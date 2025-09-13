Keresés

2025. 09. 13. Szombat Kornél napja
Kocsis Máté: A Fideszből a jövő hét közepéig 4 millió szórólapot küldenek szét országszerte

2025. szeptember 13., szombat 13:24 | MTI/
Kocsis Máté adóemelés szórólap Fidesz Magyar Péter Tisza-adó

Október elsejéig négymillió szórólapot küld szét a Fidesz a Tisza Párt adóemelési terveiről - jelentette ki a Fidesz frakcióvezetője szombati Facebook-bejegyzésében.

Kocsis Máté szerint Magyar Péter most jön "totál idegbe". Miután a nagy képességű Tarr Zoltán lebuktatta a Tisza Párt adóemelési terveit, Magyar Péter hisztérikus kríziskommunikációba kezdett - írta.

Bejegyzése szerint Magyar Péter "szokásához hűen tagad, hazudik, ordít, személyeskedik és verbálisan földhöz csapkod mindenkit, aki ezt az ügyet szóba merészeli hozni.

"Márpedig mi újra és újra szóba hozzuk, mert minden magyar adózónak joga van tudni, mire készülnek a tiszások esetleges kormányra kerülésük esetén"- szögezte le a fideszes politikus, hozzátéve: ezért a Fideszből a jövő hét közepéig 4 millió szórólapot küldenek szét országszerte, melyeket 10 000 önkéntes segítségével október elsejéig eljuttatnak az összes háztartásba, minden postaládába.

A szórólapokon szereplő számokról azt írta: a különböző foglalkozások kereseti adatait a KSH "teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete foglalkozások szerint" című táblázatának 2024. évi adatsorát alapul véve számolták ki.

Miután a Tisza Párt adóemelési tervei már a 2026-os adóévre értendők lennének, a bruttó átlagkeresetet a számítás úgy becsüli, hogy 2025-re 9 százalékos, 2026-ra további 5 százalékos emelkedést prognosztizál. Az így kapott adatból két módon jön ki a nettó: egyik a jelen szabályok szerint, a másik pedig a többkulcsos Tisza-adóval. A gyermekes családok esetében a tavalyi átlagkeresetből, a 25 év alatti fiatalok esetében pedig a korcsoport átlagkeresetéből indultak ki, a korábbihoz hasonlóan 9 százalék és 5 százalék emelkedést prognosztizálva, ugyanúgy két módon számolva ki a nettó keresetet. Mindemellett a számításban figyelembe veszik Magyar Péterék valamennyi eddig megismert adóváltozási elképzelését - tudatta Kocsis Máté.

Tehát Magyar Péterék adótrükkjeivel a tiszások is rosszul járnának, de persze lehet, hogy némelyikük ennek is tud örülni. Kellemes gondolkodást kívánok - zárta sorait a politikus.

Forrás: MTI

Fotó: MTI

