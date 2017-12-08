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Kellemes ünnepeket: Hoppál propagandafotói a pécsi karácsonyfán

Hír TV

2017. december 8., péntek 10:33

Különleges karácsonyfája van Pécsnek: az Uránvárosban felállított Mindenki fája egyes díszein Hoppál Péter kulturális államtitkár propagandafényképei láthatók.

A pécsi országgyűlési képviselő az egyiken egy avatási ünnepségen szalagot vág át, a másikon egy kórusfesztiválon vesz részt.

 

Az egyedi karácsonyfadíszekről készült fotókat a független Szabad Pécs nevű újság tette közzé.

 

A hatalmas fenyőt szerdán díszítették fel a városrész óvodásai.

A lap szerint az egyik önkormányzati képviselő minden csoportnak adott ajándékba egy óriási fenyőfadíszt, a gömböket belülről az adott oviscsoport fényképe díszítette.

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