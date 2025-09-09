Keresés

Kedden viharok csapnak le: jégeső is érkezhet

2025. szeptember 09., kedd 08:30 | Magyar Nemzet
jégeső Vihar

Kedden napközben keleten, estétől pedig nyugaton alakulhatnak ki heves zivatarok. A nyárias, de változékony időjárásban jégesőre is számítani kell.

  • Kedden viharok csapnak le: jégeső is érkezhet

Reggel és a délelőtti órákban még többfelé felhős lesz az ég, főként keleten és északkeleten pedig záporos, zivataros idő várható. A HungaroMet tájékoztatása szerint a délután folyamán már nagyrészt napos időre számíthatunk fátyol- és gomolyfelhőkkel, és egyre inkább az északkeleti harmadban alakulhatnak csak ki elszórtan zivatarok.

Estétől viszont már délnyugat felől növekszik a felhőzet és a csapadékhajlam is: a csapadékgócokat elsősorban felhőszakadás, de akár kisebb méretű jég, valamint erős, viharos széllökés kísérheti.

A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 24 és 30 fok között várható, de az északkeleti tájakon ennél kissé hűvösebb is lehet. Késő estére 15 és 23 fok közé csökken a hőmérséklet.

A teljes cikket a Magyar Nemzet oldalán olvashatják, IDE KATTINTVA!

 

