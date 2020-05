Keményen nekiment Ungár Péter a Jobbiknak

Nem adja vissza országgyűlési mandátumát Varga Damm Andrea, hiába szólította fel a Jobbik - erről a Jövő tévében beszélt még csütörtökön este. A hét elején kezdődött az újabb belső konfliktus Jakab Péter pártjában. Varga Damm mellett, a korábbi pártelnököt Sneider Tamást a parlamenti alelnöki tisztségéből hívták vissza, de Sneider sem távozik önként.

Jakab Péter Jobbik-elnök egy korábban, a HírTV birtokába került hangfelvételen fekete listán sorolta fel azoknak a Jobbikosoknak a nevét, akikkel nem akar együtt dolgozni. Köztük volt Varga Damm Andreáé is.

Egy esetlen politikai leszámolás zajlik a Jobbikban - ezt írta véleménycikkében az Ungár Péterhez köthető Azonnali.hu. Az internetes oldalon azt is írták: az utóbbi időben

csak a grafikus végzett jó munkát a Jobbikban, aki a párt utolsó logóját rajzolta meg.

A Jobbikhoz köthető Alfahír azonban nehezményezte, hogy Ungárék a Jobbik széthullásáról írnak. Emiatt a Jobbik sajtója számon is kérte Ungár Pétert, amire a politikus közösségi oldalán úgy reagált, hogy

a Jobbik Magyarországért Mozgalom elvesztette minden komolyan vehetőségét a sajtószabadság kérdésében.

Ungár azt is írja: ha egy újságban nem tetszenek a publicisztikák, nem a többségi tulajdonost kérdezzük. Kifejtette: ismerős neki a Jobbik helyzete, ő is volt már tagja széthullóban lévő pártnak. Mint fogalmazott, sokat hibázott a 2018-as kampányban és azt követően, de belátta és tanult belőle és nem a médiát hibáztatta. Megjegyezte: ezt ajánlja a az Alfahír tulajdonosainak is.

Kerestük Ungár Pétert, de Híradónknak azt mondta, ezen túlmenően nem akar a Jobbikkal foglalkozni. Kerestük a Jobbikot is a témában, de adásunkig nem válaszoltak.

HírTV