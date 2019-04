Keménymag: „Az ellenzéknek egy éve gyakorlatilag mormota nap van”

Az Európát érintő migrációs válság valójában civilizációs válsággá szélesedett, „a Kelet Nyugatra jött” - mondta Orbán Viktor miniszterelnök Piliscsabán. A kormányfő kifejtette: az iszlám kultúra új területeket foglal magának, egyre nagyobb számban telepednek le muszlimok Nyugat-Európa városaiban, méghozzá önálló tömbökben. Nincs össz-európai megoldás a migráció problémájára – mondta Kovács Zoltán nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár Magyarország Élőben című műsorunkban. Július 1-jétől indul a falusi CSOK, a kormány legutóbbi ülésén döntött a támogatás részletszabályairól - közölte Gulyás Gergely. A Miniszterelnökséget vezető miniszter hozzátette, a programtól azt várják, hogy segítse a vidék népességmegtartó erejét. A kormány stratégiai kérdésként kezeli a családok támogatását, ezen belül kulcskérdésnek tartja, hogy segítse a nevelőcsaládokat - hangsúlyozta Fülöp Attila szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelős államtitkár. Az MSZP szerint a Fidesz célja az oktatási rendszer átalakításával az volt, hogy kiszórja a gyerekeket az oktatásból - mondta Kunhalmi Ágnes, az ellenzéki párt választmányi elnöke. A Fidesz szerint a fiatalok jövőjét egyedül a bevándorláspárti szocialisták akarják elvenni, ha rajtuk múlik, a fiatalokra egy olyan bevándorláspárti Európa vár, ahol hiába tanulnak és dolgoznak, a bevándorlók előbb kapnak majd meg mindent. A Jobbik szerint „akár egy évtizedet is meg lehetne takarítani” a ma albérletben élő fiatalok számára azzal, ha olyan bérlakásprogram indulna, amelyben néhány év után bekerülési értéken vásárolhatnák meg a lakást. Az LMP nem vett részt a baloldali előválasztásban, mert az általuk támogatott Puzsér Róbert, nem tagja a pártnak – mondta Csárdi Antal, az LMP országgyűlési képviselője Magyarország élőben című műsorunkban. Döntött az Alkotmánybíróság: érvényes a decemberben elfogadott túlóratörvényről szóló jogszabály. Az MSZP-Párbeszéd az Emberi Jogok Európai Bíróságához fordul jogorvoslatért. Karácsony Gergely, az MSZP-Párbeszéd közös főpolgármester-jelöltje a felelős a zuglói parkolási botrányért - mondta Jelen Tamás, a Fidesz zuglói választókerületi elnöke. Atrocitás érte a Fidesz egyik női szimpatizánsát Miskolcon, a nagyobbik kormánypárt támogatóját durván bántalmazta egy férfi - közölte Kriza Ákos, a Fidesz választókerületi elnöke. Huszár Gábor, az MNB elemzője elmondta: a háztartások nettó vagyona 2014 és 2017 vége között jelentősen nőtt; a vagyonnövekedésben elsősorban az ingatlanok értékének emelkedése játszotta a vezető szerepet. Az Agrárminisztérium és a Nyúl Terméktanács célja, hogy a nyúlágazatban a jelenlegi évi 4-4,5 millióval szemben 2022-re hétmillió vágóállatot tenyésszenek a hazai termelők - mondta Nagy István agrárminiszter. A baromfiágazat növekedésének köszönhetően tavaly több mint 8 százalékkal bővült a húságazat teljesítménye - mondta Éder Tamás, a Magyar Húsiparosok Szövetségének társadalmi elnöke. Együttműködési megállapodást írt alá az Ember Erőforrások Minisztériuma és a Magyar Kórházszövetség; a dokumentumot Kásler Miklós miniszter és Svébis Mihály, az MKSZ elnöke írta alá. Idén is pályázhatnak az önkormányzatok intézményfejlesztésekre, sportfejlesztésekre valamint út- és járdafelújításra, a pályázat keretösszege ötmilliárd forint - jelentette be Pogácsás Tibor, a Belügyminisztérium önkormányzati államtitkára. Magyar multi program címmel a legígéretesebb kis- és közepes vállalkozások fejlődését támogató projekt indul - jelentette be György László, az Innovációs és Technológiai Minisztérium államtitkára. A Budapest-Belgrád vasútfejlesztésről tárgyalt Varga Mihály Pekingben. A pénzügyminiszter leszögezte: a cél az, hogy 2023-ra befejeződjön a vasútvonal építése. A 2015-ben indított déli nyitás politikájában sikertörténet a mexikói kereskedelem – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Mexikóvárosban. A kétoldalú kereskedelem értéke 1 milliárd dollár, amiből 875 millió dollár a magyar export. Szijjártó Péter a mexikói kulturális miniszterrel megállapodást írt alá két katolikus templom újjáépítésének kétmilliárd forintos támogatásáról. A Kárpát-medencei óvodafejlesztési program, a külhoni magyarság és a velük élő többségi nemzetek kapcsolatát is javíthatja - mondta Soltész Miklós, a Miniszterelnökség államtitkára Felsőtúron. Ukrajnának olyan nyelvi szabályozást kell elfogadnia, amely összhangban áll az európai normákkal és nem csökkenti az ukrajnai kisebbségek, köztük a magyarok megszerzett jogait - jelentette ki Németh Zsolt , az Országgyűlés külügyi bizottságának elnöke. Elfogadhatatlan, hogy a tervezett ukrán nyelvtörvény felszámolná a kisebbségek valamennyi eddig élvezett nyelvi jogát - jelentette ki Brenzovics László, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség elnöke. Elutasította a terrorizmus vádjával öt-öt év szabadságvesztésre ítélt székelyföldi férfiak rendkívüli felülvizsgálati kérését a román legfelsőbb bíróság. A választópolgárok nem buták, tudják, hogy a bűnügyi statisztikák szerint Németországban nőtt a gyilkosságok és a szexuális zaklatások száma - közölte Christian Kremer, a Néppárt főtitkár-helyettese a Martens Központ migrációról rendezett kongresszusán. Valletta nemzetbiztonsági kockázatnak minősítette a Sea-Eye német civilszervezet mentőhajóját - értesült a Rai News 24 olasz hírportál. A máltai kikötőbe továbbra sem engedik be a migránsokat szállító hajót. Nagy többséggel jóváhagyta a londoni alsóház, hogy Theresa May miniszterelnök az Európai Unió holnapi csúcsértekezletén kezdeményezze a brit EU-tagság megszűnésének további halasztását. Legfeljebb egy évig tartó halasztás lehetőségét is meg kellene vitatni a rendkívüli Brexit-ügyi csúcstalálkozón - ezt írta Donald Tusk, az Európai Tanács elnöke a tagállami vezetőknek küldött meghívólevelében. Bizonyos feltételek mellett az Európai Unió készen áll további halasztást biztosítani az Egyesült Királyságnak a kiválás határidejére - közölték brüsszeli diplomáciai források. Theresa May brit kormányfő és Angela Merkel német kancellár egyetért abban, hogy Nagy-Britanniának megállapodás alapján kell kilépnie az Európai Unióból – közölte a londoni miniszterelnöki hivatal. Magyarország érdeke a rendezett Brexit, ezért a kormány nyitott minden kompromisszumos javaslatra, a kilépés határidejének meghosszabbítására - közölte Takács Szabolcs, a Miniszterelnökség államtitkára Luxemburgban. Az Airbus európai repülőgépgyártó álláspontja szerint az Egyesült Államok jogalap nélkül akar büntetővámot kivetni európai uniós termékekre az Airbusnak nyújtott uniós támogatás ürügyén. Ismét elmarasztalta Oroszországot a strasbourgi Emberi Jogok Európai Bírósága Alekszej Navalnij ügyében. Az ítélet szerint az orosz hatóságok 2014-ben jogszerűtlenül helyezték több hónapra házi őrizetbe az ellenzéki politikust. További piacnyitást és egyenlő bánásmódot ígért az európai cégek számára Li Köcsiang kínai kormányfő az Európai Unió és Kína közötti brüsszeli csúcstalálkozón. A kínai kormány 2021-től megtiltja a kriptodeviza-bányászatot - jelentette a kínai állami televízió. Hat autó ütközött össze Angyalföldön - a Váci út és a Bulcsú utca kereszteződésében - a balesetben többen megsérültek. Embercsempészet miatt jogerősen két év nyolc hónap börtönbüntetésre ítélt egy szerb állampolgárt a Pécsi Törvényszék. A férfi tíz migránst akart Ausztriába szállítani egy lopott rendszámú kocsival. Három és fél év börtönre ítélt egy saját zsebre bírságoló körzeti megbízott rendőrt a Fővárosi Törvényszék Katonai Tanácsa. A volt rendőr főtörzsőrmestert négy évre eltiltották a közügyek gyakorlásától és ötvenezer forint pénzbüntetéssel sújtották. Holnap reggel nyolc órakor lezárják a BAH-csomópont környékét. A terület kiürítése után a csomóponton sem lehet majd áthaladni, ezért arra kérik a közlekedőket, hogy más irányból közelítsék meg úti céljaikat. Vasárnap tartják az Élet menetét Budapesten. A holokauszt áldozataira emlékező séta vasárnap 18 órakor a Március 15. térről indul, és a résztvevők a Jane Haining, majd az id. Antall József rakparton vonulnak a Cipők a Duna-parton emlékműhöz. A BVSC magabiztosan, három góllal legyőzte a vendég Dunaújvárost, és ezzel kiegyenlítette a párharcot a női vízilabda ob I elődöntőjében. A magyar női labdarúgó-válogatott felkészülési mérkőzésen 4:1-es vereséget szenvedett a portugál csapat otthonában, Lisszabonban.