Kemény terror várhat a szolnoki kalandparkban gyereket bántalmazó férfira a börtönben

Az egész ország felháborodott azon a felvételen, amin egy karateedző kíméletlenül felrúg egy rá bízott kisgyereket a szolnoki kalandparkban. Az incidens azért történt, mert a kisfiú nem akart felmászni egy magas akadályra. Miután azonosították a férfit, kiderült, hogy egy küzdősport oktatóról van szó, vagyis pontosan tudja, hogy hová, és hogyan kell ütni, rúgni, hogy azzal komoly fájdalmat okozzon. Az is kiderült, hogy másokat is brutálisan bántalmazott. Egy anya elmondta, hogy a jászberényi karate klubban. A férfi úgy megrúgta 6 éves gyereke bordáját, hogy a kisfiú bepisilt. A TV2 Tényeknek pedig egy 34 éves nő mesélte el, arcát és nevét vállalva, hogy a karateedző korábban megerőszakolta.

