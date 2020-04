Kelemen Hunor: a román államfő a magyarok ellen kelt gyűlöletet

2727-re nőtt a hazánkban beazonosított koronavírussal fertőzöttek száma. Elhunyt újabb 9 krónikus beteg, ezzel 300 főre emelkedett az elhunytak száma, 536-an már gyógyultan távoztak a kórházból. Országszerte 25 kórházban ápolnak fertőzötteket, a legtöbbet közülük Budapesten - mondta az országos tisztifőorvos. A kormány szerdai ülésén tárgyalja a május 3. utáni új kijárási szabályokat - mondta Kiss Róbert, a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs ügyeleti központjának munkatársa. A kormány hamarosan dönt, hogy milyen irányba halad a védekezés következő szakasza - közölte a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára a Hír TV Magyarország élőben című műsorában. Dömötör Csaba hangsúlyozta: mivel az egészségügy az elmúlt időszakban felkészült, így most tehetünk egy lépést a normális életbe való visszatérés irányába. Első körben a 400 négyzetméternél kisebb alapterületű boltok nyithatnak újra a májustól esedékes enyhítési folyamat során - írja a Magyar Nemzet. A lap értesülései szerint a hónap közepéig a vendéglátóhelyeknek, pünkösdig pedig a szálláshelyeknek lehet esélyük az újranyitásra. A koronavírus-járvány miatti veszélyhelyzet mindenapjai nemcsak az egészségünket, türelmünket, kitartásunkat teszi próbára, hanem vizsgázunk emberségből és önzetlenségből is - mondta Herczegh Anita, a köztársasági elnök felesége. A magyarországi balliberális ellenzék a globalista, nemzetellenes hálózat része, a nyugat-európai véleményformálók az ő szándékosan téves információikra, rágalmaikra alapozzák a maguk propagandahadjáratát - mondta Kövér László a Demokrata című lapnak. Hajléktalanokkal bünteti Csepelt Karácsony Gergely - írja a Magyar Nemzet. A lap szerint a főpolgármester a járványhelyzetre hivatkozva, a kerület megkérdezése nélkül hajléktalanokat költöztetne Csepel központjába. Karácsony Gergely inkább az idősotthonok biztonságával foglalkozzon a Pesti úton történtek után, a csepeliek nem kérnek a hajléktalanok önkényes betelepítéséből - reagált a kerület országgyűlési képviselője. Németh Szilárd szerint Karácsony kampányígéreteiben tiszta, fejlődő, biztonságos kerületet ígért, most pedig a csepeliek akarata és érdekei ellenére hoz döntéseket a fejük felett. Semmivel sem látunk tisztábban a fővárosi fenntartású idősotthonokat illetően, mint fél nappal ezelőtt. A parlament népjóléti bizottságának ülésén Karácsony Gergely ismét csak terelt és másra mutogatott - tudatta a Fidesz-frakció közleményben. Nem feltétlenül alkalmazható és nem helyes a fővárosi általános sebességkorlátozási javaslat - mondta Vitézy Dávid, a Budapest Fejlesztési Központ vezérigazgatója a Kossuth rádióban. A közlekedési balesetek számát nem lehet egyetlen tényre, például a sebességtúllépésre visszavezetni - mondta Lovas Károly Róbert a Hír Tv Magyarország élőben című műsorában a főpolgármester sebességkorlátozási elképzelésére reagálva. A közlekedésbiztonsági szakértő szerint a nem a sebességhatárok csökkentésével, hanem a meglévő szabályok betartatásával és az ellenőrzések növelésével kellene elvenni a szabályszegők kedvét. Együttműködésre kérte a Semmelweis Egyetem rektora azokat, akiket kiválasztanak a koronavírussal kapcsolatos országos szűrőprogramba. Összesen 84 284-en kezdhetik meg hétfőn az érettségi vizsgákat, néhány tárgy kivételével csak írásbeliket tartanak - közölte Maruzsa Zoltán köznevelési államtitkár. A svájci székhelyű Flisom Kecskemétet választotta első magyarországi beruházása helyszíneként,az alföldi városban 12,5 milliárd forint értékű beruházás keretében napelem-paneleket előállító gyárat létesít - jelentette be a külgazdasági és külügyminiszter. A korábbi stabilra módosította vissza a több mint két hónapja megadott, felminősítés lehetőségére utaló pozitívról a hosszú és rövid lejáratú, devizában és forintban fennálló magyar államadósság-kötelezettségek osztályzati kilátását a Standard & Poor's. A nemzetközi hitelminősítő mindenekelőtt az új koronavírus okozta járvány várható gazdasági hatásaival indokolta a lépést. A 2015-ös bevándorlási válságot okozó gondolatok újra élőkerültek az európai liberális, baloldali politikában, függetlenül attól, hogy mennyire negatív, mélyreható tapasztalatokat szerzett Európa az elmúlt öt évben - mondta Bakondi György. A Bajorországgal fenntartott baráti kapcsolatok rendkívül fontos szerepet játszanak Magyarországon az élet szinte minden területén, különösen a koronavírus-járvány idején - mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. Élesen bírálta a román parlamenti ellenzék vezető erejét kitevő PSD-t a román államfő amiatt, mert szerinte a párt segédletével a parlament alsóháza kifutott a törvényes határidőből, és ezzel hallgatólagosan elfogadta Székelyföld autonómiastatútumát. Államfőhöz méltatlan, hisztérikus kirohanásnak, a magyarok elleni gyűlöletkeltésnek nevezte Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke Klaus Iohannis román államfő kijelentését. Világszerte 3 117 204-en fertőződtek meg a koronavírus-járványban, a halálesetek száma 217 193, a meggyógyultaké pedig 928 970 volt a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem összesítése szerint. A koronavírus-járvány magyarországi, európai viszonylatban eredményesnek bizonyult kezelése az állam hatékonyságáról tanúskodik - jelentette ki Jacek Czaputowicz lengyel külügyminiszter. Az uniós tagállamoknak fontolóra kell venniük az afrikai államok adósságainak eltörlését, hogy enyhítsék a koronavírus-járvány okozta gazdasági válságot a kontinensen - nyilatkozta Charles Michel, az Európai Tanács elnöke. Kiskereskedők vonultak az ukrán kormány épülete elé tüntetni Kijevben, követelve, hogy a kabinet május 1-jétől enyhítsen a koronavírus-járvány megfékezésére bevezetett korlátozásokon. Lassul a fertőzöttek számának növekedése a nyugat-balkáni országok többségében, így vezetőik bátrabban oldják fel a korábban a koronavírus-járvány megfékezésére bevezetett korlátozó intézkedéseket. Május 17-ig meghosszabbította a cseh képviselőház a koronavírus-járvány miatt az országban elrendelt szükségállapotot. Lengyelországban május 4-től tovább enyhítenek a koronavírus-járvány megfékezésére hozott korlátozásokon, az egészségügyi szabályok következetes betartása mellett újból üzemelhetnek majd a szállodák, megnyílnak a nagy bevásárló központok. Olaszország és Málta óriási nyomás alatt van mind a migrációs helyzet, mind a koronavírus okozta járvány miatt, ezért Ylva Johansson uniós biztos a civil hajók által kimentett migránsok átvételére szólította fel a tagállamokat. Az elmúlt 24 órában 382 halálos áldozatot követelt a koronavírus-járvány Olaszországban, a halottak száma így a járvány helyi megjelenése óta 27 359-re nőtt. Spanyolországban eddig 24 275-en veszítették életüket a SARS-CoV-2 vírus okozta fertőzés következtében - közölte a spanyol egészségügyi minisztérium. Tízmilliók számára vált hozzáférhetővé a koronavírus-fertőzöttség megállapítására szolgáló szűrés Nagy-Britanniában. A brit kormány célja napi negyedmillió szűrés elvégzése. Az Egyesült Államokban meghaladta az egymilliót a koronavírus-fertőzöttek száma, és több mint 58 ezren hunytak el a vírus okozta Covid-19 nevű légúti betegségben. Washington fontolgatja a koronavírus-tesztek bevezetését bizonyos nemzetközi repülőjáratokon - mondta az amerikai elnök. Justin Amash személyében újabb elnökjelölt indulna az őszi amerikai választásokon, a Libertárius Párt színeiben. Hivatalos értesítő levelet küldött az Európai Bizottság Lengyelországnak, és ezzel kötelezettségszegési eljárást indított az igazságszolgáltatást érintő, február 14-én hatályba lépett lengyel szabályozások miatt. Az alapvető jogok biztosa hivatalból vizsgálatot indít a koronavírussal kapcsolatban az idősotthonokban kialakult helyzet miatt - közölte a hivatal. Az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala közleményében az átfogó vizsgálat elrendelését azzal indokolta: az elmúlt időszakban sajtóhírek jelentek meg arról, hogy az ország több idősotthonában számos idős lakó fertőződött meg az új típusú koronavírussal. Új egészségügyi szabályokat léptetett életbe a Wizz Air, amely május elejétől több budapesti járatát is meg szeretné nyitni - közölte a légitársaság. A Győri Audi ETO KC rugalmas költségvetéssel igyekszik kezelni a koronavírus-járvány okozta válsághelyzetet. A magyar válogatott röplabdázó Dékány Bernadett a francia élvonalban szereplő RC Cannes csapatában folytatja pályafutását. Társaival együtt Balatonfűzfőn készül Olasz Anna nyíltvízi úszó, aki úgy tervezi, hogy a tokiói olimpia után befejezi a pályafutását. A játékok halasztásával a sportolói karrierjének a vége 2021-re tolódott.