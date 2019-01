Kelemen Hunor újra indul az RMDSZ vezetéséért

2019. JANUÁR 8., KEDD SZIJJÁRTÓ PÉTER: AZ ENSZ MIGRÁCIÓS CSOMAGJA AZ EGÉSZ VILÁGRA VESZÉLYT JELENT, HISZEN ÚJABB JELENTÕS MIGRÁCIÓS HULLÁMOK ELINDULÁSÁHOZ FOG VEZETNI MTI. KSH: NÉGY SZÁZALÉKKAL NÕTT AZ IPARI TERMELÉS TAVALY NOVEMBERBEN AZ EGY ÉVVEL KORÁBBIHOZ KÉPEST. NEM EGYSÉGESEK A SZAKSZERVEZETEK A TÚLÓRATÖRVÉNY ELLENI ORSZÁGOS SZTRÁJK ÉS A VÁRHATÓ TÜNTETÉSEK ÜGYÉBEN MAGYAR IDÕK. VARGA MIHÁLY: JÓL TELJESÍT AZ ONLINE SZÁMLARENDSZER, TAVALY 403 MRD FT-TAL TÖBB VOLT AZ ÁFABEVÉTEL A 2017-ESHEZ KÉPEST. HAMAROSAN DÖNTHET A NYOMOZÁS MEGINDÍTÁSÁRÓL A KÖZPONTI NYOMOZÓ FÕÜGYÉSZSÉG FEKETE-GYÕR ANDRÁS MOMENTUM-ELNÖK FÜSTBOMBÁZÁSA MIATT PESTI SRÁCOK. NEM TÁMOGATJA AZ ELLENZÉKI ÖSSZEFOGÁST A MI HAZÁNK MOZGALOM, MERT ANNAK GYURCSÁNY FERENC ÉS A BALOLDAL RÉGI PÁRTJAI IS RÉSZE. A SZAKSZERVEZETEK ÁTADTÁK KÖVETELÉSEIK LISTÁJÁT AZ INNOVÁCIÓS ÉS TECHNOLÓGIAI MINISZTÉRIUM MUNKATÁRSÁNAK. A MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVE MÓDOSÍTÁSÁNAK A VISSZAVONÁSÁT, A SZTRÁJKTÖRVÉNY MÓDOSÍTÁSÁT, VALAMINT TISZTESSÉGES BÉREKET ÉS RUGALMAS NYUGDÍJRENDSZERT KÖVETELNEK MAGYAR IDÕK. ELINDULT A MABISZ ÚJ, DIGITÁLIS KÁRBEJELENTÕJE A KÖTELEZÕ GÉPJÁRMÛBIZTOSÍTÁSOK ESETÉBEN. BALESET UTÁN AZ AUTÓSOK MÁR A MOBILTELEFONJUKON IS INTÉZHETIK A KÁROK BEJELENTÉSÉT - MONDTA PANDURICS ANETT, A SZÖVETSÉG ELNÖKE KEDDEN. KIÍRTÁK A KÖZBESZERZÉST A KÉTÉVESNÉL FIATALABB GYEREKEKNEK ADHATÓ BÁRÁNYHIMLÕ ELLENI VAKCINÁRA, AZ OLTÁS VÁRHATÓAN ÕSZTÕL LESZ ELÉRHETÕ VILÁGGAZDASÁG. ÁDER: NE SZALASSZUK EL AZ ESÉLYT, HOGY 2019 A FORDULAT ÉVE LEHESSEN A KLÍMAVÁLTOZÁS ELLENI HARCBAN. RÉVÉSZ MÁRIUSZ: HÚSZ HAJÓT VÁSÁROLT A MAHART A NYARALÓHAJÓZÁSI PROGRAMBAN, AZ ELSÕ HAJÓT A FEBRUÁRI UTAZÁS KIÁLLÍTÁSON BEMUTATJÁK JELENTETTE BE A KORMÁNYBIZTOS. STRATÉGIAI PARTNERSÉGET KÖTÖTT A MAGYAR KORMÁNY ÉS A TUNGSRAM. A TUNGSRAM ÚJRA MAGYAR TULAJDONBAN VAN MONDTA A MEGÁLLAPODÁS ALÁÍRÁSAKOR SZIJJÁRTÓ PÉTER KÜLGAZDASÁGI ÉS KÜLÜGYMINISZTER. ÚJ IDÕSZÁMÍTÁS KEZDÕDIK A SZUPERKÓRHÁZAKKAL - NYILATKOZTA A MAGYAR IDÕKNEK CSERHÁTI PÉTER, AZ EGÉSZSÉGES BUDAPEST PROGRAM MINISZTERI BIZTOSA. ITM-ÁLLAMTITKÁR: AZ EU TAVALY 4,4 MILLIÁRD EURÓT UTALT FEJLESZTÉSRE MAGYARORSZÁGNAK. JOBBIK: ÉRTELMETLEN ÉS ZAVART OKOZNA AZ ÖSSZELLENZÉKI ÖSSZEFOGÁS AZ EURÓPAI PARLAMENTI VÁLASZTÁSOKRA. KOCSIS MÁTÉ: A KÖZÖS ELLENZÉKI EP-LISTA EGY SOROS-LISTA LESZ. A MOL BRUTTÓ 4 FORINTTAL CSÖKKENTI A GÁZOLAJ LITERENKÉNTI NAGYKERESKEDELMI ÁRÁT SZERDÁN, A 95-ÖS BENZIN ÁRA NEM VÁLTOZIK. TELEVÍZIÓS BESZÉDET MOND ESTE DONALD TRUMP AMERIKAI ELNÖK A KORMÁNYZATI LEÁLLÁSSAL ÖSSZEFÜGGÉSBEN. TRUMP VÉLHETÕEN BEJELENTI A SZÜKSÉGÁLLAPOTOT, AMI LEHETÕVÉ TENNÉ, HOGY A KONGRESSZUS MEGKERÜLÉSÉVEL PÉNZT SZEREZZEN A MEXIKÓI HATÁRZÁR ÉPÍTÉSÉRE. AZ EU SZANKCIÓKAT RENDELT EL IRÁNI SZEMÉLYEK ELLEN A TAVALYI DÁNIAI ÉS FRANCIAORSZÁGI MERÉNYLETKÍSÉRLETEK MIATT. ÉLETVESZÉLYESEN MEGVERTÉK FRANK MAGNITZOT, A BEVÁNDORLÁSELLENES NÉMET AFD PÁRT KÉPVISELÕJÉT. A BRITEKNEK AKKOR SEM KELL TÁVOZNI HOLLANDIÁBÓL, HA AZ EGYESÜLT KIRÁLYSÁG VÉGÜL MEGÁLLAPODÁS NÉLKÜL VÁLIK KI AZ EURÓPAI UNIÓBÓL KÖZÖLTE A HOLLAND KÜLÜGYMINISZTER. UKRAJNA MÉG NEM ÁLL KÉSZEN ARRA, HOGY CSATLAKOZZON AZ EURÓPAI UNIÓHOZ ÉS A NATO-HOZ - JELENTETTE KI AZ UKRÁN KÜLÜGYMINISZTER KEDDEN. ISMÉT MEGPÁLYÁZZA AZ RMDSZ ELNÖKI TISZTSÉGÉT KELEMEN HUNOR, KEDDEN IKTATTA A JELÖLTSÉGÉT, VÁRHATÓAN NEM LESZ KIHÍVÓJA. TÖRÖKORSZÁG NEM KÉR ENGEDÉLYT SENKITÕL EGY ÚJABB SZÍRIAI HADMÛVELETHEZ KÖZÖLTE A TÖRÖK ELNÖKI SZÓVIVÕ. SZIGORÚAN BÜNTETNÉK A JÖVÕBEN AZ UTCAI TÜNTETÉSEK RENDBONTÓIT FRANCIAORSZÁGBAN, A BE NEM JELENTETT TÜNTETÉS SZERVEZÉSE BÛNCSELEKMÉNYNEK MINÕSÜL MAJD. TERRORIZMUSSAL GYANÚSÍTOTT FIATALKORÚAK KÍNZÁSÁVAL VÁDOLJA AZ ÉSZAK-IRAKI KURDISZTÁN VEZETÉSÉT A NEMZETKÖZI JOGVÉDÕ SZERVEZET. ÕRIZETBE VETTÉK A KÖZEL EZER KÖZSZEREPLÕT ÉRINTÕ NÉMETORSZÁGI ADATLOPÁS FELTÉTELEZETT ELKÖVETÕJÉT. KÉT VONAT ÜTKÖZÖTT DÉL-AFRIKÁBAN, LEGKEVESEBB 3 EMBER MEGHALT, TÖBBEN MEGSÉRÜLTEK. MEGKEZDÕDÖTT ANKARÁBAN AZ OROSZ NAGYKÖVET ELLEN 2016 DECEMBERÉBEN ELKÖVETETT MERÉNYLETTEL KAPCSOLATOS PER. MEGÉRKEZETT PEKINGBE KIM DZSONG UN ÉSZAK-KOREAI VEZETÕ A DONALD TRUMP AMERIKAI ELNÖKKEL TERVEZETT MÁSODIK CSÚCSTALÁLKOZÓ ELÕKÉSZÍTÉSÉRE. VÁRATLANUL BENYÚJTOTTA LEMONDÁSÁT JIM YONG KIM, A VILÁGBANK ELNÖKE - MTI. A BRITEKNEK RENDEZETLEN BREXIT ESETÉN SEM KELL TÁVOZNIUK NÉMETORSZÁGBÓL - HANGSÚLYOZTA A NÉMET BELÜGYMINISZTÉRIUM SZÓVIVÕJE. KÉTNAPOS TÁRGYALÁSSOROZAT INDULT KÍNA ÉS AZ USA MAGAS RANGÚ DELEGÁCIÓI KÖZÖTT PEKINGBEN, HOGY RENDEZZÉK A KERESKEDELMI VITÁKAT. AZ EURÓPAI EMBERI JOGI BÍRÓSÁGHOZ FORDULT KIJEV A FOGLYUL EJTETT UKRÁN TENGERÉSZEK ÜGYÉBEN. TÖRÖK HÍRÜGYNÖKSÉG: LEGALÁBB HAT TENGERÉSZ MEGHALT EGY HAJÓSZERENCSÉTLENSÉGBEN A FEKETE-TENGEREN. VÁDAT EMELT A PEST MEGYEI FÕÜGYÉSZSÉG AZZAL A FÉRFIVAL SZEMBEN, AKI TAVALY NYÁRON EGY KÉSSEL HALÁLRA SZÚRT EGY CSALÁDSEGÍTÕT INÁRCSON. ÉLETFOGYTIG TARTÓ FEGYHÁZRA ÍTÉLTE KEDDEN A PÉCSI ÍTÉLÕTÁBLA AZT A FÉRFIT, AKI 2016-BAN FEJSZÉVEL MEGÖLTE SZOMSZÉDJÁT A BARANYA MEGYEI TÚRONYBAN. TÖBBEN MEGSÉRÜLTEK, AMIKOR FRONTÁLISAN ÖSSZEÜTKÖZÖTT KÉT SZEMÉLYGÉPKOCSI VECSÉSNÉL POLICE.HU. FENNAKADÁSOKAT OKOZ A LÉGI KÖZLEKEDÉSBEN A HAVAZÁS, A BUDAPESTI LISZT FERENC-REPÜLÕTÉRRE KEDDEN TÖBB JÁRAT IS KÉSÉSSEL ÉRKEZETT MEG, EGYES GÉPEK A KÖRNYEZÕ LÉGIKIKÖTÕKBEN LANDOLTAK - MTI. FÜSTPRÓBÁT TART A BKV A 3-AS METRÓ ÉSZAKI, FELÚJÍTÁS ALATT LÉVÕ ÁLLOMÁSAIN, A PRÓBÁK CÉLJA AZ ÚJ SZELLÕZÕBERENDEZÉSEK ELLENÕRZÉSE, A TESZTEK FEBRUÁR VÉGÉIG TARTANAK. AZ FKF ORSZÁGSZERTE MEGKEZDTE A KIDOBOTT FENYÕFÁK BEGYÛJTÉSÉT. ELSÕ MAGYARKÉNT ELÉRTE A DÉLI-SARKOT RAKONCZAY GÁBOR: 44 NAP ÉS 4 ÓRA ALATT TELJESÍTETTE A 917 KM-ES TÁVOT. HÓFÚVÁS MIATT TÖBB KELETI JÁRÁSRA RIASZTÁST ADOTT KI AZ OMSZ.