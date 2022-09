KDNP: Fontoskodó színjáték az árnyékkormány bejelentése

Megosztás itt:

A kisebbik kormánypárt így értékelte Dobrev Klára (DK) hétfői bejelentését, rámutatva: az árnyékminiszteri névsorban ismét a régi szocialista és liberális kötődésű politikusok sejlenek fel, akik a Gyurcsány-Bajnai kormányok idején aktívan részt vettek a magyar családok devizahitelekbe hajszolásában.

Gyurcsány Ferenc, aki egyszer már tönkretette az országot, most felesége háta mögé bújva próbál figyelmet szerezni magának és pártjának - írták.

A KDNP szerint el akarják venni a fókuszt arról, hogy a legutóbbi időközi választásokon sorra buknak el a baloldal jelöltjei, és a Fidesz-KDNP ott is bizalmat kap, ahol korábban ellenzéki többség volt.

Jobb lenne - folytatták -, ha az ehhez hasonló pótcselekvések helyett a DK azon igyekezne, hogy az Európai Unióban, illetve idehaza segítse a magyarok érdekeit érvényre juttatni, és végre egyszer igazán belátná, hogy olyan, kihívásokkal teli időszakban, mint amit most él meg Európa, inkább az összefogás útját kell járnia. Egyúttal felszólították a DK-t, hogy vegyen példát más uniós államokról, ahol a nemzeti érdek minden pártpolitikai szempontot képes felülírni az ellenzék soraiban is. "Ahelyett, hogy Gyurcsány pártjának képviselői Brüsszelben is csak az ország érdekeivel ellentétes aknamunkát végeznek, Magyarország és a magyar emberek jólétével, a béke megteremtésével foglalkozzanak és ne a politikai haszonszerzésre koncentráljanak!" - áll a kisebbik kormánypárt közleményében.

MTI