyurcsányék a tavalyi országgyűlési választások előtt

Nesze, itt egy „költségtérítés okosba”, csak lépj vissza szép csendben, mi az, hogy nem kell, akkor fideszbérenc leszel, mindenki annak fog tartani, erről gondoskodunk – csak egy megtörtént példa arra, hogy miképp koordinál zsarolnak Gyurcsány Ferencék az olyan körzetekben, ahol más ellenzéki indulók is megmérettetnék magukat, mondván, jóban vannak a helyiekkel, azok lokálpatriótaként elismerik a munkájukat, így talán hitelesebben képviselhetik őket, mint az odaejtőernyőztetett káderek. Ezt a tempót követte a tavalyi országgyűlési választások előtt a DK is, amikor megpróbálták megvenni, és amikor ez nem ment, akkor megfenyegetni Újpesten a volt MSZP-s Horváth Imrét. Horváth végül nem jutott be az Országgyűlésbe, az őt megzsaroló Varju László viszont igen.

A PestiSrácok.hu birtokában lévő hangfelvétel sokadszorra is bebizonyítja, hogy az őszödi beszéd nem igazságbeszéd volt, Gyurcsányék sleppje ugyanolyan erőszakos, mint vezérük mondvacsinált kifakadása előtt, bevált maffiamódszereiket pedig egyszerűen csak magukkal vitték a DK-hoz.

Költség, és kártérítést, illetve egyéb „okosságot” ajánlott fel tavaly februárban, az országgyűlési választásokra készülve Varju László Horváth Imrének, hogy az Újpesten és Káposztásmegyeren népszerű egykori MSZP-s politikus lépjen vissza az ő javára – hallható egy, a PestiSrácok.hu birtokába került hangfelvételen. A DK későbbi talajharcosát – és pártját – érezhetően nagyon zavarta, hogy Horváth komoly támogatói bázissal rendelkezett a választókörzetében, amelyet a beszélgetésük alapján komoly veszélynek érzett a saját jövőjére nézve. Varju az egy órás felvételen minden lehetséges módon megpróbálta manipulálni, presszionálni Horváthot, akinek számos alkalommal a szemére vetette: ha nem lép vissza a DK javára, akkor egyértelműen a Fideszt támogatja, fideszbérenc, és majd mindenki annak is fogja tartani. Horváth Imre a zsarolási kísérlet ellenére sem állt kötélnek, és biztosította Varju Lászlót, hogy egyéni baloldali jelöltként indul az országgyűlési választáson.

A DK verte szét az egykor legerősebb fővárosi MSZP-szervezetet Újpesten

Ismert, Horváth Imre a két százalékot alig meghaladó eredményével végül nem került be az Országgyűlésbe, a körzet képviselője végül Varju László lett. A történtek ugyanakkor jól megmutatják azt az eróziót, amelynek révén az Újpesten egykor a fővárosban legerősebb támogatói, szavazói bázist kialakító MSZP a DK hathatós segítségével mára szétmorzsolódott. Horváth másfél esztendeje épp azért lépett ki az MSZP-ből, mert Gyurcsány Ferenc már jóval a parlamenti választás előtt nekikezdett rávenni az akkori koordinációra hajlandóságot mutató ellenzéki pártokat, hogy a DK-t helyzetbe hozva lépjenek vissza. Ebbe az MSZP akkori elnöke, a Gyurcsánnyal a szakítás után is jó kapcsolatokat ápoló Molnár Gyula bele is ment, és közölte Horváth Imrével, hogy a munkájával ugyan meg vannak elégedve, de Újpesten átadják a mandátumszerzés lehetőségét a DK-nak.

Gyurcsány Ferenc tavaly tavasszal többször kampányolt Újpesten, ahol a fideszeseknek szánt lámpavasakat, vagyonelkobzást emlegetve tett ígéretet híveinek a Fidesz elzavarására, aztán április 8-án jött a bejutási küszöb okozta frász, és a kígyózó kígyók. Megmutatja a birtokunkban lévő hangfelvétel azt is, hogy Gyurcsány ellenfele nem csak Orbán, a Fidesz mellett az összes olyan párt elpusztításában érdekelt, amelyet nem ő vezet. A KISZ-ben szocializálódottaknak magától értetődő politikai eszköz a sunyi, aljas suttogó propaganda, Horváth Imrét nem csak lefideszbérencezték mert nemet mondott, hanem Gyurcsányék kezdték elterjeszteni azt is, hogy Horváth KGB-ügynök volt, ezt azzal igyekeztek alátámasztani, hogy az idős politikus aktív katonatiszt korában részt vett egy továbbképzésen a Szovjetunióban. A szavazókörzet a jelek szerint kitüntetett helyen szerepel a DK elnökénél, egy, a tavalyi választások előtti pártfórumon fel is vetette:

Nem lesz Újpesten semmi gond, mert a Horváth Imrének viszek majd némi forintot

– ami ugyancsak alátámasztja a hátsó szándékot: ha valakit úgy állítanak be, hogy megvesztegethető, azt a megvezetett emberek korruptnak is fogják hinni. A portálunk birtokában lévő hangfelvétel tanúsága szerint a táskás ember szerepére vállalkozó Varju László nem járt sikerrel Horváth Imrénél, igaz, nem tett túl bőkezű ajánlatot, amikor azt vetette fel neki, hogy a kampányra addig fordított kiadásait megtérítik neki, „így senki nem jár rosszul”, és hát meg lehet oldani a dolgokat „okosan is”. A beszélgetésből úgy tűnik, Varjunak – és ezek szerint a DK-nak – csak abban az esetben demokratikus egy-egy ellenzéki koordináció, ha az érintettek mindannyian Gyurcsányék javára lépnek vissza, aki ezt nem teszi meg, az pedig fideszbérenc. A szektás gyűlöletpolitika érveit hallgatva Horváth meg is jegyezte Varjúnak: ha olyan fontos az egy fideszes ellen egy ellenzéki-felállás, akkor miért nem lép vissza ő, de Varju hallhatóan nem is akarta értelmezni a felvetést. Horváth Imre a napokban a Magyar Nemzetnek azt mondta, hogy független baloldali politikusként tovább politizál Újpesten, és valószínűleg elindul az őszi polgármester-választáson is. Kérdés, hogy ezúttal is megkeresi-e valaki a DK rendkívül empatikus parlamenterei közül. Természetesen igyekeztünk megkérdezni Varju Lászlót, bíztunk abban, hogy elárul néhány apróbb titkot a DK-s egyeztetések művészetéről, amennyiben mégis sikerül kapcsolatba lépnünk vele, véleményével frissítjük cikkünket.

