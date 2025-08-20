Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 08. 20. Szerda István napja
Jelenleg a TV-ben:

Radar

Következik:

Komment 11:05

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Belföld

KDNP: büszkék vagyunk Európát védelmező kereszténységünkre

2025. augusztus 20., szerda 08:59 | MTI
ünnep államalapítás ünnepe KNDP

Szent István király egykor összefogta, és a keresztény Európa nemzetei közé emelte a magyarságot. Az elmúlt több mint ezer esztendőben ez az elszakíthatatlan kötelék segítette át hazánkat a történelem viszontagságain - közölte a KDNP-frakció szerdán az MTI-vel.

  • KDNP: büszkék vagyunk Európát védelmező kereszténységünkre

Azt írták: a 21. században is kötelességünk megóvni nemzeti egységünket a kívülről érkező, széthúzással és bomlasztással támadó nagyhatalmakkal szemben.

"Ebben segít minket a közös keresztény európai kultúránkból táplálkozó hazaszeretetünk és a béke melletti következetes kiállásunk" - fogalmaztak.

Úgy folytatták, hogy államalapításunk ünnepén fejet hajtanak nemzetünk nagyjai, önfeláldozó hősei, világhírű tudósai és művészei előtt.

"Büszkék vagyunk a magyarok szorgalmára, kitartására, a magyarság határokon átívelő, szilárd összetartozására, valamint az Európát védelmező kereszténységünkre, amely nemcsak az évszázadok során, de napjainkban is szilárd bástyája a kontinensnek. Ahogy államalapító szent királyunk, úgy mi is a Teremtő kegyelmét kérjük nemzetünkre:

Isten, áldd meg a magyart!"

- áll a közleményben.

Fotó forrása: Shutterstock

További híreink

Ezért marad el augusztus 20-án a tűzijáték

A washingtoni csúcs után így látja a helyzetet Donald Trump

Kerkez Milos feketében jelent meg, Szoboszlai helyett ő került a csapatba

Áttörés jöhet a maffiaügyekben? – Eddig megoldhatatlannak hitt leszámolások kapcsán nyomoz a rendőrség

Szegedi Erika: Hat bolygó együttállása hozza meg a szerelmet ennek a három csillagjegynek

Futótűzként terjed a neten Molnár Áron durva elszólása, kiderült a féltve őrzött titok

Új milliárdosa van az országnak

„Kétgólos hátrány azért még nem a világ vége” – Varga Barnabás a Qarabag elleni továbbjutási esélyekről

Óriási elismerés érte Kerkez Milost

További híreink

Óriási elismerés érte Kerkez Milost

Az azeri csapat felülmúlta a Ferencvárost

Számos program várja az érdeklődőket Budapesten

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Orbán Viktorról szóló hatalmas hazugsággal kábította híveit Magyar Péter
2
Németh Balázs: Geszti Péter megnyilvánulása igazi suttyó, prosztó poén volt + videó
3
Óriási elismerés érte Kerkez Milost
4
A washingtoni csúcs után így látja a helyzetet Donald Trump
5
Az azeri csapat felülmúlta a Ferencvárost
6
Vezércikk – Óriási szerepe lehet hazánknak a békefolyamatban + videó
7
Tragédia: megölte magát egy képviselő a finn parlament épületében
8
Letartóztathatják a világhírű írónőt
9
Likvidálták az egyik leghíresebb izraeli túsz elrablóját
10
Monitor – Tiszás gyűlöletcunami: politikusok megölésével viccelődnek, kormánypárti szavazókból űznek gúnyt + videó

Legfrissebb híreink

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

Esküt tettek a Nemzeti Közszolgálati Egyetem újonnan végzett honvédtisztjei

Esküt tettek a Nemzeti Közszolgálati Egyetem újonnan végzett honvédtisztjei

 Aki most esküt tesz, nemcsak a jelenben cselekszik, hanem a jövőért, az előttünk álló időkért vállal felelősséget, nem csupán önmagáért, hanem magyar emberek millióiért - mondta Böröndi Gábor vezérezredes, a Honvéd Vezérkar főnöke az augusztus 20-ai katonai tisztavatáson szerdán a budapesti Kossuth téren.
@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!