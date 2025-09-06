Kellemesen meleg napok állnak előttünk

Megosztás itt:

Kissé hűvös éjszaka után visszatér a késő nyárias idő, szombaton is sok napsütés várható, kevés felhővel. Az előrejelzés szerint a Dunántúlon fokozatosan leépülnek a csapadékgócok, ugyanakkor a keleti harmadban erőteljesebb felhőképződésre számíthatunk, és ott zápor, zivatar is előfordulhat, melyet felhőszakadás kísérhet. Az északnyugati szelet élénk, a Dunántúlon helyenként erős lökések kísérik.

A csúcshőmérséklet 24 és 32 fok között alakul, délkeleten lesz a legmelegebb.

Késő estére 15 és 23 fok közé hűl le a levegő.

Szombat éjszaka túlnyomóan derült lesz az ég, csak elvétve lehetnek felhősebb körzetek. Csapadék nem lesz. Az északias szél fokozatosan veszít erejéből, északkeleten maradhat a legtovább élénk a légmozgás. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 10 és 18 fok között várható.

Vasárnap is napos idő várható fátyol- és gomolyfelhőkkel, északkeleten és a Tiszántúlon néhol zápor, zivatar előfordulhat. A légmozgás többnyire mérsékelt marad. Délután 26, 31 fok között alakul a hőmérséklet.

Forrás: Magyar Nemzet

Fotó: hirado.hu