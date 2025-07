Kemény hisztizések mentén született meg Budapest költségvetése

Megosztás itt:

A Fővárosi Közgyűlés hétfőn este tartott rendkívüli ülésén hosszas vita után megszavazta Budapest második féléves költségvetését, így július 1-től, nem válik fizetésképtelenné a főváros. A költségvetési csomag részleteiben ugyanakkor nem volt egyetértés a városvezető koalíció frakciói között. A Tisza Párt által vitatott résznél módosításra is szükség volt, így a főváros hitelkerete így nem július 1-től, hanem augusztus 1-től módosulhatna majd. Ennek ügyében pedig július végén újabb rendkívüli közgyűlésre lesz szükség, ahol a vonatkozó részről fognak tárgyalni a képviselők.

A Tisza Párt ugyanis nehezményezte, hogy a hitelkeret-emelésre vonatkozó előterjesztésben volt egy olyan részlet, amely szerint amennyiben az OTP felmondja a főváros folyószámla-hitelkeretét, a főváros élére csődbiztos nevezhet ki a kormány. A döntés értelmében a fővárosnak most új feltételeket kell letárgyalnia a hitelkeret-emeléshez augusztus 1-ig.

A Tisza jelezte, hogy Karácsonyék megoldását a költségvetési helyzetre nem minden elemében támogatják, a hitelkeret-emelés ezen formájával például nem értettek egyet. Vitézy Dávid pedig korábban azt mondta, hogy ők Karácsonyék faktorálással kapcsolatos javaslatát nem tudják támogatni. A közgyűlés vitájában ekkor Kiss Ambrus, a fővárosi önkormányzat főigazgatója jelezte: amennyiben egyben nem megy át az egész költségvetési csomag, akkor lemond a pozíciójáról.

Módosításokkal, egy rövid tárgyalási szünet után végül megegyeztek, így a főigazgató is marad. A költségvetés ügyében megszólalt Magyar Péter is, aki a közösségimédia-oldalán közölte: a Tisza kompromisszumos javaslatával, hosszú vita után a Fővárosi Közgyűlés az imént megszavazta a költségvetés felülvizsgálatát. Ahogy decemberben, úgy most is a Tisza volt a mérleg nyelve.

Fotó: Hatlaczki Balázs