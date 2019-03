Kelet-Európának egyre nagyobb szerepe lesz a jövőben a tehetséggondozásban

KEDVES NÉZÕINK! A MEGSZÛNÕ ECHO TV FÕBB MÛSORAI 2019. ÁPRILIS 1-JÉTÕL A HÍR TV-N LESZNEK LÁTHATÓK. ORBÁN VIKTOR: ARRA KÉREM A MAGYAR EMBEREKET, MENJENEK EL SZAVAZNI ÉS MUTASSUK MEG BRÜSSZELNEK MÁJUS 26-ÁN KOSSUTH RÁDIÓ. ORBÁN VIKTOR: MI NEM VAGYUNK HAJLANDÓK AZT CSINÁLNI, AMIT BRÜSSZEL DIKTÁL, HA AZ A MAGYAROKNAK NEM JÓ KOSSUTH RÁDIÓ. A HATÁRVÉDELEM FONTOSSÁGÁT HANGSÚLYOZTÁK ELÕADÓK A MATHIAS CORVINUS COLLEGIUM BUDAPESTI MIGRÁCIÓS KONFERENCIÁJÁN VASÁRNAP, A VÁRKERT BAZÁRBAN. AUSZTRÁLIA MEGMUTATTA, HOGY A MIGRÁCIÓ MEGÁLLÍTHATÓ MONDTA MARK W.C. HIGGIE KORÁBBI AUSZTRÁL KORMÁNYFÕ A BUDAPESTI MIGRÁCIÓS KONFERENCIÁN. EURÓPA AZ ÖSSZEFOGÁS SZINONIMÁJA, DE MOST MEGOSZTOTT MONDTA NICOLAS SARKOZY A BUDAPESTI MIGRÁCIÓS KONFERENCIÁN SZOMBATON. AZBEJ TRISTAN MINISZTERELNÖKSÉGI ÁLLAMTITKÁR: CÉLUNK, HOGY AZ EURÓPAI UNIÓ IS MAGÁÉVÁ TEGYE A HUNGARY HELPS PROGRAMOT MIGRÁCIÓS KONFERENCIA. KEDVES NÉZÕINK! A MEGSZÛNÕ ECHO TV FÕBB MÛSORAI 2019. ÁPRILIS 1-JÉTÕL A HÍR TV-N LESZNEK LÁTHATÓK. AZ MSZP-PÁRBESZÉD A KÖZÖS EP-LISTÁJÁNAK NEGYEDIK HELYÉN SZEREPEL AZ ELSÕ PÁRBESZÉDES POLITIKUS, JÁVOR BENEDEK. KÖZÖS KÁRPÁT-MEDENCEI IFJÚSÁGI ERNYÕSZERVEZET JÖN LÉTRE A FIDELITAS ÉS AZ IKSZ RÉSZVÉTELÉVEL. AGRÁRMINISZTÉRIUM: MÁR SZÁZEZREN ALÁÍRTÁK A MAGYAR GAZDÁK ÉRDEKÉBEN INDÍTOTT PETÍCIÓT. KEDVES NÉZÕINK! A MEGSZÛNÕ ECHO TV FÕBB MÛSORAI 2019. ÁPRILIS 1-JÉTÕL A HÍR TV-N LESZNEK LÁTHATÓK. TORÓ T. TIBORT, KÉRI FEL AZ ÜGYVEZETÕ ELNÖKI FELADATOK ELLÁTÁSÁRA CSOMORTÁNYI ISTVÁN, AZ ERDÉLYI MAGYAR NÉPPÁRT ÚJ ELNÖKE. BÉKÉSEN TÜNTETTEK PÁRIZSBAN AZ EMMANUEL MACRON FRANCIA ELNÖK TÁVOZÁSÁT KÖVETELÕ SÁRGAMELLÉNYESEK SZOMBATON. A KORÁBBI ÖSSZETÛZÉSEK HELYSZÍNEIN BETILTOTTÁK A TÜNTETÉST PÁRIZSBAN, MIKÖZBEN MINDEN KORÁBBINÁL TÖBB RENDÕRT VEZÉNYELTEK AZ UTCÁKRA. SZÁZEZREK TÜNTETTEK LONDONBAN SZOMBATON A BRIT EU-TAGSÁGRÓL SZÓLÓ ÚJABB NÉPSZAVAZÁS KIÍRÁSÁÉRT. A LONDONI TÜNTETÉS SZERVEZÕI SZERINT TÖBB MINT EGYMILLIÓAN TÜNTETTEK AZ ÚJ BREXIT-NÉPSZAVAZÁS KIÍRÁSÁÉRT. BRIT PÉNZÜGYMINISZTER: KATASZTRÓFA LENNE A MEGÁLLAPODÁS NÉLKÜLI KILÉPÉS. SEBASTIAN KURZ: AZ EURÓPAI TANÁCS A BRIT KILÉPÉS CÉLDÁTUMÁNAK ÁPRILIS 12-IG TARTÓ MEGHOSSZABBÍTÁSRÓL DÖNTÖTT. KEDVES NÉZÕINK! A MEGSZÛNÕ ECHO TV FÕBB MÛSORAI 2019. ÁPRILIS 1-JÉTÕL A HÍR TV-N LESZNEK LÁTHATÓK. TIZENHATODIK ALKALOMMAL IS EZREK TÜNTETTEK SZOMBATON ALEKSANDAR VUCIC SZERB ELNÖK ELLEN BELGRÁDBAN. BEISMERTE A VIZSGÁLÓBÍRÓ ELÕTT AZ UTRECHTI LÖVÖLDÖZÉS GYANÚSÍTOTTJA, HOGY EGYEDÜL KÖVETTE EL TETTÉT KÖZÖLTE A HOLLAND IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS. MINTEGY HATVAN NÉMET DZSIHADISTÁT TARTANAK FOGVA SZÍRIÁBAN SPIEGEL. KEDVES NÉZÕINK! A MEGSZÛNÕ ECHO TV FÕBB MÛSORAI 2019. ÁPRILIS 1-JÉTÕL A HÍR TV-N LESZNEK LÁTHATÓK. LEMONDOTT A BOLGÁR IGAZSÁGÜGYI MINISZTER, MIUTÁN KIDERÜLT, HOGY Õ ÉS A PÁRTJA MÁS POLITIKUSAI ÁRON ALUL VÁSÁROLTAK LUXUSLAKÁST UGYANATTÓL AZ INGATLANOSTÓL. A NÉMET KÜLÜGYMINISZTER BÍRÁLTA OLASZORSZÁG RÉSZTVÉTELÉT KÍNA VILÁGMÉRETÛ GAZDASÁGI TERVÉBEN. IZRAELI KÜLÜGYMINISZTER: DONALD TRUMP AMERIKAI ELNÖK HÉTFÕN JELENTI BE A GOLÁN-FENNSÍK FELETTI IZRAELI FENNHATÓSÁG AMERIKAI ELISMERÉSÉT. A CARACASI VEZETÉS SZERINT GUAIDÓ KABINETFÕNÖKE BÉRGYILKOSOKAT AKART FELFOGADNI MERÉNYLETEKHEZ. BAGHÚZ FELSZABADÍATÁSÁVAL GYÕZELMET HIRDETETT AZ ISZLÁM ÁLLAM FELETT KELET-SZÍRIÁBAN AZ AMERIKAI TÁMOGATÁSÚ KURD-ARAB FEGYVERES KOALÍCIÓ. SANA: GÁZTÁMADÁS ÉRT EGY SZÍRIAI TELEPÜLÉST, TÖBBEN MEGSEBESÜLTEK. TÖBB MINT 400-AN MEGHALTAK ÉS TÖBB MINT 1500-AN MEGSÉRÜLTEK MOZAMBIKBAN AZ IDAI CIKLON PUSZTÍTÁSA MIATT. KEDVES NÉZÕINK! A MEGSZÛNÕ ECHO TV FÕBB MÛSORAI 2019. ÁPRILIS 1-JÉTÕL A HÍR TV-N LESZNEK LÁTHATÓK. 134-RE EMELKEDETT A MALI ETNIKAI VÉRENGZÉS HALÁLOS ÁLDOZATAINAK SZÁMA - KÖZÖLTE AZ ENSZ. ROBBANÁSOK RÁZTÁK MEG SZOMBATON A SZOMÁLIAI FÕVÁROS, MOGADISHU KÖZPONTJÁT MINISZTÉRIUMI ÉPÜLETEK KÖZELÉBEN. A MOGADISHUI DETONÁCIÓKAT KÖVETÕEN TÛZHARC ALAKULT KI A TÁMADÓK ÉS A BIZTONSÁGI ERÕK KÖZÖTT, EGY MINISZTERHELYETTES ÉLETÉT VESZTETTE. KIGYULLADT EGY TURISTABUSZ A KÖZÉP-KÍNAI HUNAN TARTOMÁNY EGYIK AUTÓPÁLYÁJÁN, 26 EMBER VESZTETTE ÉLETÉT. KEDVES NÉZÕINK! A MEGSZÛNÕ ECHO TV FÕBB MÛSORAI 2019. ÁPRILIS 1-JÉTÕL A HÍR TV-N LESZNEK LÁTHATÓK. AUTÓVAL ÜTKÖZÖTT EGY MOTOROS A HEVES MEGYEI BÁTOR ÉS BÜKKSZÉK KÖZÖTT, A MOTOROS ÉLETÉT VESZTETTE. BOZÓTTÜZEK MIATT NEM JÁRNAK A VONATOK CEGLÉD ÉS SZOLNOK KÖZÖTT. MEGHALT EGY FÉRFI, AKI AUTÓJÁVAL LESODRÓDOTT AZ ÚTRÓL VASMEGYER ÉS BESZTEREC KÖZÖTT. KATASZTRÓFAVÉDELEM: KIGYULLADT EGY DÖMSÖDI HÁZ, KÉT HOLTTESTET TALÁLTAK A TÛZOLTÓK. HATÁSTALANÍTOTTÁK A DUNA BUDAFOKI SZAKASZÁN KIEMELT KÉT VILÁGHÁBORÚS BOMBÁT, A TERÜLETZÁRÁST FELOLDOTTÁK, A LAKÓK VISSZATÉRHETNEK OTTHONUKBA. VÉGIG TAGADTA BÛNÖSSÉGÉT A PÉNTEKEN TERRORIZMUS GYANÚJA MIATT ELFOGOTT SZÍR FÉRFI M1. KEDVES NÉZÕINK! A MEGSZÛNÕ ECHO TV FÕBB MÛSORAI 2019. ÁPRILIS 1-JÉTÕL A HÍR TV-N LESZNEK LÁTHATÓK.