Kemény civódás indult meg a pécsi baloldali pártok között

A választás éjszakáján a Magyar Kétfarkú Kutya Pártot kezdték el bűnbakként megnevezni Pécsen a jelenlegi városvezetői oldalon, mondván, ha ők nem indulnak el, akkor több körzetet nyert volna a baloldal. A demokratikus berendezkedéssel ellentétes, a rendszerváltás előtti időket idéző megnyilatkozásnak azonban egy másik olvasata is van: két olyan formáció is külön indult ugyanis a baloldali városvezetéssel szemben, amelyek korábban még vele tartottak. Az egyik a Mindenki Pécsért Egyesület, a másik a Tiszta Kezek Egyesület – írja a Baranya vármegyei hírportál.

A cikk szerint a törés akkor következett be, amikor 2021-ben 12 pontos ultimátumot küldtek Péterffy Attila polgármesternek a saját koalíciós társai, és az MSZP-s körök hatalmi törekvéseit, valamint a demokratikus működést kérték rajta számon.

Ebben akkor tevékenyen részt vett Sajgó György momentumos képviselő, és kiállt Bognár Szilvia mellett, akit Péterffy csapata leváltott az alpolgármesteri tisztségéből. A belső városvezetői konfliktus után aztán Bognár Szilvia kilépett a koalícióból, és két, szintén kilépő társával együtt megalapította a Tiszta Kezek Frakciót, amely mint egyesület most el is indult a választáson. Egy darabig Sajgó György és Pokorádi Gábor momentumos képviselők is kikandikáltak a koalícióból. Ez a húzásuk azonban komoly nyomot hagyhatott a városvezetésben.

A BAMA információ szerint a mostani választáson a képviselő-testületbe listás helyről bejutó Sajgótól most azt várnák el, hogy adja át a helyét valamelyik DK-snak. A helyzet ugyanis most az, hogy a Momentumnak és a DK-nak is két-két képviselője lesz ősszel a közgyűlésben, pedig Gyurcsány Ferenc szeretne a legerősebb lenni ezek közül.

A BAMA úgy tudja, hogy van is adu Sajgóval szemben. Egyrészt nem felejtették el neki, amikor kiállt az általuk lekezelt, megalázott, a városházi mutyikat később feltáró Tiszta Kezek Frakció vezetője, Bognár Szilvia mellett. Másrészt családi körben az egyik önkormányzati cégnél magasabb, középvezetői beosztásban lévő rokona dolgozik a momentumos politikusnak, akinek akár törést is okozhatnak a karrierjében a most még regnáló városirányítók a források szerint.

