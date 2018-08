Keményebb fellépést sürget az MTA az álgyógyítók ellen

Egy év hat hónap felfüggesztetett börtönbüntetést kapott az a lébényi állatorvos, aki C-vitaminkúrát javasolt rákos betegeknek, de sokakat lebeszélt a kemoterápiáról is. A férfi sokat szerepelt szakértőként különböző tévéműsorokban, úgy gondolta, hogy gyógyító hatása van a tumorellenes teakeverékének és az intravénásan beadott C-vitaminnak.

A Magyar Tudományos Akadémia most keményebb fellépést sürget az álgyógyítók ellen.

„Senki nem akarja betiltani a homeopátiát, de hogyha maga meghallja, hogy Kalmopyrin vagy ricinus, vagy nem tudom mi… a ricinusnak van hatása, ki lehet próbálni, a Kalmopyrinnek is van hatása, a homeopátiás szernek pedig nincs hatása” – monda Mandl József, professor emeritus.

Az ajánlást megfogalmazó orvosok például kifogásolják, hogy súlyosan veszélyes méregtelenítő terápiák, vagy az orvosok szerint hatástalan homeopátia jogilag szabályosnak számítanak.

„Nagyon régóta vannak olyan eljárások, amik az úgynevezett klasszikus orvostudományba nehezen illeszthető. Azonban változatlanul azt tudom mondani, hogy beteg egy van, és annak a betegnek a gyógyításában pedig a világ megy előre és az orvostudomány, szemben a többi tudománnyal, abból a szempontból speciális helyzetben van, hogy a diagnózis hasznossága mérhető, megvizsgálható objektív módszerekkel” – tette hozzá a Magyar Tudományos Akadémia orvosi tudományok osztályának rendes tagja.

A Magyar Klinikai Onkológiai Társaság elnöke szerint éppen időszerű az MTA javaslata. „A kiegészítő orvoslás vonatkozásában csak annyit mond a jogszabály, hogy hát más szemlélet alapján szerzett ismeretek, más szemléletű módszerek alapján kifejlesztett tevékenység. Na, most ennek a szabályozása is hiányos, gyakorlatilag nincs is, hogy milyen személyi, továbbképzési, tárgyi feltételek szükségesek. Ez egy komoly hiányosság, mert azokat is hátrányos helyzetbe hozza, akik a legjobb tudásuk és képesítésük szerint végzik a kiegészítő orvoslást” – mutatott rá Pajkos Gábor.

Az akadémikusok azt is hangsúlyozzák, hogy bizonyítékok nélküli gyógyászatot végezni súlyos kockázatot jelenthet a betegek számára.